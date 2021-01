Karjeros sezoną žaidžiantis Normantas: „Esu užsidegęs rungtynėms, bet ramus viduje“

Nuotr.: BNS

Prieš pustrečių metų Margiris Normantas sezoną pradėjo vis labiau didindamas savo vaidmenį gimtojo miesto Vilniaus „Ryto“ komandoje, tačiau jau ketvirtajame sezono mače su Kauno „Žalgiriu“ susilaužė pėdą ir kuriam laikui asmeninių svajonių pildymą turėjo nustumti į šalį.

Po traumos krepšininkas pradėjo iš naujo kopti karjeros laiptais ir nors po sezono ir išsiskyrimo su „Rytu“ savo vertę įrodinėjo Prienų „CBet“ peržiūroje, dabar jis vėl yra antroje pagal pajėgumą šalies komandoje, tik šiuo metu ja yra tapęs Panevėžio „Lietkabelis“.

Antrąjį sezoną „Lietkabelyje“ žaidžiantis Normantas po Naujųjų metų ėmė terorizuoti varžovus. 24-erių gynėjas per pastarąsias ketverias rungtynes fiksuoja įspūdingą statistiką: vid. 21,8 taško, 4,8 rezultatyvaus perdavimo, 3,8 perimto kamuolio ir 25,3 naudingumo balo.

Vyšnia ant torto tapo LKL mačas su Utenos „Juventus“, kuriame 194 cm ūgio krepšininkas surinko 23 taškus, 8 rezultatyvius perdavimus, 7 perimtus kamuolius ir 41 naudingumo balą.

„Labiausiai tai lemia pasitikėjimas. Treneris Nenadas Čanakas rodo pasitikėjimą manimi, tad aš jaučiuosi gerai, savo vietoje. Pagaliau žaidžiu, žaidžiu normaliame lygyje, tai duoda savo, jaučiu abipusį pasitikėjimą“, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Normantas, padidėjusį pasitikėjimą pakartojęs ne vieną kartą.

LKL šį sezoną krepšininkas vidutiniškai per 23 minutes pelno 12,3 taško, atkovoja ir perima po 2,3 kamuolio, atlieka po 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 13,5 naudingumo balo. Europos taurėje jo statistika siekė 11,9 taško ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo.

Pokalbis su Normantu – apie karjeros sezoną, vaidmenį komandoje, gynybinio šuns etiketę, puikią „Lietkabelio“ atmosferą rūbinėje, sprendimą nusiskusti plaukus ir kt.

– Margiri, 2019 metais baigėsi jūsų sutartis su Vilniaus „Rytu“ ir tapote laisvuoju agentu. Ar tuomet nebuvo pačiam keista, kad reikėjo vykti į Prienų „CBet“ peržiūrą?

– Man prieš tai sezone lūžo pėda, dėl to tą sezoną „Ryte“ nedaug žaidžiau. Jie norėjo pažiūrėti, kokia yra mano forma. Tiesiog pasitreniravome, treneris Mantas Šernius pamatė, ko jam reikia. Galėjau arba likti Prienuose, arba važiuoti į „Lietkabelį“. Panevėžiečiai pamatė, kad aš esu laisvas, jiems sukrito kortos, reikėjo pirmos ir antros pozicijos žaidėjo. Pagalvojau, kad žaisime Čempionų lygoje, renkama solidi komanda, todėl nusprendžiau keltis į Panevėžį.

– Pirmajame sezone „Lietkabelyje“ LKL pelnėte po 6,5 taško, Čempionų lygoje – po 7,6 taško. Koks jums buvo debiutinis sezonas Panevėžyje?

– Atvažiavau užkamšyti skylių, padėti komandai. Man asmeniškai viskas prasidėjo vangiai, negaudavau daug minučių. Visgi po to išvažiavo Kendrickas Brownas, tai atsirado galimybė, atvažiavo dar Paulius Valinskas. Jo žaidimo stilius yra panašus į mano, todėl aš atsistojau įžaidėju ir gavau daugiau minučių. Taip atsirado daugiau pasitikėjimo, pradėjome su treneriu turėti bendrą mintį. Po truputį įsivažiavau, Čempionų lygoje mums visai neblogai gavosi, paskutiniu metu viskas idealiai susiklostė ir patekome į aštuntfinalį.

Po sezono nutariau likti „Lietkabelyje“. Labai anksti susitarėme, todėl iš kitų komandų pasiūlymų neturėjau.

– Žaidžiate tiek įžaidėju, tiek atakuojančiu gynėju, kuri pozicija jums yra priimtinesnė?

– Man asmeniškai nėra didelio skirtumo. Aišku, visiems norisi kamuolio, bet galiu ir tuo, ir tuo pabūti. Dabar populiaru sakyti, kad esu combo gynėjas.

Realiai mūsų komandoje visi mažiukai gynėjai yra panašaus stiliaus, combo gynėjai – aš, abu Valinskai ir Kyle'as Vinalesas. Vienas gal labiau panašus į įžaidėją, kitas – į atakuojantį gynėją. Mūsų treneris Nenadas Čanakas gerai viską sudėlioja, tad gynėjų mišinys atrodo simpatiškai.

– Statistiškai žaidžiate geriausią karjeros sezoną. Ar pats aikštėje jaučiatės kitaip nei anksčiau?

– Atsirado didesnis pasitikėjimas ir iš trenerio, ir iš savęs. Ir jis vis dar auga. Ačiū Dievui, kad dar nesusirgau COVID-19 virusu, nors per šį laiką jis komandą buvo ne kartą sustabdęs. Nepakliuvau į tą sąrašą. Tai irgi prisidėjo, kad išlaikyčiau gerą formą, kondiciją. Bet pasitikėjimas lemia labiausiai. Treneris rodo pasitikėjimą manimi, tad aš jaučiuosi gerai, savo vietoje. Šiemet dažniau žaidžiu antroje pozicijoje, galbūt galiu daugiau taškų įmesti.

– Ar komandoje likote vienas, neprasirgęs virusu?

– Mūsų pora dar liko. Dukart visi aplinkui sirgo, bet mums pavyko nesusirgti. Bandome saugotis, saugome aplinkinius ir save.

– Šį sezoną LKL pataikote 45,5 proc. tritaškių, vidutiniškai per vieną mačą po 2,1 tritaškio iš 4,7. Ar jus jau galima vadinti snaiperiu?

– Būna visko, pasitaiko, kad metimas užsikerta porą savaičių, būna, kad atsiriša rankos. Sunku atsakyti į šį klausimą. Dirbu link to, kad gerai pataikyčiau. Visi bandome tai daryti, bet nevadinu savęs išskirtiniu snaiperiu.

Tiesiog su pasitikėjimu atėjo ramybė, prametus nereikia dėl to parintis. Pagaliau žaidžiu, žaidžiu normaliame lygyje, tai duoda savo, jaučiu abipusį pasitikėjimą.

– Kaip jums patinka darbas su treneriu Čanaku?

– Jis labai gerai supranta, kad komandoje yra svarbu lietuvių pagrindas, atsidavimas darbui, rūbinė. Jis labai tai pripažįsta. Čanakas yra buvęs krepšininkas, supranta mūsų situacijas, jis yra visiškai už mus. Labai geras treneris. Ir psichologiškai yra ramus, išlaikytas. Tikrai geriausi žodžiai.

Praėjusiais metais buvo Željko Šakičius, kuris mus sujungė tarp lietuvių ir užsieniečių. Jis buvo lyg patyręs mūsų tėvas. Šiemet yra Kyle'as Vinalesas, kuris yra taškų mašina. Jis mus patraukia, aišku, būna visko, bet individualiai yra labai stiprus žaidėjas.

– Pratęsus sutartį su „Lietkabeliu“ teigėte, kad viena sprendimo priežasčių buvo žaidimas Europos taurėje. Ar pasirodymas šiame turnyre, iš kurio iškritote po reguliaraus sezono, paliko kartėlį?

– Truputuką burtai pamaišė, trys komandos mums šiai dienai buvo neįveikiamos. Galbūt vieną kartą galėjome kažką pagauti, bet nepagavome, dar pralaimėjome skaudžiai belgams, tikrai sužaidėme prastas rungtynes.

– Europos taurėje per vieną savaitę išvykose žaidėte su dviem grandais – Krasnodaro „Lokomotiv“ ir Bolonijos „Virtus“. Tuomet rungtyniavote be Gyčio Masiulio ir Marino Maričiaus, tačiau nė vienai komandai nepralaimėjote dviženkliu skirtumu. Ar per tokią savaitę jautėte, kad komanda paaugo?

– Tai parodo mūsų susitelkimą, kad visi kartu galime parodyti komandinį žaidimą ir visai neblogai atrodyti. Viską lėmė susitelkimas. Komanda po truputį kristalizuojasi. Mūsų rūbinė yra labai tvarkinga, matosi turbūt tai ir rungtynėse ant suoliuko. Tikrai draugiška komanda.

– Ant kieno pečių laikosi „Lietkabelio“ rūbinė?

– Laikome visi lietuviukai, tiek aš, tiek Vytenis Lipkevičius, Paulius Valinskas, Gabrielius Maldūnas. Visi tvarkingi. Mūsų rūbinė tikrai yra viena geriausių Lietuvoje.

– Kaip pats esate minėjęs, norite būti lyg gynybinis šuo. Kiek tai dabar atsispindi jūsų žaidime, kai su 2,3 perimto kamuolio vidurkiu pirmaujate LKL, o mače su „Juventus“ perėmėte 7 kamuolius ir pasiekėte karjeros ir lygos sezono rekordus?

– Man tai krepšinyje patinka. Ir tuo pačiu žaidimo skaitymas, suprasti, kada ir kur atsidurs kamuolys. Perimti kamuolį, užbėgti į greitą ataką. Ar perduoti kamuolį, arba pačiam finišuoti.

– Dažnai atrodo, kad aikštelėje jūsų yra visur, o tai atsispindi ir gausiai užpildomuose statistiniuose stulpeliuose. Pritariate tam?

– Tiesiog turiu savo vietą, esu tokio tipo – stengiuosi būti komandinio krepšinio žaidėjas, kuris padeda ir puolime, ir gynyboje. Per savo norą, darbą ir fiziką taip jau gaunasi. Kažko išskirtinio nematau. Tokiu darbu ir užsivedimu tuo pačiu užvedi ir komandos draugus.

– Mače su „Juventus“ surinkote 41 naudingumo balą. Kaip jums pačiam aikštėje pasirodė šis susitikimas?

– Visai komandiškai sužaidėme, perėmėme 17 kamuolių. Tai parodo, kad dirbame su rankomis ir kojomis. Per rungtynes net nesitikėjau, kad pasieksiu 41 naudingumo balą. Bet kai po rungtynių pasakė, pagalvojau: „O, geras“. Net negalvojau, kad tiek gali būti, taip pat ir dėl tiek perimtų kamuolių. Esu užsidegęs rungtynėms, bet ramus viduje. Kol kas viskas pavyksta, tikėkimės, kad pavyks ir toliau.

– LKL „Lietkabelis“ užima antrąją vietą. Kokį įspūdį jums pačiam palieka šis sezonas?

– Sezonas prasidėjo labai įdomiai, ir „Nevėžis-Optibet“ su Kariniausku ir Kiltinavičiumi atrodė įdomiai, tuo pačiu ir „CBet“ su Miniotu. Apylygis turnyras. Tik dėl žiūrovų jaučiasi COVID-19 šešėlis. Manau, kad LKL sezono pabaiga bus įdomi. Atrodo, kad ir „Neptūnas“ po truputį atsigauna, tikrai ketvirtfinalyje bus ką veikti visiems. „Žalgiris“ į pusfinalį tikrai ramiai pateks, bet nuo antros iki septintos pozicijos bus kova, juolab, kad serijos vyks iki dviejų pergalių.

– Kokius tikslus su komanda turite šiam sezonui?

– Nenoriu mėtytis frazėmis. Gaila, kad Europos taurėje taip gavosi – ir tokią grupę gavome, ir taip sužaidėme. Tikrai galėjome pasirodyti geriau. LKL mūsų pagrindiniai tikslai yra patekti į pusfinalį, o tuomet – kaip gausis. Žiūrėsime, kaip išsidėstys vietos. Mūsų tikslai yra aukščiausi – bandyti patekti į finalą.

KMT žaidžiame Panevėžyje, arena mums žinoma, todėl tikslai irgi yra aukščiausi. Bandysime padaryti kas nuo mūsų priklauso geriausią, bet nenoriu mėtyti frazėmis.

– Žaidžiate karjeros sezoną. Koks galėtų būti kitas žingsnis?

– Norėčiau šiuo periodu išlikti sveikas – ir be COVID-19 viruso, ir be traumų. Kaip klostysis tolimesnė karjera, sudėlios agentas. Aišku, norisi eiti kuo aukščiau, bet apie tai dar anksti kalbėti.

Svarbiausia yra klubui pasiekti kaip įmanoma daugiau, o tuomet kiti kitaip žiūrės ir į komandą, ir į žaidėjus.

– „Lietkabelyje“ jau trys žaidėjai nusiskuto plaukus – jūs, Gytis Masiulis ir Gabrielius Maldūnas. Ar buvote dėl to susitarę?

– Kažkiek apie tai kalbėjome, ką reikės daryti (nusprendus per karantiną sustabdyti kirpyklų veiklą – aut. past.), bet aš su ta šukuosena kaip ir pirmasis pralaužiau ledus, nusiskutau visai plaukus pirmu numeriu (šypsosi). Jie truputį kitaip, bet irgi nusiskuto. Manau, kad tokių daugės ir komandoje, ir lygoje.