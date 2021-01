Nerimas „Fenerbahče“ klube: Guduričius dėl kelio traumos netęsė rungtynių

Turkijos pirmenybių mače Marko Guduričiaus netekęs Stambulo „Fenerbahče“ klubas gyvena nerimastingomis laukimo nuotaikomis. Serbas sekmadienio dvikovoje su Gaziantepo „Empera“ ekipa prieš pat ilgąją pertrauką patyrė traumą ir nebetęsė rungtynių.

Atlikdamas prasiveržimą krepšio link, Guduričius kelį sudūrė su varžovo Rashardo Kelly koja ir parkrito ant parketo. Po kurio laiko atsistojęs atletas aikštę paliko padėdamas „Fenerbahče“ personalo.

25-erių Guduričius iki nelaimingo momento žaidė 12 minučių, per kurias įmetė 10 taškų (5/5 dvit., 0/2 trit.).

Be jo likusi „Fenerbahče“ per pratęsimą dramatiškai krito 97:102 ir patyrė penktąją nesėkmę per 19 turų. Edgaras Ulanovas nebuvo registruotas rungtynėms.

Kyle'as O'Quinnas debiutiniame Turkijos lygos mače per 19 minučių pasižymėjo 9 taškais (4/5 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir surinko 16 naudingumo balų.

Gruodžio viduryje į Stambulą sugrįžęs Guduričius tapo įkvėpimu komandai, kuri sulig jo prisijungimu Eurolygoje laimėjo aštuonerias rungtynes iš eilės.

Jis stipriausiame Senojo žemyno turnyre vidutiniškai renka po 11,4 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,9 naudingumo balo.