Žibėnas apie diskvalifikaciją užsidirbusį Echodą: „Nepateisinama, kaip jis elgėsi“

Trečiajame kėlinyje „Ryto“ gretose sprogusios emocijos komandai neleido užvaldyti iniciatyvos dvikovoje su Kėdainių „Nevėžiu-Optibet“, o prie viso to dėl jų prarado ir pagrindinį centrą Martyną Echodą. Arbitrą Artūrą Šukį išplūdęs „Ryto“ centras buvo išvarytas iš rungtynių.

Situaciją visai šalia stebėjęs Giedrius Žibėnas liko nepatenkintas, kaip komanda staigiai iššvaistė pamažu besikrautą pranašumą. Dėl nesukontroliuoto nusiteikimo strategas po pergale pasibaigusio mačo pirmiausiai kaltino save.

„Panašu, kad blogai nuteikėme komandą, – spaudos konferencijoje sakė Žibėnas. – Dėl to kritikos strėlės turbūt eina į mane.“

Echodui padidinus „Ryto“ persvarą iki 58:52, centras vėl atsidūrė atakos smaigalyje per kitą išpuolį. Jis dukart paeiliui atakavo krepšį fiziškoje kovoje su „Nevėžio-Optibet“ aukštaūgiais, o po netaiklių metimų apeliavo į nesušvilptas pražangas.

Krepšininkas galiausiai pratrūko, kai jam buvo skirta pražanga puolime statant užtvarą prieš Domantą Vilį. Prie pat teisėjo Artūro Šukio buvęs centras pažėrė priekaištų, už kuriuos tuoj pat gavo techninę pražangą.

Pastaroji iššaukė dar didesnį žaidėjo erzelį. Galiausiai viskas baigėsi antrąja technine pražanga ir išvarymu iš aikštės. Toks sprendimas pakėlė „Ryto“ suolo emocijas, kurios kainavo dar vieną techninę pražangą.

„Tokių momentų bus iš kažkokių nesusipratimų iš teisėjų pusės, iš ginčytinų švilpukų, bet žaidėjai, būdami komandos lyderiais, nacionalinės rinktinės kandidatais, negali sau leisti taip elgtis. Privalome būti žymiai solidesni. Nepateisinama, kaip jis šiandien elgėsi“, – Echodo išvarymą komentavo Žibėnas.

Rungtynių žaidėjas Arnas Butkevičius Taškai 9 Naudingumas 19 Perimti kamuoliai 3 Dvitaškiai 100% 3/3

– Kaip įvertintumėte rungtynes? – žurnalistai paklausė „Ryto“ stratego.

Panašu, kad vakar arba šiandien rytinėje treniruotėje padarėme klaidą pagalvodami apie save per gerai, kas ir matėsi pirmoje rungtynių pusėje – „Nevėžis-Optibet“ dominavo, ypač kovoje dėl kamuolių. Akivaizdu, kad nebuvome pasirengę kautis. Kėdainiečiai per pirmąją pusę (puolime) atsikovojo 16 kamuolių. Tokie skaičiai – išeinantys iš mūsų standartų.

Antroje rungtynių pusėje davėme atsaką, sumažinome puolime atkovotų kamuolių skaičių ir labiau tai kontroliavome. Apsigynėme, bet gynyba yra tada, kai tu pasiimi kamuolį. Mes privertėme juos mesti daug nepatogių metimų, bet kas iš to, jei mes nenusiimame kamuolio.

Trečiajame kėlinyje buvome per daug emocionalūs, to negalime sau leisti. Taip šiek tiek paleidome rungtynes, per daug ginčų su teisėjais. Turime tai išgyventi. Patys save pastatėme į problematiškas situacijas, todėl paskui sukandę dantis turėjome žaisti iki pat paskutinių minučių.

– Kas leido komandai per gerai pagalvoti apie save?

– Gal pasižiūrėjo, kada „Nevėžis-Optibet“ yra laimėjęs paskutines rungtynes. Nepamirškime, prieš ką kėdainiečiai žaidė – paskutines dvi savaites triskart žaidė su „Žalgiriu“. Tai reiškia labai geras pamokas. Tokios komandos kaip „Žalgiris“ išryškina spragas, kas turbūt Kėdainių komandai buvo geras impulsas treniruotėms. Prie viso to, „Nevėžis-Optibet“ žaidė realiai su visa grįžusia sudėtimi. Kai jie yra visos sudėties, tai yra tikrai stipri komanda ir mes privalome juos gerbti. Mano darbas yra priminti žaidėjams kiekvieną kartą, kad gerbtų ir save, ir varžovus.

– Sėkmingai žaidusiam Rapolui Ivanauskui, atrodo, greitai užaugo sparnai, kai mėgino įkrauti per varžovą. Kiek stebina jo pakankamai greitai suteikiama nauda komandai?

– Su nauda neskubėkime, jis įsivažiuos po truputį. Šiandien tikrai davė naudos. Tikime, kad ir kitą kartą duos. Bet jį dar reikia suvaldyti, jam reikia daugiau europietiškų taisyklių. Žingsnis po žingsnio jis mums padės vis labiau. Šiandien labai patiko jo energija ir tikrai turėčiau jį pagirti.

– Dabar turėsite 18 dienų pertrauką. Kaip žadate ją išnaudoti?

– Pertraukos reikėjo, buvo pakankamai įtemptas rungtynių maratonas. Duosime keturias laisvas dienas, o paskui rinksimės pirmadienį. Galbūt sužaisime vienas draugiškas rungtynes, jeigu surasime varžovą.

– Andrew Goudelockas ir Lukas Uleckas dalyvaus KMT tritaškių konkurse. Kuris turi daugiau šansų laimėti?

– Girdėjau, jog ten susirenka geras kolektyvas. Kas tą dieną jausis geriau, tas ir laimės. Tiek Andrew, tiek Lukas turi didelius šansus, kaip ir kitų komandų atstovai. Laikysime sukryžiavę pirštus už savo žaidėjus.

– Kada komanda sulauks naujo žaidėjo?

– Naujoko dar nėra, mes vis dar kontaktuojame ir ieškome. Tikiuosi, jog jis bus po pertraukos.