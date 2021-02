Į konfliktą su varžovų sirgale įsivėlęs LeBronas vedė „Lakers“ į pergalę Atlantoje

Nuotr.: Reuters - Scanpix

LeBronas Jamesas įsivėlė į konfliktą su varžovų sirgale, tačiau tai nesutrikdė jo atvesti Los Andželo „Lakers“ (16-6) į pergalę prieš Atlantos „Hawks“ (10-10) – 107:99 (28:25, 22:21, 25:30, 32:23).

Rungtynių žaidėjas LeBron James Taškai 21 Naudingumas 29 Rezultatyvūs perdavimai 9 Baudų metimai 82% 9/11

Atlantoje rungtynes stebėjo 1341 žiūrovas, o LeBrono ir „Hawks“ fanės konfliktas įvyko ketvirtajame kėlinyje, po kurio pastaroji ir dar vienas asmuo, padedami apsaugos darbuotojų, paliko areną.

„Žaisti rungtynes su fanais tribūnose yra žymiai geriau. Tai nebuvo nieko rimta, tiesiog nemanau, kad sirgaliai turi blaškyti. Kaip bebūtų, džiaugiuosi, kad fanai grįžo į tribūnas, buvau to pasiilgęs“, – kalbėjo LeBronas.

Tuo metu iš rungtynių išvaryta Juliana Carlos instagrame piktinosi tokiu apsaugos darbuotojų sprendimu ir tikino, jog LeBronas ją pavadino „kvaila kale“.

Tai buvo 31-oji „Lakers“ pergalė paeiliui, kai varžovai nepasiekia 100 taškų ribos.

Su šia dvikova „Lakers“ užbaigė išvykų maratoną, per kurį sužaidė 7 rungtynes per 12 dienų. NBA čempionai per šią atkarpą laimėjo 5 susitikimus.

Nugalėtojams LeBronas per 37 minutes pelnė 21 tašką (3/6 dvit., 2/6 trit., 9/11 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviau už LeBroną rungtyniavęs Anthony Davisas per 36 minutes įmetė 25 taškus (10/12 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir 5 sykius suklydo.

Atlantos komandai Trae Youngas per 38 minutes pelnė 25 taškus (6/11 dvit., 1/4 trit., 10/11 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 16 rezultatyvių perdavimų.

„Lakers“: Anthony Davisas 25 (10/12 dvit., 5/6 baud., 3 blok., 5 kld.), LeBronas Jamesas 21 (2/6 trit., 9/11 baud., 7 atk. kam., 9 rez. perd.), Montrezlas Harrellas 19 (8/9 dvit.), Dennisas Schroderis 16 (5/9 dvit.), Kentaviousas Caldwellas-Pope'as 11 (1/7 dvit., 3/6 trit.), Alexas Caruso 8 (4/5 dvit.).

„Hawks“: Trae Young 25 (6/11 dvit., 10/11 baud., 16 rez. perd., 7 kld.), Johnas Collinsas 22 (8/12 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam.), Clintas Capela 16 (8/11 dvit., 13 atk. kam., 3 blok., 26 naud.), Kevinas Huerteris 10 (3/5 trit.).

