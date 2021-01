NBA pulsas: tarpusavyje lenktyniaujantys Sabonis ir Drummondas bei nesustabdomas Bealas

Nuotr.: ZUMA PRESS – Scanpix

Tarpusavyje dvigubų dublių grafoje lenktyniaujantys Domantas Sabonis ir Andre Drummondas, nesustabdomas Bradley Bealas, geriausią sezoną žaidžiantis Gordonas Haywardas – visa tai ir dar daugiau – sausio 12-osios NBA pulse.

DUETAS. Damianas Lillardas ir C.J. McCollumas tapo tik ketvirtuoju NBA duetu per pastaruosius 20 metų, kuriam pavyko per pirmąsias 10 sezono rungtynių pelnyti bent po 250 taškų. Lillardas per 10 mačų surinko 261 tašką, o McCollumas – 281.

IŠBARSTĖ. Toronto „Raptors“ ir vėl susikrovė dviženklį pranašumą, tačiau galiausiai suklupo. Kanados klubas šį sezoną fiksuoja 2-8 pergalių ir pralaimėjimų balansą, o iš aštuonių nesėkmių net šešeriose rungtynėse „Raptors“ turėjo dviženklį pranašumą.

Praėjusios nakties mače su Portlando „Trail Blazers“ ketvirtojo kėlinio pradžioje „Raptors“ pirmavo 14 taškų persvara (96:82), bet „Blazers“ pasivijo, o galiausiai po C.J. McCollumo pergalingo metimo „Raptors“ krito 111:112.

SKIRTUMAS. Šį sezoną NBA yra tik du krepšininkai, kurie per mačą išmeta bent po 10 tritaškių. Tai – Stephenas Curry (vid. po 11,4) ir C.J. McCollumas (vid. po 11). Visgi jų pataikymo procentas kardinaliai skiriasi – McCollumas pataiko 44,4 proc. tritaškių, o Curry – 36,8 proc.

PAKEITIMAS. „Blazers“ vidurio puolėjas Jusufas Nurkičius dar pirmoje mačo pusėje dėl sumušto keturgalvio raumens paliko į aikštę ir į ją nebegrįžo, tačiau pagrindinį ekipos centrą solidžiai pakeitė turkas Enesas Kanteris. Jis per 16 minučių spėjo pelnyti 14 taškų (7/8 dvit.) ir atkovoti 6 kamuolius.

TRIGUBAS DUBLIS. „Raptors“ puolėjas Pascalis Siakamas surinko pirmąjį karjeros trigubą dublį. Susidūrime su „Blazers“ jis pelnė 22 taškus (9/15 dvit., 4/4 baudų), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Tiesa, krepšininkas antrose rungtynėse paeiliui nepataikė pergalingo metimo.

Šį sezoną krepšininkas fiksuoja 20,4 taško, 8,8 atkovoto kamuolio ir 5,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, o pastarieji du skaičiai atleto karjeroje yra geriausi.

ĮSPŪDINGAS MĖNUO. Vašingtono „Wizards“ gynėjas Bradley Bealas sausio mėnesį yra nesustabdomas. Jis vidutiniškai pelno po 39 taškus, atkovoja po 6 kamuolius ir atlieka po 6 rezultatyvius perdavimus, pataiko 53 proc. dvitaškių, 50 proc. tritaškių ir 86 proc. baudų.

Praėjusią naktį prie „Wizards“ pergalės 128:107 prieš Finikso „Suns“ Bealas pridėjo 34 taškus, 8 sugriebtus kamuolius ir 9 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo pirmoji „Wizards“ pergalė namuose per šešerias rungtynes.

Su 34,9 taško vidurkiu atletas yra rezultatyviausias šio sezono krepšininkas.

PERSVARA. Antrojo kėlinio viduryje „Wizards“ prieš Finikso „Suns“ jau turėjo 32 taškų persvarą – 57:25.

REZULTATYVIAUSIAS. Gordonas Haywardas pelnė 34 taškus (9/15 dvit., 2/2 trit., 10/10 baudų) ir Šarlotės „Hornets“ atvedė į pergalę prieš Niujorko „Knicks“. „Hornets“ iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės, o per šią seriją Gordonas renka po 29,2 taško.

„Smagu žaisti su naujais komandos draugais bei treneriais, – po pergalės sakė Haywardas. – Jaučiuosi puikiai. Kol kiekvienas atliksime savo darbą ir žaisime kietai, manau, kad pergalės ateis savaime.“

„Štai dėl ko mes čia pasikvietėme Haywardą, – sakė „Hornets“ treneris Jamesas Borrego. – Jis mums nustato toną ir parodo agresyvumą, supranta kiekvienų rungtynių reikšmę.“

Atletas kol kas žaidžia rezultatyviausią savo karjeros sezoną. 30-metis per pirmąsias 11 rungtynių vidutiniškai pelno po 22,5 taško, o prieš tai jo geriausias vidurkis buvo užfiksuotas 2016-2017 metų sezone, kai jis Jutos „Jazz“ gretose fiksavo 22,2 taško rezultatyvumą.

REKORDAS. LaMelo Ballas atkovojo 14 kamuolių ir pasiekė karjeros rekordą, tačiau po nakties, kai surinko trigubą dublį, rezultatyvumu nespindėjo – įmetė 8 taškus ir pataikė 3 metimus iš 13.

DĖJIMAS. Orlando „Magic“ puolėjas Aaronas Gordonas mače su Milvokio „Bucks“ atliko įspūdingą dėjimą per Giannį Antetokounmpo. Visgi „Magic“ pralaimėjo 99:121.

TRITAŠKIAI. Milvokio „Bucks“ iš pirmųjų 24 tritaškių pataikė tik 7 ir Orlando „Magic“ laikėsi rungtynėse. Visgi per paskutinį kėlinį „Bucks“ smeigė 6 tritaškius, ketvirtį laimėjo 35:17 ir rungtynėse triumfavo 121:99. „Magic“ ketvirtajame kėlinyje įmetė 1 tritaškį iš 8.

LENKTYNIAUJA. Domantas Sabonis praėjusią naktį pelnė 28 taškus ir taip sužaidė antrą rezultatyviausią savo sezono mačą. Krepšininkas nesėkme pasibaigusioje dvikovoje su Sakramento „Kings“ taip pat atkovojo 11 kamuolių ir surinko jau 10 dvigubą dublį iš tiek pat galimų.

NBA liko tik du krepšininkai, kurie visose šio sezono rungtynėse surinko po dvigubą dublį. Antrasis – Andre Drummondas, įsirašęs 11 dvigubų dublių.

IŠŠOVĖ. Su Klivlando „Cavaliers“ dešimties dienų kontraktą pasirašęs Yogi Ferrellas pirmajame mače sužaidė solidžiai – per 17 minučių spėjo pelnyti 9 taškus (3/5 dvit., 1/4 trit.), atkovoti ir perimti po 2 kamuolius, blokuoti 1 metimą ir atlikti 1 rezultatyvumą perdavimą.

AUKSINĖ GALIMYBĖ. „Wizards“ centrui Thomasui Bryantui patyrus kelio traumą, didesnį šansą pasireikšti gaus 23-ejų 211 cm ūgio vokietis Moritzas Wagneris.

„Turime variantų, Moe gaus galimybių. Jeigu viskas būtų išlikę taip pat, kaip buvo, jo minutės būtų apribotos. Dabar jis turi auksinę galimybę“, – sakė „Wizards“ treneris Scottas Brooksas.

Praėjusią naktį vokietis per 22 minutes surinko 9 taškus (2/4 dvit., 1/1 trit., 2/2 baudų) ir atkovojo 6 kamuolius.

DEVYNIESE. Filadelfijos „76ers“ į kovą su Atlantos „Hawks“ stojo devyniese – lyginant su praėjusiomis rungtynėmis, šįkart prie ekipos prisijungė Mike'as Scottas ir Joelis Embiidas. Visgi siauros rotacijos ekipa svečiuose 94:112 neatsilaikė prieš Atlantos „Hawks“, kuriai 26 taškus pelnė Trae Youngas.

„Niekas mūsų nesigailės, – sakė „76ers“ treneris Docas Riversas. – Vis tiek turime bandyti laimėti rungtynes. Dėl COVID-19 viruso patekome į sunkią situaciją. Manau, kad daugeliui komandų iškils ši problema.“

Filadelfijos klubas pralaimėjo trečiąjį mačą iš eilės ir per šią atkarpą Rytų konferencijoje iš pirmosios vietos nukrito į trečiąją.

