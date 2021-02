Siautėjęs Micičius su „Anadolu Efes“ nutraukė „Barcos“ pergalių seriją

In vino veritas

Labai nepalanki mums Efeso pergale. Galit metyt i mane akmenis, bet, ziurint i tiesioginiu konkurentu formas, panasu, kad liksim si sezona be playoffu. Kas, mano akimis ziurint, tikrai nebutu tragedija. Nes reikia but teisingiems, Zalgiris prie Saro tiesiog sokdavo auksciau bambos, aplosdamas stipresnius varzovus ir budavo ten, kur pagal visa logika, neturetu but. Prie Schillerio (nors kaip naujokas jis tikrai gerai tvarkosi) Zalgiris pasiima taskus pries savo lygos varzovus (isskyrus Baskonia, o taip reikejo to tasko, f*ck), bet stipresniems nepavyksta ikast. O Efesas su Feneriu, turbut ir Maccabis, kuriuos norint patekt i playoffus, reiktu aplost, jau yra prie tu stipresniuju. Aisku, visa tai tera spekuliacijos, nes nera jokiu garantiju, kad ir tas apatines lenteles komandas tikrai pavyks aplost. Bent pora nesekmiu pries jas ir ate visoms viltims. Vienzo, Sarai Sarai, sakei padesi Zalgiriukui, kuo galesi, bet ne velnio tu nepadedi ;)