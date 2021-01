Urbonas apie pagaliau peržengtą „Ryto“ barjerą: „Dėl tokių akimirkų verta gyventi“

Nuotr.: BNS

Utenos „Juventus“ po ketverių metų pertraukos su trenksmu peržengė Vilniaus „Ryto“ barjerą Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje, sutriuškindami vilniečius 27 taškų persvara – 105:78.

Žydrūnas Urbonas pirmąjį kartą per savo karjerą, kaip vyriausiasis treneris, prasibrovė į KMT finalinį ketvertą, o po laimėtos serijos 44-erių strategas buvo pasveikintas auklėtinių – ne šampano, o vandens purslais.

„Svarbiausia buvo individualūs pokalbiai po rungtynių su „Lietkabeliu“. Ačiū Dievui, kad pasiteisino ta taisyklė. Dėl Kupšo, Šulskio, Vaitkaus – jie buvo šešėlyje, bet mes vyriškai pasikalbėjome, kokie jie turi būti. Ta pagalba buvo labai svarbi, – apie savo žaidėjų svarbą kalbėjo treneris. – Žaidėme su „Rytu“, favoritu, kad ir kaip jūs rašytumėte. Čia yra to paties potencialo komanda, 3,2 mln. eurų biudžeto. Žmonės yra gerai žaidžiantys. Buvo svarbiausia, kad kažkas ateitų į pagalbą.

Aš žinau, ką gali Kariniauskas, Gecevičius, Runkauskas, Čepukautis. Bet man reikėtų žmonių pagalbos, kurie buvo nuošalyje. Tas pats Bryantas Crawfordas. Šiandien smagu. Noriu šią pergalę skirti savo mamai, su kuria esu apsipykęs, tad norėčiau, kad ji man už tai atleistų.“

– Kodėl susipykote su mama?

– Durnavotas esu, kartais kovingas, kartais per karštas. Žinau tą savo charakterio bruožą. Šiandien labai solidžiai ir aš padėjau komandai – idealus bendravimas su teisėjais, jokių techninių pražangų. Aišku, šiandien teisėjai pademonstravo aukštą lygį, gražiai bendravome. Mane kartą įspėjo, tačiau komunikavome gražiai. Nebuvo jokio pasipūtimo, kad kažkas iš kitos pusės ateitų ir duotų tau techninę pražangą. Aukšto lygio žmogiškumas. Mane tas labiausiai veža. Trenerių štabas – fantastika. Norėčiau jiems padėkoti – nuo Vido Ginevičiaus iki fizinio parengimo trenerio Mindaugo Saulevičiaus. Gerai darbavomės, puikiai susikoncentravome, pasidarėme labai geras išvadas. Labai gaila, kad Andrew Goudelockas gavo traumą, reikia pripažinti tą dalyką, kad tai yra jų 15 taškų. Vis dėlto, manau, jog šiandien ir jį būtume išsprendę ir pradžioje susitvarkėme – jis ten mėtė ir trankėsi, tačiau nesėkmingai. Neduok Dieve traumų nei mums, nei jiems – jokiai komandai. Nėra ko dėl to džiaugtis.

Rungtynių žaidėjas Martynas Gecevičius Taškai 26 Naudingumas 35 Tritaškiai 78% 7/9 Baudų metimai 100% 5/5

– Prieš sezoną užkulisiuose pasisakėte, kad nugalėsite „Rytą“. Kas jau tada vilniečių gretose buvo blogai, kad jūs taip drąsiai išstojote?

– Aš tiesiog paanalizavau jų komandą. Aš tikrai neturiu nieko nei prieš Donaldą Kairį, kurį pažįstu asmeniškai, nei prieš jokį žaidėją. Aš taip bendrai pasakysiu – pirmąsias sezono rungtynes pralaimėjome 30 taškų, bet kai esi treneris, jauti, kokius ginklus prieš tave naudoja. Matosi, kada komanda žaidžia pagauti emocijų, be jokios taktikos. Tada tai jautėsi. Mano, kaip trenerio, tikslas yra užauginti komandą. Mes niekada nepradedame sezono gerai. Aišku, turėjome rūpesčių. Nebuvo Žygimanto Skučo ir dar kelių žaidėjų, į pirmąjį mačą atvažiavome aštuoniese. Man svarbiausia, kad komanda užaugtų, o ne kažkaip išsitraukti rungtynes ir valio. Sezonas ilgas ir tame ilgame kelyje ilgainiui atsisijoja tai, kas geriau žaidžia, kas silpniau. Aš jaučiau, kad juos galime pergudrauti, pagauti ir nugalėti. Dėl to aš taip pasakiau, bet jokiu būdu nenuvertinant jų darbo.

– Ar stebint rungtynes jums susidarė įspūdis, kad po pralaimėjimo vilniečiai sureagavo ir stojo į kovą?

– Kova buvo. Jie griuvo, krito. Kas įdomiausia, „Rytą“ užvedė Dovis Bičkauskis ir Gytis Radzevičius – buvę mūsų berniokai, kuriuos mes išauginome į aukštesnį lygį. Jie labai to norėjo ir vertėsi aukštyn galva. Treneris Kairys taip pat šaukė, rėkė, ragino savo auklėtinius. Jie labai norėjo, bet mes „Rytą“ jau pagavome, žinojome silpnas vietas ir mušėme per ten, kur jie buvo silpnesni. Dėl to mūsų toks geras rezultatas, pataikymas ir visos kitos detalės. Žinoma, negali sakyti, kad šiandien varžovai buvo vien griuvėsiai, viskas pas juos lyg ir gerai buvo. Iš tikrųjų, dabar nelabai norėčiau į tą pusę gilintis, man norisi pasidžiaugti. Padarėme istorinį žingsnį. Dieve, kiek galima buvo? Pamenu, kai prieš trejus metus Vilniuje apmaudžiai pralaimėjome po klaidos. Aš visus jau norėjau sveikinti su pergale. Reiškia, kad kai tu atiduodi širdį, kada komandai nuneši savo gerą emociją, kada gauni atgal šlapius marškinius, kai tave laisto – gera. Tai yra gyvenimas ir dėl tokių akimirkų verta gyventi. Aišku, mes nieko dar nelaimėjome, bet „Rytą“ praeiti yra unikalu.

– Patekote į KMT finalinį ketvertą, o Lietuvos krepšinio lygoje prieš sezoną užsibrėžėte tikslą patekti į geriausiųjų ketvertuką. Apetitas kyla bevalgant, ar dabar tikslai – aukštesni?

– Ne. Apie tai mes negalvojame. Praėjusiame mače prieš „Lietkabelį“ žaidėme labai prastai, tačiau jaučiau, kad keli žaidėjai pasitaupė. Pasąmonėje tai jaučiau. Žinoma, jie gerai sužaidė, jie verti pergalės – jokių klausimų dėl to nekyla. Buvo ta situacija, jog žinojome KMT rungtynių svarbą, o LKL mums dar liko antrojo rato ketverios rungtynės. Ten kol kas labiau raumenimis dėliojamės. Aišku, vieta svarbi, bet mums galbūt svarbiau išsilaikyti ketvertuke, jeigu tik įmanoma, arba bent jau neiškristi iš penketuko. Dėl patekimo į finalo ketvertą tikrai nepasikelsime, netapsime kažkokiais supermenais, esame paprasti vaikinukai – tokie, kokie buvome, tiktai dabar turėsime didesnę pagarbą iš aplinkos bei galbūt didesnę pagarbą sau. Vyrui tai – svarbiausia.

– Ar išvykus Maurice'ui Ndourui ir traumą patyrus Andrew Goudelockui, galima sakyti, kad buvote stipresnė komanda už „Rytą“?

– Šioje vietoje visi tampame gudrūs. Kai kažkas laimi, sakome: „Oj kokia Utena dabar gera komanda, o „Rytas“ dabar labai prastai žaidžia.“ Čia yra ne taip. Aš kaip sakau, jei į blogą situaciją Arvydą Sabonį pastatytume, ir jis gali atrodyti labai prastai. Čia yra energijos ir darbo klausimas. „Juventus“ man yra geriausia komanda pasaulyje. Visada taip galvoju. Dabar lengva būti ekspertu ir sakyti, kad prieš sezoną planavome būti finaliniame ketverte, tačiau prieš tai padaryti darbą visada yra sunkiau, kai tave spaudžia ir sako: „Utena šiame sezone turi būti geriausiųjų ketvertuke“. Tai yra žymiai sunkiau, nei kai velkiesi kažkur turnyrinės lentelės gale ir jei laimėsi – viskas bus gerai, jeigu pralaimėsi, niekas tavęs per daug nebaus. Man smagu, kad mes keliame sau dideles ambicijas bei tikslus ne tik komandai, bet ir žaidėjams. Gera, kad kažkas iš to gaunasi.

– Karantino metu vakarėliai uždrausti. Kaip spręsite šitą problemą?

– Mes beveik visi persirgę, kokios mums problemos? Jei ir iškrisčiau, traukinys jau pastatytas ant bėgių. Nemeluosiu, tą džiaugsmą ne tik vandeniu sulaistyti norisi, bet ir nealkoholiniu šampanu. Viską darome protingai, saugome savo komandą, gyvename burbule, nesiduodame kur nereikia. Manau, kad mes savame rate ir pasibūsime.