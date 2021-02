„BasketNews.lt“ Eurolygos reitingas: fantastiška „Fenerbahče“, stabilus „Žalgiris“ ir grandų problemos

Nuotr.: AFP, Zuma Press – Scanpix, BNS, D.Lukšta/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. AFP, Zuma Press – Scanpix, BNS, D.Lukšta/BasketNews.lt iliustracija Eurolygoje – savaitės pertrauka, per kurią klubai turi galimybę pasiruošti lemiamai reguliariojo sezono atkarpai. Tinklalapis „BasketNews.lt“ jau penkioliktą sezoną iš eilės rengia Eurolygos klubų reitingą, sudaromą įvertinant tai, kaip komandos atrodo šiai dienai. Šis reitingas sudarytas atsižvelgiant į tai, kaip komandų žaidimas atrodo pastaruoju metu ir tai nėra spėjimas, kaip ekipos išsidėlios po reguliariojo sezono. Kaip ir visada, tai – subjektyvus reitingas, todėl savo (kitokią) nuomonę kviečiame pareikšti komentaruose. Skliausteliuose skaičius primena poziciją, kurioje klubas buvo po 17-ojo turo sudarytame reitinge. 18. (18) Maskvos srities „Chimki“ (2-21) Rytų fronte – nieko naujo. Įvairių problemų turinti „Chimki“ Eurolygoje skaičiuoja 15 pralaimėjimų seriją ir yra viena blogiausių Eurolygos komandų istorijoje. Darbo neteko Rimas Kurtinaitis, bet akivaizdu, kad šį sezoną Maskvos klube problemos yra žymiai didesnės nei tik treneris. Lieka vienintelis klausimas: ar „Chimki“ šį sezoną Eurolygoje dar švęs pergalę? 17. (16) Belgrado „Crvena Zvezda“ (7-16) Į Serbijos klubą vėl įsimetė koronavirusas, tačiau dar iki jo žaidimas nepriminė to, kurį matėme sezono starte. Per pastarąsias šešerias rungtynes „Crvena Zvezda“ Eurolygoje laimėjo vos kartą, tiesa, ne prieš bet ką, o prieš „Real“ jų aikštėje. Žinoma, Belgrado klubo žaidimą iš vėžių išmušė ne tik pasikeitimai vyriausiojo trenerio kėdėje, bet ir ilgai iš rikiuotės dėl koronaviruso iškritęs lyderis Jordanas Loydas. 16. (17) Berlyno ALBA (8-16) ALBA žaidimas neatrodo prastai, anaiptol, vokiečiai net stebina savo pasirodymais, žvelgiant į jų sudėtį. Vis dėlto rungtynių pabaigose Aito Garcia Reneseso auklėtiniams dažniausiai tiesiog pritrūksta ginklų. Lyginant su praėjusiu sezonu, ALBA nebeišsiskiria savo puolimu, turėdama prasčiausią reitingą lygoje, o pergales pasiekia netradicine gynyba, kai įvelia varžovus į abejones atakuoti krepšį. 15. (8) „Valencia“ (12-12) Valensijos ekipa prastą seriją nutraukė pastarajame ture, kai per du pratęsimus palaužė nukraujavusią CSKA, tačiau jų žaidimas neįtikina ir nors iki atkrintamųjų ribos juos skiria vos vienas laimėjimas, sunku tikėti jų ambicijomis būti ten. Jaume Ponsarnau kariaunos žaidimas ypatingai pakriko koronavirusu susirgus Bojanui Dubljevičiui, o iki rungtynių su CSKA „Valencia“ Eurolygoje buvo laimėjusi vos sykį per 7 susitikimus. Ispanijos klubui ypatingai koją kiša prasta gynyba – savoje aikštės pusėje jie geresni už vienintelį „Chimki“. 14. (12) Pirėjo „Olympiakos“ (11-13) „Oly“ galima drąsiai vadinti didžiausiais sausio mėnesio nelaimėliais – iš pradžių buvo stebuklingai išsigelbėta Vilerbane, tačiau vėliau buvo neįtikėtinai pralaimėti mačai „Žalgiriui“ ir „Barcelonai“. Dabar Georgio Bartzoko auklėtiniai skaičiuoja keturių pralaimėjimų seriją, o tai juos tolina nuo atkrintamųjų. Kostui Sloukui ir kompanijai reikia imtis staigių ir sėkmingų sprendimų, jei nenori pradėti atostogų jau balandžio pradžioje. 13. (14) Atėnų „Panathinaikos“ (9-14) „Pao“ netikėtai lengvai laimėjo Graikijos flagmanų mūšį, o taip pat sutriuškino ir „Valencia“. Atrodo, jog Odedo Katasho vykdomos permainos komandos žaidime pradeda nešti apčiuopiamą naudą. „Panathinaikos“ dabar pavyksta dažniau išlaikyti stabilumą visų rungtynių metu, todėl paskutinėje reguliariojo sezono stadijoje graikų klubas gali pridaryti nemalonumų dėl atkrintamųjų kovojančioms komandoms. Tiesa, dabar Graikijos klube užfiksuoti net septyni COVID-19 atvejai, o jau yra nemažai pavyzdžių, kaip po tokių protrūkių išsibalansuoja komandų žaidimas. 12. (10) Vitorijos „Baskonia“ (11-13) Po keturių pralaimėjimų paeiliui atrodė, jog „Baskonia“ ne tik nebėra pretendentė į atkrintamąsias, bet darbo vietą gali prarasti ir treneris Duško Ivanovičius. Vis dėlto mačas su „Žalgiriu“ baskams padėjo reabilituotis, o pastarosios rungtynės su „Real“ parodė, jog Vitorijos ekipos dar tikrai negalime nurašyti – Karališkasis klubas patyrė pažeminimą namuose, įmesdamas vos 64 taškus. Klausimas, ar stabilumo visą sezoną stokojanti „Baskonia“ paskutinėje sezono stadijoje persilauš, nes per paskutines 10 rungtynių jiems reikės mažiausiai 7 pergalių. 11. (1) Maskvos CSKA (16-8) Dimitris Itoudis gali tik užsiimti už galvos, o artimiausi CSKA priešininkai trinti rankomis. Rusijos krepšinio gigantas po pergalės prieš „Žalgirį“ per penkerias pastarąsias rungtynes laimėjo vos sykį, o tokiam jų pasirodymui yra labai daug objektyvių priežasčių – CSKA ir Mike'o Jameso konfliktas, Nikola Milutinovo sezoną užbaigusi trauma, Tornikes Šengelijos nebuvimas ir vis dar nežaidžiantis Willas Clyburnas. Negana to, kurį laiką nežais Eurolygos MVP Jamesas, kuris dėl dar vienos netekties šeimoje grįžo į JAV, o tai reiškia, jog Maskvos klubas versis be 4 geriausių savo žaidėjų ir artimiausiu metu tai nebus komanda, kuri dar prieš mėnesį buvo pagrindinė favoritė laimėti Eurolygą. CSKA jau rado pamainą Milutinovui, klausimas, ar Michaelas Ericas bus tinkamas pakeitimas, bet faktas, jog tai vis tiek sustiprins jų priekinę liniją. CSKA anksčiau ar vėliau sulauks kitų trijų lyderių, prakentės sunkią atkarpą ir vėl taps sunkiai stabdoma jėga Europoje, tačiau artimiausiu metu nereikės stebėtis žemiau turnyrinėje lentelėje esančių komandų pergalėmis. 10. (9) Tel Avivo „Maccabi“ (10-12) Pastarosios dvejos Tel Avivo klubo rungtynės buvo nukeltos ir pertrauką Eurolygoje Ioannio Sfairopoulo auklėtiniai pasitinka išties nepatogioje situacijoje. Net 18 iš 22 „Maccabi“ mačų baigėsi vienženkliais skirtumais, o žydams iš šių dramų pavyko laimėti aštuonias. Sfairopoulos po nesėkmingo sezono starto užtikrintai kalbėjo, jog „Maccabi“ bus Eurolygos atkrintamosiose, bet žiūrint į dabartinę poziciją, tuo galima stipriai abejoti. Aišku viena, jog Izraelio klubas paskutinėmis minutėmis nebegali sau leisti švaistyti taškų ir turi tikėtis didesnės krepšinio Dievų pagalbos, kurie šį sezoną jau ne kartą atsuko nugarą. 9. (15) Vilerbano ASVEL (10-14). Žaizdas išsilaižiusi ASVEL tapo kietu riešutu bet kuriai kitai Eurolygos komandai. Prancūzijos klubas per pastarąsias šešerias rungtynes iškovojo penkias pergales, o pastarajame ture nukalė šešių laimėjimų seriją skaičiavusią „Armani Exchange“. Per sėkmingą atkarpą T.J. Parkerio kariauna demonstruoja trečią geriausią puolimo reitingą lygoje ir jei ne beveik visą komandą sezono starte išvertęs COVID-19, Prancūzijos klubas turėtų rimtų argumentų dėl atkrintamųjų. Per pastarąsias penkerias rungtynes puikią formą demonstruoja komandos varikliukas Norrisas Cole'as – 16,6 taško ir 15,2 naudingumo balo. 8. (2) Madrido „Real“ (15-9) „Real“ ilgą laiką skynė pergales net ir be Facundo Campazzo bei Anthony Randolpho, o tai turbūt labiau stebino nei dabartinė jų forma. Karališkasis klubas pastaruoju metu neprimena to grando, kuris yra užtikrintas finalo ketverto dalyvis – beviltiškas pralaimėjimas „Baskonia“, išvargtos pergalės prieš „Pao“ ir ALBA, nesėkmės prieš „Armani Exchange“, „Crvena Zvezda“ ir „Maccabi“ bei tik per plauką išneštas sveikas kailis Miunchene. Keturi pralaimėjimai per 7 turus – dėsningas rezultatas ir sunku tikėtis, jog Nicolasas Laprovittola gali būti pagrindinis finalo ketverto komandos įžaidėjas. Bet... Taisyklė numeris 1 Eurolygoje – niekada nenurašykite „Real“ senukų. 7. (5) Kauno „Žalgiris“ (13-10) Žalgiriečiai antrąjį reguliariojo sezono ratą pradėjo vidutiniškai – galėjo būti geriau, bet viskas galėjo susiklostyti ir žymiai blogiau. Pralaimėjimai Rusijoje buvo dėsningi, Vitorijoje nesėkmės buvo galima išvengti, tačiau kauniečiai stebuklingai išsigelbėjo tiek prieš „Oly“, tiek prieš „Valencia“, o be šių pergalių vaizdas turnyrinėje lentelėje būtų gerokai liūdnesnis. Dabar Martino Schillerio kariaunos žaidime nebėra tokio lygių bangavimo, kaip sezono starte, tačiau pastarieji mūšiai pasiuntė pavojaus signalus, ypatingai komandinėje gynyboje, kurioje atsirado gerokai daugiau skylių, nei matėme pastaruoju metu. „Žalgiris“ išlaiko stabilumą ir pozicijas, tačiau artimiausiu metu laukia daug sunkių išvykų, kuriose reikės ne tik geresnės gynybos, bet ir puolimo, kurio reitingas Eurolygoje per pastarąsias penkerias rungtynes buvo vos 16-as. 6. (4) Miuncheno „Bayern“ (15-9) Vienu metu galėjo susidaryti vaizdas, jog „Bayern“ pasaka baigiasi – prasčiausias sezono mačas Milane ir po to vos išvargta pergalė prieš „Chimki“. Vis dėlto tuomet Maskvoje nugalėta CSKA su Šengelija ir Milutinovu priešakyje, o vėliau stebuklingai per pratęsimą išsigelbėta prieš ALBA. Gera žinia vokiečiams, jog į aikštę grįžęs Vladimiras Lučičius iškart įmetė 20 taškų, o tai yra rimtas pastiprinimas lemiamai sezono stadijai. Nors „Bayern“ žaidimo kreivė šiuo metu banguoja, jų tvarkaraštis – vienas lengviausių tarp kovojančių dėl atkrintamųjų, o dabartinis rezultatas sufleruoja, jog Andrea Trinchieri akibrokštai Eurolygoje nesibaigs su reguliariojo sezono finišu. 5. (3) Sankt Peterburgo „Zenit“ (13-9) Trys pralaimėjimai paeiliui pablogino „Zenit“ poziciją turnyrinėje lentelėje, bet visos nesėkmės buvo patirtos kovoje prieš ant bangos esančius klubus – „Barceloną“, „Armani Exchange“ ir „Fenerbahče“. Gali būti, jog Sankt Peterburgo ekipa pastaruoju metu šiek tiek kentė dėl trumpo atsarginių žaidėjų suolelio ir pertrauka Eurolygoje jiems turėtų išeiti į naudą. Vis dėlto abejoti „Zenit“ galimybėmis patekti į atkrintamąsias neleidžia jų rodomas stabilumas visą sezoną ir jei tik Kevinas Pangosas išliks sveikas, Xavi Pascualio sukurta mašina turėtų greitai vėl pasigerinti savo pozicijas. 4. (11) Stambulo „Anadolu Efes“ (13-10) Senas geras „Anadolu Efes“ po truputį grįžta, tačiau likęs Ergino Atamano auklėtinių tvarkaraštis – vienas sunkiausių Eurolygoje, todėl iki atkrintamųjų liko nueiti dar ilgą kelią. Vis dėlto paskutinis mačas Katalonijoje jau priminė praėjusio sezono „Efesą“ – Vasilije Micičius su Shane'u Larkinu atrodė tiesiog per greiti „Barcai“, o visas Stambulo ekipos žaidimas buvo paremtas arba individualiais gynėjų tandemo veiksmais, arba pikenrolais. Penkios pergalės per pastarąsias šešerias rungtynes įrodo, jog „Anadolu Efes“ ambicijos yra daug didesnės nei tik atkrintamosios, o tai byloja ir statistika – antras puolimo reitingas ir trečias – gynybos (nuo 18 turo). 3. (7) Milano „AX Armani Exchange“ (15-8) „Dizaineriai“ gerokai pasigerino savo pozicijas antrojo rato pradžioje, iškovoję 6 pergales paeiliui, ir dabar nekyla abejonių, jog Ettore Messina sugrąžins Milano klubą į Eurolygos atkrintamąsias. Kur žaidimo pagerėjimo priežastis? Susitvarkyta savoje aikštės pusėje – „Armani Exchange“ antrajame Eurolygos rate demonstruoja geriausią gynybos reitingą. Giliausią sudėtį Eurolygoje turinčios komandos puolimas iki netikėto pralaimėjimo ASVEL taip pat buvo elitinis – vid. 84,3 taško, iš toli atakuojant fantastišku 48,5 proc. 2. (6) „Barcelona“ (17-7) Turnyrinės lentelės lyderiai sulaukė Nikola Mirotičiaus bei Brandono Davieso sugrįžimo ir didžioji dalis problemų kaipmat susitvarkė. Nors prieš „Zenit“ ir „Olympiakos“ Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai laimėjo nedidelėmis persvaromis, jų rungtynių kontroliavimas nekėlė abejonių ir tik atsipalaidavimas vos nepridarė rimtų problemų. Gynyba ir idealių metimų susikūrimai – pagrindiniai aspektai, kuo „Barca“ grindžia savo pergales, tačiau mačas su „Anadolu Efes“ turėjo katalonus sugrąžinti į realybę ir parodyti, jog ne viskas yra tobulai, kaip galėjo atrodyti kurį laiką. Atskiro pagyrimo vertas Cory Higginsas, kuris nuo 13-ojo turo per rungtynes visada pelnė bent 12 taškų ir per šią atkarpą fiksavo 15,7 taško ir 16,6 naudingumo balo statistiką. 1. (13) Stambulo „Fenerbahče“ (14-10) Šio sezono Pelenės istorija. Po rungtynių su „Žalgiriu“ Stambulo klubas ir Igoris Kokoškovas buvo maišomi su žemėmis ir mažai kas tikėjo jų šansais grįžti į kovą dėl atkrintamųjų. Nuo mačo Kaune praėjo 9 turai, „Fenerbahche“ per juos nepralaimėjo ir ne tik, kad jau yra tarp „Top 8“ komandų, bet ir demonstruoja finalo ketverto vertą krepšinį – pirmas puolimo reitingas ir antras gynybos, žiūrint į rodiklius antrajame Eurolygos rate. Jano Vesely, Nando De Colo ir Marko Guduričiaus trio yra didžiausia varžovų mįslė, o iškalbingas faktas ir tai, jog su iš NBA atvykusiu Guduričiumi „Fenerbahče“ dar nepralaimėjo. Taip pat prie komandos neseniai prisijungė Kyle'as O'Quinnas, kuris suteiks poilsio minučių Vesely ir yra dar vienas karščiausios Eurolygos komandos rezervas.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Grigonis apie pergalingus metimus: „Esu mėgėjas mėtyti nesąmones“ „Panathinaikos“ klube užfiksuoti septyni COVID-19 atvejai CSKA priekinę liniją sustiprino Turkijoje žaidęs Ericas „Real“ Ispanijos Karaliaus taurėje versis be Tayloro „Olympiakos“ pratęsė kontraktą su McKissicu NBA pulsas: Jordaną priminęs Curry metimas ir penki Hardeno blokai Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (0) Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.