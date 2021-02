Precedento neturintis atvejis: kodėl Lietuvos rinktinės ir „Žalgirio“ LKL rungtynės vyks tą pačią dieną?

Nuotr.: BNS

Nuo 2017 metų organizuojami FIBA langai niekada nesikirsdavo su Lietuvos krepšinio lygos rungtynėmis, tačiau per šio mėnesio Europos čempionato atrankos etapą įvyks precedento neturintis atvejis.

Vasario 20 dieną 17.20 val. LKL susitikime Kauno „Žalgiris“ namie priims Pasvalio „Pieno žvaigždes“, o 19.30 val. Vilniuje kovą pradės Lietuvos rinktinė, kuri susitiks su Čekija.

LKL sprendimo rungtynes žaisti per FIBA langą priežastis – „Žalgirio“ rungtynių skaičius. Kauniečiai yra sužaidę 16 rungtynių ir atsilieka nuo LKL grafiko, pagal kurį, pavyzdžiui, Prienų „CBet“ ir Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ yra sužaidę po 20 rungtynių.

Šiuo metu mažiau LKL mačų už „Žalgirį“ turėjo tik Alytaus „Dzūkija“ (14).

Pernai prieš vasario FIBA langą „Žalgiris“ buvo pasirodęs 24 LKL mačuose.

„Sprendimas buvo priimtas ne iš gero gyvenimo, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė LKL direktorius Romualdas Brazauskas. – Yra nukeltų rungtynių, o „Žalgiriui“ yra sunkiausia surasti datas rungtynėms, jie turi įtempčiausią tvarkaraštį. Nenorime, kad susidarytų situacija, jog „Žalgiriui“ reikėtų žaisti po trejas rungtynes per savaitę, todėl buvo pasirinkta tokia data. Norime padėkoti Pasvalio klubui už supratingumą, kurie sutiko žaisti per langą.“

Lietuvos rinktinės ir LKL mačų laikas nesikirs. Transliacija Kaune baigsis 19.30 val., o kaip tik tuo metu prasidės dvikova Vilniuje.

Pasvalio klubo žaidėjai per FIBA langą rinktinėse nežais, o iš „Žalgirio“ ekipos du žaidėjai yra įtraukti į Lietuvos nacionalinės komandos išplėstinį kandidatų sąrašą. Tai – jaunieji Rokas Jokubaitis ir Marekas Blaževičius. Nepaisant to, „Žalgiris“ sutiko žaisti per FIBA langą.

„Anksčiau per FIBA langą LKL rungtynių nebūdavo, nes tvarkaraštis yra sudarytas taip, kad tuo metu niekas nežaistų. Mes nedarome rungtynių toms komandoms, kurios turi bent vieną žaidėją rinktinėse, nebent yra tos komandos sutikimas. Šiuo atveju yra „Žalgirio“ sutikimas, jie sutinka tuo metu žaisti LKL, nepaisant to, kiek jų žaidėjų bus pakviesta į rinktinės langą.

Mums į FIBA nereikėjo kreiptis. Mes negalime neišleisti žaidėjų į rinktines, bet jeigu tai nesikerta, tuomet niekam neskauda. Šią situaciją pavadinčiau be pralaimėjusių. Data tiko visiems“, – paaiškino Brazauskas.

„Žalgiris“ vasario antroje pusėje turės itin įtemptą tvarkaraštį. Ekipa vasario 18 dieną svečiuose žais su „Barcelona“, vasario 20 dieną – namuose su „Pieno žvaigždėmis“, vasario 23 dieną – atkeltas rungtynes namuose su Belgrado „Crvena Zvezda“, vasario 25 dieną – svečiuose su Madrido „Real“, o vasario 28 dieną mėnesį užbaigs dvikova Kaune su Klaipėdos „Neptūnu“.

Taip šalies čempionai per 11 dienų sužais 5 rungtynes.

