Prienų ir Šarlotės LaMelo: kaip pasikeitė 16-mečio vaikėzo žaidimas atvykus į NBA?

Nuotr.: AFP - Scanpix, Fotodiena.lt/BasketNews.lt iliustracija

LaMelo Ballas lietuviams yra puikiai pažįstamas jau nuo 2018-ųjų, kuomet atstovavo tuometinei Prienų-Birštono „Vytauto“ komandai.

Išpuikęs ir nesusitupėjęs 16-metis, atvykęs pakvailioti. Tikriausiai tokiais ir panašiais epitetais Lietuvoje prisimenamas šis jaunuolis. Dabar jis – vienas perspektyviausių NBA talentų ir trečiasis naujokų biržos šaukimas. Tad, kuo skiriasi 16-metis Prienų LaMelo nuo dabartinio Šarlotėje?

Pagrindinis ir tikriausiai esminis skirtumas tas, jog LaMelo apie NBA svajojo jau nuo mažų dienų, kuomet Lietuva veikiausiai buvo paskutinė vieta paauglio sąraše. Tą rodė ir kūno kalba, naktinėjimas bendraujant su JAV esančiais draugais, o galų gale nebuvo išvengta konfliktų ir su treneriu Virginijumi Šeškumi.

Vis dėlto epizodų, kuriuose Ballas pademonstravo savo potencialą, netrūko.

Vienas įsimintiniausių – LKL dvikova su čempionais Kauno „Žalgiriu“, kuomet jis per minutę trukusią atkarpą suleido keturis nutrūktgalviškus tritaškius ir taip sužaidė geriausias rungtynes vietinėse pirmenybėse.

Aikčioti Prienų arenoje susirinkusius sirgalius priversdavo ir LaMelo perdavimai bei sėkmingai užbaigiami reidai krepšio link. Taigi, kokia dabartinė situacija „Hornets“ klube?

Vienas netikėčiausių dalykų, turinčių panašumų tarp Prienų ir Šarlotės LaMelo versijų – kone identiškas krepšininko metimas. Vis dėlto tokios avantiūros tinklelį skrodžia – Ballo tritaškių pataikymas NBA siekia 33 proc. Galėtų būti geriau, bet tai nėra tragiškas taiklumas.

Kai kurių metimų selekcija taip pat retsykiais verčia krapštyti galvą. Nors tokių metimų nėra daug, tačiau Ballas nesikuklina šveisti tritaškių per rankas, nepaisant to, jog iki 24 sekundžių laikmačio pabaigos yra likusios 10 ar daugiau sekundžių.

Vis dėlto kai kuriais atvejais tokie metimai tinklelį skrodžia lyg niekur nieko.

Prisimenant Prienų laikus, mažai kas pasikeitė ir prie baudų metimų linijos. Lietuvoje LaMelo baudas realizavo 71 proc. tikslumu (30 iš 42), Australijoje – 72 proc. (34 iš 47), o NBA – 69 proc. (20 iš 29).

Labiausiai nušlifuotas 19-mečio žaidimo aspektas atrodo žaidimo kūrimas. Ballas verždamasis po krepšiu neretai sukuria situacijas, kurias galėtų užbaigti pats, tačiau pasirenka kamuolio numetimą šalia esančiam komandos draugui ir jam belieka pelnyti taškus iš po krepšio.

LaMelo taip pat pademonstravo ir tokių momentų, kuomet potencialų perdavimą panaudoja kaip masalą pritraukti gynėjui tik tam, jog galėtų iškišti dar geresnį perdavimą komandos draugams. Ballo 203 cm ūgis irgi išeina į naudą – ilgos rankos dažniausiai leidžia išvengti varžovų gynėjų žabangų.

Ir, be abejo, daugiausiai epizodų į gražiausiųjų sąrašus patenka Ballo perdavimai per visą aikštelę, leidžiantys ataką pradėti ir tuo pačiu ją užbaigti vos per kelias sekundes.

„Su juo žaisti nėra lengva, nes nežinai, kas tavęs laukia, – apie LaMelo juokaudamas sakė jo komandos draugas P.J. Washingtonas. – Jis gali atlikti perdavimą per galvą, pro nugarą ar tiesiog tiesiai į rankas. Su juo aikštelėje visada privalu būti aktyviam ir pasiruošusiu priimti kamuolį. Visada smagu žaisti su tokiais vyrukais.“

Ballo žaidimo kūrimo gebėjimus pagrindžia ir statistika. Nepaisant to, jog rungtynes pradeda nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir vidutiniškai žaidžia po 24 minutes, LaMelo renka po 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir pagal šį rodiklį „Hornets“ gretose nusileidžia tik pagrindiniam komandos įžaidėjui Devonte Grahamui.

Tai yra geriausias rodiklis tarp visų atsarginių krepšininkų, o visoje NBA pagal atliekamų rezultatyvių perdavimų skaičių LaMelo yra visiškai šalia pirmojo 20-uko.

Pagyrų Ballui negaili ir krepšininkai iš varžovų stovyklų.

„Jis yra aukštas įžaidėjas, kuris puikiai atlieka perdavimus ir kovoja dėl kamuolių, – sakė Atlantos „Hawks“ lyderis Trae Youngas. – Su kiekvienomis rungtynėmis jam viskas klostysis tik lengviau ir lengviau.“

Pro pirštus nereiktų praleisti klaidų skaičiaus. Kol kas Ballo vidurkiai šioje kategorijoje siekia 2,3 ir pagal šį rodiklį jis yra pirmas „Hornets“ gretose.

Daugumai veikiausiai knieti LaMelo darbas gynyboje, kurioje potencialo, kaip ir tobulėjimui, vietos pakankamai.

Ballas gan dažnai stringa ties užtvaromis, kas varžovams leidžia atlikti laisvus metimus, ir sunkiau tvarkosi su vikresniais gynėjais, kurie neretai 19-metį už nugaros palieka jau pirmuoju žingsniu.

Nepaisant to, geri fiziniai duomenys duoda savų privalumų. Gana gerai žaidimą skaitantis Ballas vidutiniškai perima po 1,5 kamuolio per rungtynes (trečias rezultatas „Hornets“ klube) ir šitaip dažnai išveda komandą į greitas atakas.

Tiesa, Ballas tokiose situacijose nevengia papiktnaudžiauti ir būna atvejų, kai jis bando atkirsti perdavimą praktiškai neįmanomose situacijose, o tai kainuoja prarastą poziciją gynyboje bei kur kas palengvina varžovų darbą puolime.

Asmeninėje gynyboje taip pat galima išvysti tam tikrų prošvaisčių. Nors minėtas greičio trūkumas kiša koją, tačiau Ballas yra pademonstravęs epizodų, kuriuose sėkmingai užkerta varžovams kelius į baudos aikštelę ir taip priverčia juos nusimesti kamuolį kitiems žaidėjams. Tad viskas priklausys nuo noro bei įdėtų pastangų, tačiau potencialo LaMelo turi ir savoje aikštelės pusėje.

Vis dėlto NBA aikštelėse galima išvysti ir tą patį 16-metį Prienų LaMelo, kuris aikštelėje nevengdavo pakvailioti. Vienas tokių epizodų – dvikova su „Pelicans“, kuomet rungtynių pabaigoje Ballas prieš besibaigiant 24 sekundžių laikmačiui perdavė kamuolį Bismackui Biyombo, kuriam teko išmesti itin nepatogų metimą.

Taigi, ko labiausiai trūksta Ballui? Stabilumo.

LaMelo debiutinėse rungtynėse su Klivlando „Cavaliers“ prametė visus penkis metimus ir liko be taškų, tapdamas pirmuoju tokio aukšto šaukimo naujoku, neįmetusiu nė taško.

Vis dėlto jau dešimtosiose karjeros rungtynėse LaMelo surinko 22 taškus (6/8 dvit., 3/5 trit., 1/2 baud.), 12 atkovotų kamuolių bei 11 rezultatyvių perdavimų ir taip tapo jauniausiu trigubą dublį užfiksavusiu krepšininku NBA istorijoje.

„19-metis naujokas neturėtų taip atrodyti, – apie savo auklėtinį sakė „Hornets“ vyr. treneris Jamesas Borrego. – Tai, ką matome, yra labai retas atvejis.“

Tokius siūbavimus galima paaiškinti elementarios patirties stoka. Lietuvoje LaMelo sužaidė viso labo 17 rungtynių (įskaitant ir BBB turnyrą), paskui atėjo etapas treniruočių lygmens JBA lygoje ir, galų gale, buvo persikelta į Australijos pirmenybes, kur Ballas ant parketo pasirodė dvylikoje susitikimų.

Taigi, realybė tokia, jog LaMelo vis dar yra ganėtinai žalias krepšininkas, o jo situaciją galima palyginti su „Golden State Warriors“ naujoku Jamesu Wisemanu. Šis 19-metis į NBA atvyko sužaidęs vos trejas rungtynes NCAA lygoje.

Dar ketvirtadienį puolėjas pelnė 20 taškų, tačiau prieš tai sekė 4, 6 ar 8 taškų pasirodymai, kuriuose netrūko ir klaidų.

Itin taiklų apibūdinimą apie Ballą pasakė jo komandos draugas Gordonas Haywardas.

„Pasakiau, kad jis šias rungtynes pamirštų, – po pirmojo Ballo mačo sakė Haywardas. – Kai kurios dienos atrodys tarsi deimantai, kitos – akmenys, tačiau aš visiškai pasitikiu LaMelo. Manau, kad jis šioje lygoje bus puikus žaidėjas daugybę metų.“

Bent jau kol kas Ballas vis dar tebėra tas nenušlifuotas deimantas, kuris vieną dieną gali atrodyti tarsi žvyrkelio akmenėlis, tačiau esminis skirtumas, jog jis puikius žaidimo elementus demonstruoja ir stipriausioje pasaulio lygoje.

Tikėtis, jog LaMelo taps geriausiu savo kartos krepšininku, tikriausiai būtų per dideli lūkesčiai, tačiau NBA sezono startas pateisina aplink jį sukeltą ažiotažą ir teiginį, kad jis – perspektyviausias iš trijų brolių Ballų.