Komanda nuo pat pradžių tikėjęs Urbonas: „Visas rungtynes klykiau auklėtiniams į ausį, kad turime paimti šitą pergalę“

In vino veritas

Nu Juventus tiesiog pasinaudojo palankiai susiklosciusiom aplinkybem, bet jie bent ta sugebejo padaryt, priesingai nei kai kurie kiti (Lietkabelis, I\'m looking at you, taip sakant). Gale tikrai jautesi Zalgirio nuovargis, todel ir nepavyko tiesiog uzdaryt rungtyniu, buvo tampomasi iki galo, o kai rungtynes tampa vieno metimo, tai ir nutinka visko. Matesi, kad Zalgiris tiesiog atejo atzaist sitas rungtynes, nes reikia ir nera kitos iseities. Kita savaite svarbiausia Zvezda, ten jau rungtynes must win. Ir galu gale, reikia kaip nors isgyvendint ta persvaros istaskyma rungtyniu pabaigose. Nors turbut ta padaryt nera imanoma, net ir Sarui tai nepavykdavo, bet paskutiniu metu tai kartojasi per daug daznai. P.S. Ir dar, leisiu sau pajuokaut - Zalgiris iveiktas, Juventus sezonas jau uzskaitytas ;). Ir taip butu galima pasakyt apie bet kuria kita LKL komanda. Kitaip tariant, LKL in a nutshell ;)