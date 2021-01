Į priekį pažvelgęs Kairys: „Tęsiame savo kovas vietiniame čempionate ir turime būti tam pasiruošę“

Ozys

1) Reikia pradeti nuo kompetentingo personalo burimo. 2) Suformuoti komandos branduoli, kuris issilaikytu bent 2-3 sezonus, pasikeiciant tik 2-4 zaidejams per sezona max. 3) Kryptingai integruoti perspektyviausia jaunima, o ne pirkti niekam tikusius uzsieniecius. Sie 3 punktai atrodo tokie paprasti, bet Rytas, pradedant pirmu punktu, to nesugeba padaryti jau kokius 5 metus, jei ne daugiau. Komanda paskutiniais sezonais, kaip skeastanti valtis, kur vietoj to, kad uzlopyti skyles, yra visom pastangom semiamas vanduo. Kaip zinia, tokia valtis vis tiek nuskes. Organizacija tuscia kaip supuves medis - beliko tik karkasas, o viduj nieko. Reikia viska reformuoti ir judet is naujo. Resursu yra pakankamai, tik pastatykit tinkamus zmones prie vadybos. Pavyzdziu toli ieskoti nereikia - Zalgiris - pavyzdine organizacija. Imkit pavyzdi, mokykites. Grazu ziuret, kaip ten komanda buriama - branduolys eile metu tas pats. O nuo to viskas ir prasideda.