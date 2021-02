„Vytis“ pasiekė naują Lietuvos krepšinio rekordą: „Gerai, kad neplyšo tinklelis“

Nuotr.: Jonavos CBet

Nuotr. Jonavos CBet

Įspūdingai tritaškius pataikęs Šakių „Vytis“ antradienio vakarą užfiksavo naują profesionalių Lietuvos krepšinio lygų rekordą.

NKL – VIKINGLOTTO „Vyčio“ klubas pataikė net 26 tritaškius ir pagerino ne tik lygos rekordą (23), bet ir apskritai visos Lietuvos.

LKL geriausias įmestų tritaškių rezultatas priklauso Kauno „Žalgiriui“, kuris stipriausioje šalies lygoje 2004 metais pataikė 23 tolimus metimus.

Geresnio rezultato nebuvo ir Regionų krepšinio lygoje, kurioje daugiausiai tritaškių yra įmetęs Vilniaus „Rytas-MRU-VKM“ (24). Tai klubas padarė 2016 metais.

„Vytis“ antradienio rungtynėse su Vilkaviškio „Perlu“ įmetė 26 tritaškius iš 43 (60 proc.) ir pasiekė pergalę 120:97.

„Atrodė lyg NBA stiliaus rungtynės, ir mums varžovai nemažai primetė, ir mes jiems. Gerai, kad abi komandos tinklelio nesuplėšė“, – svetainei „nklyga.lt“ sakė „Vyčio“ treneris Erikas Kučiauskas.

Vienas geriausių Šakių klubo snaiperių Marijus Užupis jau kurį laiką negali žaisti dėl sunkios traumos, bet jis savotiškai prisidėjo prie rekordo, kadangi antroje rungtynių pusėje komandą informavo apie artėjantį neeilinį pasiekimą.

„Ant suolo sėdėjęs Užupis trečio kėlinio pabaigoje ar ketvirtojo kėlinio pradžioje pasakė, kad jau turime 20 tritaškių, o mes prisiminėme, kad kažkada buvome Joniškio „Delikatesui“ sumetė 22 tritaškius, – sakė „Vyčio“ gynėjas Paulius Beliavičius. – Tai sakome, jeigu taip jau eina, kodėl gi nepabandžius pagerinti? Taip ir gavosi.“

Treneris Kučiauskas komandai pasakė, kad rekordas ateis savaime.

„Pasakiau, kad nesivaikytų rekordų, o žaistų tokį krepšinį, kokį žaidė, o tada ir ateis momentas, kai pasieksi rekordą“, – kalbėjo „Vyčio“ treneris.

Per pirmąjį kėlinį „Vytis“ įmetė 8 tritaškius, per antrąjį – 5, per trečiąjį – 9, per ketvirtąjį – 4.

Visi „Vyčio“ tritaškiai:

Vienas Paulius Beliavičius įmetė 8 tritaškius iš 11. Snaiperis realizavo pirmuosius 6 savo tolimus šūvius.

„Pasakiau vaikinams, kad Paulius šiose rungtynėse yra karštas, galbūt jie labiau į jį žiūrėdavo, jis pats padarydavo gerus išbėgimus“, – apie Beliavičių kalbėjo Kučiauskas.

„Varžovai tai tikrai mums neleido mesti, – teigė Beliavičius. – Būna, kad rizikuoja, bet čia tikrai nebuvo toks variantas. Gynyba buvo gana gera, bet mes nuo rungtynių pradžios pajautėme tritaškius, buvo gana greitas žaidimas, taip išvaikščiodavo kamuolys, kad net greitame puolime atrasdavome metimą ne po krepšiu, o už tritaškio linijos.

Vakar pats gerai jaučiau metimą, komandos draugai mane atrasdavo gerose situacijose. O kai gerai jautiesi, tai ir iš sudėtingesnius metimus pabandai.“

„Vyčio“ komandoje Šarūnas Vingelis, Karolis Kokoška, Mindaugas Stašys ir Gabrielius Čelka įmetė po 3 tritaškius, Henrikas Alekna ir Paulius Semaška – po 2, Aurelijus Pukelis ir Kšištofas Lavrinovičius – po 1.

Šakių klubas šį sezoną per rungtynes vidutiniškai pataiko po 12,2 tritaškio (geriausias rodiklis lygoje), o juos realizuoja 39,1 proc. taiklumu (antra vieta lygoje).

„Vadovaujamės tokia filosofija, kad žaidžiame krepšinį, ne kokią kitą sporto šaką, jeigu darome derinį ir žmogus yra laisvas, privalome jam duoti mesti, – sakė Kučiauskas. – Visi žaidėjai pagal NKL – VIKINGLOTTO standartus yra su puikiais metimais, galbūt ir pagal LKL. Varžovas mums davė pajusti metimų skonį ir tada tą traukinį sunku sustabdyti. Aš pats mažiau kišausi į rungtynes, jie patys žaidė ir kaifavo.“