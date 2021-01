Lietuviai buvo naudingiausi, bet „Lokomotiv“ krito Italijoje

aga

Ta prasme Loko kazkokie nesveiki. Visus iki tol nese - pralose namie prancuzam - nes 4kel sustojo zaisti ir nieko i skyle nepataike. VTB vel uzjudejo tvarkingai :D Pries italu grybus -28 gaudineti ir deti nenormalu come back - is -22 per 3kel padare tik -3 ir jau maniau busiu pamates nebloga comebacka siais metais.... :D ir 4kel vel nustojo zaisti - 3 metimai is zaidimo pataikyti kai buvo atlikta 17 metimu kas yra 17.6% PATAIKYMAS ? 6/11 baudu taip pat. Bendrai 19/32 baudos pramestos :D Pries Levallois tas pats buvo. Reziume sindromas belekoks 4kel pas juos o dar gi - Williamsas-Gossas nupirktas :DDD juokinga zodziu