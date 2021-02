Los Andžele karjerą prikėlęs Batumas: „Nieko nepakeičiau“

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Prieš šį sezoną Iš Šarlotės „Hornets“ į kur kas stipresnę Los Andželo „Clippers“ komandą persikėlęs Nicolas Batumas ėmė rodyti žymiai geresnį krepšinį.

Nicolas Batum Komanda: Los Angeles Clippers

Pozicija: SF Amžius: 32 Ūgis: 203 cm Svoris: 91 kg Gimimo vieta: Lizjo, Prancūzija

32-ejų 203 cm ūgio prancūzas šį sezoną per 22 rungtynes vidutiniškai žaidžia po 29 minutes ir pelno po 10,2 taško, atkovoja po 4,7 ir perima po 1,1 kamuolio bei atlieka po 2,5 rezultatyvaus perdavimo.

Palyginimui, Batumas per visą praėjusį sezoną „Hornets“ gretose sužaidė tik 22 mačus ir fiksavo 3,6 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 3 rezultatyvių perdavimų statistiką.

„Žmonės manęs klausia, kas pasikeitė. Labiausiai neįtikėtina yra tai, kad niekas nepasikeitė. Per pastaruosius dvejus metus aš nieko nepakeičiau. Savo žaidime nepridėjau nieko naujo. Aš tiesiog žaidžiu gynyboje ir esu šalia vyrukų, esu pasiruošęs atlikti metimus ir sukurti progas. Aš tiesiog žaidžiu daugiau. Ir viskas. Be to, žaidžiu geroje komandoje, kuri turi didelius lūkesčius“, – sakė Batumas.

Prancūzo atstovaujama „Clippers“ per 23 rungtynes laimėjo 17 kartų ir Vakarų konferencijoje užima antrąją vietą.

Batumo žaidimo epizodai:

„Hornets“ prieš sezoną atleido Batumą, kuris per sezoną uždirbo 27 mln. JAV dolerių. Laisvuoju agentu tapęs puolėjas sukirto rankomis su „Clippers“.

„Praėjusiais metais žaidžiau su puikiais vyrukais. Šaunūs jaunuoliai, kuriems šį sezoną sekasi puikiai, aš dėl jų ir „Hornets“ esu laimingas. Visgi man ten ne viskas susiklostė gerai. Kartais karjeroje taip jau nutinka. Turėjau judėti pirmyn, toliau dirbti ir pasistengti, kad kitoje komandoje turėčiau naują pradžią“, – pridėjo Batumas.

Krepšininkas NBA žaidžia nuo 2008 metų.

Naujausia ENBO laida: