NCAA galingai startavęs Tubelis: „Sezonas – neblogas, bet tikrai galiu geriau“

dadasas

D. Sabonis rinko apie 18tsk per rungtynes pirmame sezone. Azuolas geras, bet dar netraukia D. Sabonio talento. Bet niekas neprasrasta, tik darbas pakeis, tik darbas. Azuolai, pasiskambink D. Saboniui ir pasiklausk del idomumo, kiek jis dirbo per diena/savaite - tave atsakymas nustebins. irbk papildomai, pradziai bus sunku, bet paskui kunas pripras, bet tu jau po metu busi kitame lygyje. Trust me call Domas ir ismok is jo ka ir kiek jis daro.