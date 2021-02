Dviejų pratęsimų trileryje – 208 taškai, netaiklus Jameso šūvis ir „Valencia“ triumfas prieš CSKA

In vino veritas

Oh well... Kaip ir jau rasiau kazkuriam ankstesniam komentare, pabarstys dabar CSKA tu taskeliu... Atrodo, kad sekme, kuria turejom pirmoj sezono pusej po truputi pradeda nusisukt nuo musu. O be sekmes sitoj mesmalej, kuri vyksta del patekimo i top8, nepavyks isgyvent. Bet, tiesa sakant, net nelabai galim pykt - mums tikrai iki dabar labai sekesi. O visatoj turi but balansas, taip sakant. Tai dabar mus "pabalansuos" ;)