Žiemelio ambicijos Vilniaus krepšinyje: didžiausia arena regione ir vieta Eurolygoje

Vilniaus „Siemens“ areną praėjusių metų pabaigoje įsigijęs ir ją į „Avia Solutions Group“ pervadinęs verslininkas Gediminas Žiemelis puoselėja planus ją rekonstruoti ir paversti didžiausia regione. O tuomet ateis laikas naujo ambicingo krepšinio klubo kūrimui.

Tai Žiemelis atskleidė kalbėdamas „BasketNews.lt podkaste“ Karoliui Tiškevičiui.

Temos:

apie Žiemelio ryšį su krepšiniu (0:00);

apie atsaką Dariui Gudeliui ir šio veiksmus (14:47);

apie naujos komandos verslo modelį (32:30);

kada startuotų nauja komanda, ką joje matytų ir kaip atsidurtų Eurolygoje (47:52);

apie ambicingus arenos rekonstrukcijos planus (1:00:36);

apie norą turėti NBA komandą (1:12:50).

Pirmą kartą viešai prabilęs apie planus Vilniuje kurti krepšinio komandą, Žiemelis išsamiai pasidalijo ir šios komandos vystymo vizija.

Anot verslininko, nauja ekipa veiklą pradėtų ne anksčiau 2022-2023 m. sezono ir iš karto turėtų ambicingą tikslą – žaisti Eurolygoje, kurį tikisi pasiekti per 4-5 metus. Tik taip, pasak Žiemelio, ji bus įdomi būsimiems investuotojams ir tuo pačiu gali nešti grąžą ateityje.

„Nematau kitos lygos, tik Eurolygą, – „BasketNews.lt podkaste“ kalbėjo Žiemelis. – Eurolygai reikia tvaraus biudžeto. Kaip jis galėtų pasireikšti? Pateiksiu du skaičius: Tel Avivo „Maccabi“ iš bilietų renka 10,5 mln. eurų, jų biudžetas yra 17 mln. „Žalgiris“ geriausiais laikais rinko 4,7 mln. eurų iš bilietų, jų biudžetas apie 10.

Augant BVP, augant biudžetui, natūralu, kad mes tokiame mieste kaip Vilnius po 5-6 metų galėtume rinkti daugiau pinigų už bilietus. Vilnius galėtų tikėtis bent 70 proc. to, ką gauna „Maccabi“. Čia reikia visų faktorių: geros komandos, žvaigždžių, vietinio derbio, jaunų talentų ir t.t.“

Žiemelis turi parengęs planą, kad naujoji ekipa startuotų su 5 mln. eurų biudžetu, kurį suformuotų dalininkai, tarp jų – ir klubo fanai.

Planuose yra išplatinti 100 tūkst. akcijų dalių, kurių 90 proc. būtų skirta privatiems ir verslo investuotojams, o 10 proc. – fanams. Fanai galėtų įsigyti vieną akciją už 50 eurų ir tai jiems suteiktų 0,01 proc. klubo dalių.

Pardavus visas akcijų dalis, iš fanų per sezoną tikimasi surinkti 500 tūkst. eurų, likusius 4,5 mln. – iš privačių investuotojų.

„Puikus pavyzdys yra „Barcelonos“ klubas, kur 150 tūkst. dalyvių, fanų, akcininkų, privilegijuotųjų fanų, renka prezidentą. Tai nėra suasmenintas klubas, – aiškino Žiemelis. – Manau, vienintelė tokia forma Lietuvoje ir yra įmanoma: dedi pinigus, perki akcijas, gauni teisę dalyvauti valdyme, reiški žodį.“

Anot verslininko, į klubą dalininkai investuotų ketverius metus, iš viso – 20 mln. eurų. Po 4-5 metų būtų galima tikėtis biudžetą formuoti iš bilietų pardavimo.

„Kadangi finansų, investicinės bankininkystės rinkoje ir įmonių valdyme dalyvauju virš 20 metų, suprantu, kad reikia perkelti gerą vadybos modelį. Visų pirma, reikia išsikelti vieną tikslą, kad komanda turi turėti stiprų biudžetą, o tai yra įmanoma tik tada, kai komanda nepriklauso vienam žmogui – Žiemeliui, Gudeliui ar dar kažkam.

Gerai nubraižius investicinę programą ir deklaravus, kad už 5-6 metų klubas iš akcininkų galės nebereikalauti lėšų, nes jų pinigai gerų klubo rezultatų dėka bus konvertuoti į pajamas iš bilietų. Tai galėtų tapti geru verslo modeliu. Tai reikia paversti investicija, o ne parama. Tik akcijų modelis būtų tvarus.“

Nuotr. BNS

Žiemelis kelis kartus tinklalaidėje pakartojo, kad nenori suasmeninti naujojo klubo, būti jo veidu ar suteikti komandai „Avia Solutions Group“ pavadinimą.

Verslininkas taip pat patikino, kad neketino kurti antros komandos Vilniuje ir laukė ėjimo iš dabartinių Vilniaus „Ryto“ klubo savininkų dėl bendradarbiavimo, tačiau tai neįvyko.

„Mums įsigijus areną, niekas iš „Ryto“ vadovybės ir savininkų su mumis nesukontaktavo, su tikslu apkalbėti verslo partnerystę, – pasakojo Žiemelis. – Gal galvoja, kad klubas – sau, arena – sau. Arena turi savo planus. Mes suprantame, kad norint padidinti pajamas, be stiprių renginių reikalinga ir stipri vietinė komanda. Ar tai būtų krepšinis, ar ledo ritulys, ar salės futbolas.

Natūralu, kad jeigu klubui svarbu ateityje susikurti pajamas ir rasti partnerystę su arenos savininkais, aš jų vietoje ateičiau ir pasikalbėčiau. Galima ateiti pasikalbėti nebūtinai su manimi, yra 5 valdybos nariai. Bet Gudelis skambina mano tėvui (Vidmantui Žiemeliui) ir siūlo (Mindaugui) Lukauskiui, kuris yra mano sesers vyras, tapti „Ryto“ sporto direktoriumi.

Sovietiniais laikais buvo ieškoma blato, o kai pas mus yra komerciniai santykiai, to negali būti. Partnerystės nenupirksi, ją reikia efektyviai susidėlioti. Po to daugiau jokių kontaktų nebuvo.“

Žiemelis patikino niekada nesiūlęs įsigyti „Ryto“ dalių ir kategoriškai paneigė Dariaus Gudelio kalbas, kad norėtų Vilniaus komandą matyti VTB Vieningoje lygoje.

„Nerealu žaisti VTB lygoje, – sakė Žiemelis. – Kaip tai atrodytų visuomenėje? Ir apskritai, ten ir tvarkaraštis nesutampa. Nėra jokių šansų, kad galėtų žaisti. Kaip sureaguotų fanai, kaip sureaguotų bendruomenė?“

Anot verslininko, tai, kaip elgiasi Gudelis, yra jo viešųjų ryšių plano dalis.

„Jis stumdo šaškėmis ir tas PR planas pučiamas sirgaliams į akis. Tik ar nuo to pagerėja rezultatai? Ne. Ar dėl to klubas turi ateitį? Čia kita istorija. Ar nuo to skolos sumažėjo? Ne. Suprasdamas šitą PR taktiką, jis bėgioja pas vieną premjerą, pas kitą, ir lygiai tą patį nori pritaikyti man, verslininkui. Aš ne iš to luomo. Aš ne tas, kur galima papilti pamazgų krūvą ant galvos ir galvoti, kad einu kitą žaidimą žaisti.

Per savo komunikacijos planą jis nustatė, kaip reikia eliminuoti potencialią PR riziką. Matome komentarus, kad Žiemelis nupirko areną, reiškia, darys klubą. Nors aš niekur to nesakiau. Paprasčiausiai stebėjome, kas vyksta, ir suinteresuotumas buvo, kad klubas rodytų gerus rezultatus.

Ir jeigu dabar žmogus, sugalvojęs pasiteisinimą, naudoja mano vardą, skelbia (tikrovės) neatitinkančią informaciją ir galimai prisidengia savo veiksmus, pasakiau, kad manimi neprisidengtų.“

Tinklalaidėje Žiemelis taip pat atskleidė, kokius planus regi rekonstruojamai arenai, kokie krepšinio žmonės galėtų prisidėti prie jo komandos, kaip jis siektų vietos Euolygoje ir kt.

Tinklalaidės audio įrašai pasiekiami „Podbean“, „Spotify“, „iTunes“ (taip pat ir iOS programėlėje „Podcasts“). Kiekvienos laidos įrašą galėsite atsisiųsti ir į savo kompiuterį ar telefoną, kad jų galėtumėte klausyti sau patogiu laiku ir vietoje.

Tapti mūsų rėmėjais galite Patreon.com platformoje.

Audio įrašas: