Puolime strigusio „Žalgirio“ pergalių serija nutrūko Maskvoje

Nieko keisto rezultatas, nebereikalo cska pirmi, matosi ir susizaidimas ir gynyboje netingi zaist, be to turi ir individualiai zaideju jei nebesiseka patempia komanda. O dar ir patys Zalgiris 3-4 kartus is triju laisvi nepataike tai toks ir rezultatas. Jei prades patys pirmiausia pataikyt yra sansu bandyt kovot, jei ne taip ir baigsis apie 10tasku.