Bičiulį visam gyvenimui Šiauliuose radęs Van Vlietas: „Įrodėme, kad galime laimėti ir žaisti gerą krepšinį“

Šį sezoną profesionalaus krepšininko karjerą pradėjęs „Šiaulių“ legionierius Andy Van Vlietas Lietuvos krepšinio lygoje jaučiasi vis geriau ir geriau.

25-erių belgas tapo svarbia Saulės miesto komandos dalimi bei šiuo metu ekipoje yra pirmas pagal atkovojamus kamuolius (5,6) ir antras tiek pagal rezultatyvumą (12,5 tšk.), tiek pagal renkamus naudingumo balus (15,2).

Van Vlietas ypač gerą formą demonstruoja sausio mėnesį – jo statistika siekia 15,4 taško, 4,7 atkovoto kamuolio bei 19,7 naudingumo balo.

Dar praėjusią savaitę aukštaūgis surengė geriausią sezono pasirodymą, kai į Vilniaus „Ryto“ krepšį suvertė 19 taškų (8/10 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 10 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą bei surinko 32 naudingumo balus.

Tad kokia tokio gero mėnesio paslaptis?

„Manau, kad daug lemia pasitikėjimas savimi, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Van Vlietas. – FIBA langas, kuris buvo mano pirmoji patirtis su Belgijos rinktine, suteikė daug pasitikėjimo. FIBA lygis yra visiškai kitoks ir tai buvo dar vienas žingsnis į priekį. Sugrįžęs pradėjau dar labiau koncentruotis į aspektus, kuriuos man reikia patobulinti. Po savaitės su rinktine mano pasitikėjimas šovė į viršų.“

Pokalbyje su „BasketNews.lt“ Van Vlietas taip pat papasakojo apie pirmojo profesionalo sezono patirtį, surastą artimą bičiulį „Šiaulių“ komandoje, pakvietimą į Belgijos nacionalinę rinktinę ir šiauliečių šansus kovoje dėl vietos atkrintamosiose.

– Andy, tai yra jūsų pirmasis profesionalus sezonas ir kol kas viskas atrodo neblogai – esate svarbus komandos žaidėjas ir fiksuojate gerą statistiką. Kaip pats asmeniškai jaučiatės aikštelėje?

– Jaučiuosi puikiai. Manau, kad po truputį tampu vis svarbesniu žaidėju. Manau, kad nuo sezono pradžios padariau nemažą pažangą.

Tai yra mano pirmasis profesionalus sezonas ir vis pamatau kažką naujo. Lyginant su koledžu, tai visiškai skirtinga lyga. Jaučiuosi vis geriau ir geriau, įgaunu patirties žaidžiant su puikiomis LKL komandomis, tad tai yra puiku mano tobulėjimui.

– Galbūt taip pat buvo pokyčių ties jūsų vaidmeniu komandoje? Pavyzdžiui, kiek laisvės jums suteikia treneriai?

– Daug laisvės (juokiasi). Manau, kad tai buvo gera tendencija nuo pat sezono pradžios, kuomet žaidėjai gauna nemažai laisvės. Galvoju, kad šį mėnesį man pavyko sėkmingai išnaudoti mikrodvikovas. Jeigu prieš mane yra žemesnis varžovas, aš galiu sėkmingai sužaisti nugara į krepšį ir tas tikrai veikia.

– Nepaisant to, vis dar esate jaunas žaidėjas. Kuriuos savo žaidimo aspektus norėtumėte patobulinti?

– Visada stengiuosi dirbti ties savo metimu. Pastaruoju metu pataikau visai gerai, tačiau jeigu noriu žengti į dar aukštesnį lygį, privalau mesti dar daugiau bei stabiliau. Taip pat tikrai galėčiau pagerinti savo kovą dėl kamuolių, ypač puolime.

Apskritai, manau, kad dėl kamuolių kovoju neblogai, tačiau galėčiau jų sugriebti kur kas daugiau puolime. Ir, žinoma, greitesnis sprendimų priėmimas, tačiau tai ateina ir su patirtimi, taigi tikiuosi, jog visa tai įvyks natūraliai.

– Kaip ir minėjote, šį sezoną atakuojate puikiai, ypač iš toli. Ar visa to paslaptis – tik sunkus darbas?

– Kartu su Elvaru Fridrikssonu ties savo metimu dirbame kiekvieną dieną. Be darbo daug lemia ir pasitikėjimas, leidžiantis mesti metimus ir sukuriantis žinojimo jausmą, jog jie įkris.

– Komandoje netrūksta veteranų. Iš pradžių buvo Gediminas Orelikas, dabar liko Arminas Urbutis ir Kaspars Berzinš. Ar sulaukiate patarimų iš šių krepšininkų?

– Turėti tokius vyrukus komandoje yra puiku, ypač Mindaugą Lukauskį ir neseniai atvykusį Berzinį. Tokie vyrukai akcentuoja, kada reikėtų sulėtinti žaidimą, neperskubėti ir pačiam žaidimui ateiti pas tave. Pavyzdžiui, jei žaidžiu nugara, neskubėti priimant sprendimą atlikti perdavimą ar metimą. Viską įvertinti blaiviai. Jeigu gynėjai artėja prie manęs, tuomet galiu duoti perdavimą, o jeigu pagalbos nėra, tada jau galiu pats atlikti savo ėjimą krepšio link.

Tokie vyrukai taip pat svarbūs situacijose, kai rungtynės nesiklosto taip, kaip norėtųsi. Jeigu praleidžiame 2-3 atakas iš eilės, jie visada nuramins ir pasakys, kad viskas gerai. Su jauna komanda viskas gerai, kai spurtuoji 10:0, tačiau atrodo, jog griūna dangus, kuomet pats praleidi 0:10 atkarpą.

Vis tik žaidėjai su tokia patirtimi sustato viską į vietas. Jie pasako, kad turime susikoncentruoti ties tuo ar anuo ir mes sugrįšime į rungtynes. Tokie patyrę krepšininkai yra nuostabūs šiose situacijose.

Visi trys vyrukai, kuriuos paminėjote, yra žaidę puikiame Europos lygmenyje, taigi jų tiesiog privalai klausytis, nes kiekvieno jauno žaidėjo ambicija turėtų būti kilti kaip įmanoma aukščiau. Tas pats galioja ir man. Norėčiau žaisti tokiame lygmenyje, kokiame buvo šie vyrukai, tad stengiuosi sugerti visą informaciją.

– Ką galėtumėte papasakoti apie jūsų ryšį su Fridrikssonu tiek aikštelėje, tiek už jos ribų?

– Turime puikų ryšį. Kurį laiką buvome vieninteliai komandos legionieriai ir yra daug dalykų, kurie mus sieja. Pavyzdžiui, per Kalėdas nė vienas iš mūsų negalėjo būti su savo šeimomis, taigi jas atšventėme dviese kartu.

Leidžiame laiką ir po treniruočių, neretai kartu pavakarieniaujame ir panašiai. Tai yra retas dalykas, kuomet profesionaliame krepšinyje gali užmegzti tokią artimą draugystę. Manau, kad jis tapo puikiu mano bičiuliu ir tokiu išliks iki pat gyvenimo pabaigos.

Kalbant apie įvykius aikštelėje, jis be jokios abejonės daro mane geresniu žaidėju. Elvaras yra puikus krepšininkas ir komandos lyderis. Dauguma komandų skiria jam didžiausią dėmesį, o tai atveria galimybių man. Jis visada suranda mane ir geba puikiai perduoti kamuolį, tačiau kaip jau galėjote įsitikinti, Elvaras – nuostabus taškų rinkėjas. Kai jis šitaip pelno taškus, tai tuo pačiu nuima spaudimą ir nuo manęs. Džiaugiuosi žaisdamas su tokiu vyruku.

– Kalbant apskritai, kokį įspūdį jums palieka LKL? Kokius skirtumus įžvelgiate tarp LKL ir NCAA?

– Pirmasis įspūdis apie LKL, be abejo, buvo geras. Tai tikrai yra žingsnis į priekį po NCAA. LKL turi visko po truputį. Tai šiek tiek fiziška, tačiau taip pat labai techniška lyga, o tai ir yra didžiausias skirtumas lyginant su koledžu. NCAA, nors ir ne LKL lygmens, bet yra fiziška lyga. Žmonės Lietuvoje tikrai gali žaisti krepšinį bei yra labai aukštame techniniame lygmenyje atliekant metimus, driblingus, perdavimus.

LKL yra puiki lyga, turinti puikų komandų mišinį. „Žalgiris“ ir „Rytas“ yra aukštumoje, žaidžia europiniuose turnyruose, pamiršti negalime ir „Lietkabelio“. Tuomet turime komandų, kaip „Nevėžis-Optibet“, kurioje netrūksta puikaus jaunimo. Kaip ir sakiau, šioje lygoje žaisti šaunu, nes gali pamatyti visko po truputį.

Manau, kad tai taip pat yra viena iš priežasčių, kodėl turiu neblogą sezoną, nes neblogai įsiliejau ir prie to pripratau. Su Belgijos rinktine žaidėme prieš Lietuvą ir tai taip pat buvo labai puiki patirtis, tai tikrai yra dar vienas žingsnis į priekį kalbant apie žaidimo greitį. Žinoma, atvykti negalėjo žaidėjai iš Eurolygos, tačiau visi krepšininkai buvo iš Europos taurės ar FIBA Čempionų lygos.

– Gan pakiliai kalbate apie patirtį su Belgijos rinktine. Tad kaip ją įvertintumėte, ypač po to, kai ji vyko tokiomis precedento neturinčiomis aplinkybėmis?

– Buvo puiku, tačiau ir keista dėl savaime suprantamų priežasčių. Burbule buvo saugu, tačiau beprotiškiausias dalykas, apie kurį nė nebūčiau pagalvojęs, buvo valgymo rutina. Kuomet būdavo pusryčių, pietų ar vakarienės metas, turėdavome didelį bufetą, iš kurio išsirinkdavome maistą ir iš karto po to turėdavome traukti į savo kambarį.

Taigi, niekada neturėjome bendros komandinės vakarienės, per kurią galėtume geriau pažinti vienas kitą ir taip susiklijuoti. Buvo šiek tiek keista, nes jaučiuosi tarsi rinktinės dalis, tačiau viskas, ką darydavome kartu, buvo treniruotės, video medžiagos peržiūrėjimas ir jau dalyvavimas pačiose rungtynėse.

Visą likusį laiką tu praktiškai esi paliktas vienas ir atskirtas, tačiau jeigu kažkas būtų užsikrėtęs COVID-19, tokios priemonės yra geriausios visai likusiai komandai ir rinktinėms.

Bet, kalbant apskritai, tai tikrai buvo puiki patirtis. Mane pirmą kartą pakvietė į vyrų rinktinę, prieš tai žaidžiau visose jaunimo komandose, tad išvysti savo vardą vyrų rinktinėje buvo nuostabu ne tik man, bet ir mano šeimai, kuri manimi labai didžiavosi. Tikiuosi, kad grįšiu ten ir vasarį.

– Praėjusiame interviu prieš sezono pradžią minėjote, kad pasitikite savo agentu ir jis buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl pasirinkote „Šiaulius“. Įpusėjus sezonui, ar viskas atitinka jūsų lūkesčius?

– Tikrai taip. „Šiauliai“ yra puiki vieta mano pirmajam profesionaliam sezonui atvykus iš koledžo. Negalėčiau prašyti kažko daugiau. Žaidžiu puikioje lygoje ir komandoje, kurioje turiu didelį vaidmenį, o treneriai manimi pasitiki.

– „Šiauliai“ LKL sezoną pradėjo 7 pralaimėjimais, tačiau nuo to laiko iškovojo jau 4 pergales. Be visa to, buvo neblogų pasirodymų Karaliaus Mindaugo taurėje. Kas, jūsų nuomone, lėmė pagerėjusį komandos žaidimą?

– Sukaupta patirtis žaidžiant kartu ilgesnį laiką. Vis geriau žinome kiekvieno žaidėjo stipriąsias puses, labai padėjo ir patyrusių žaidėjų atvykimas į komandą. Lukauskis ir Urbutis LKL pirmenybėse jau yra ilgą laiką, tad jie čia žino praktiškai viską ir tai tikrai padeda. Ypač norėčiau išskirti ir Berzinį, po kurio atvykimo taip pat viskas pradėjo kilti į viršų.

Prie mūsų prisijungė tikrai geri žaidėjai, tačiau tuo pačiu metu jauni krepšininkai irgi suprato, kad tam tikri dalykai neveikia ir reiktų išbandyti kažką naujo. Nuo to laiko viskas klostosi kur kas sėkmingiau.

– Ar šioje komandoje matote dar daugiau potencialo ir kaip vertinate šansus pakovoti dėl vietos atkrintamosiose?

– Žinoma, tai yra mūsų tikslas. Visada sakiau, kad turime komandoje pakankamai talento, jog galėtume žaisti atkrintamosiose. Be abejo, mes taip pat esame sužaidę mažiau rungtynių. Praktiškai visos komandos, esančios aukščiau mūsų, žaidė daugiau nei mes.

Manau, jog įrodėme, kad galime laimėti ir žaisti gerą krepšinį. Galvoju, kad skinti pergales ir patekti į atkrintamąsias mums yra labai realu. Žinoma, daug kas priklausys ir nuo to, ar išliksime sveiki, tačiau, manau, jog turime labai realius šansus atlikti tą lemiamą spurtą link atkrintamųjų.