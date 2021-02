Naujojo „Neptūno“ vedliu tapęs Gaidamavičius: apie įveiktus komandos tobulėjimo sunkumus ir pakilimą prieš KMT

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Naujas Klaipėdos „Neptūno“ istorijos etapas prasidėjo itin sudėtingai, tačiau dabar uostamiesčio komanda pamažu kyla aukštyn.

Vasarą klaipėdiečiai džiaugėsi apskritai išlikę Lietuvos krepšinio žemėlapyje ir nė nedrįso už kur kas mažesnę pinigų sumą suburtai komandai kelti aukščiausių tikslų.

Patekti į LKL atkrintamąsias – toks klubo vadovų tikslas buvo įvardytas Tomo Gaidamavičiaus kariaunai.

„Neptūnas“ nutarė imtis ilgalaikio projekto. Klubas su treneriu Gaidamavičiumi, kuris prieš tai trejus metus dirbo dublerių ekipoje, pasirašė sutartį iki 2023 metų, pasikvietė eilę tobulėjimui daug erdvės turinčių krepšininkų bei jiems įteikė ilgalaikius kontraktus.

Projektas prasidėjo nesėkmingai – ekipa nepateko į FIBA Čempionų lygos grupės etapą, o LKL po pirmųjų 11 rungtynių turėjo tik 3 pergales bei buvo atsidūrusi turnyro lentelės dugne.

Nesėkmių buvo ne tik aikštėje. Traumas patyrė Matas Jogėla ir Žygimantas Janavičius, be to, klaipėdiečiai tapo pirmąja komanda, iškritusia iš rikiuotės dėl COVI-19 viruso.

„Ateis ir geros dienos, visada blogai nebus“, – tuomet galvojo Gaidamavičius.

Be Janavičiaus „Neptūnas“ per 7 rungtynes pasiekė tik vieną pergalę, tačiau jam sugrįžus ėmė atrasti kelius į pergales.

Per pastarąsias devynerias rungtynes „Neptūnas“ LKL laimėjo penkis sykius bei pakilo iki šeštosios vietos. Penktoje pozicijoje – tiek pat laimėjimų turinti Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipa, kurią klaipėdiečiai šį sezoną nukovė visus tris kartus.

Priedas prie to – „Neptūnas“ KMT ketvirtfinalyje įveikė „Šiaulius“ ir pateko į šį savaitgalį Panevėžyje vyksiantį finalo ketvertą, kurio pusfinalyje susidurs su „Žalgiriu“ ir kovos dėl pirmojo medalio.

Interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ Gaidamavičius papasakojo apie pirmąją sezono pusę, naujų krepšininkų įsiliejimą, komandos tobulėjimą, savo krepšinio filosofiją ir kt.

– Treneri, komanda sužaidė kiek daugiau nei pusę sezono. Jeigu dabar pažvelgtumėte į sezono pradžią, kas per šį laiką labiausiai pasikeitė komandos žaidime?

– Visi, tiek jaunimas, tiek kiti patobulėjo ir ėjo į priekį. Sumažinome klaidų skaičių ir padidinome rezultatyvių perdavimų kiekį, o tai lėmė mūsų rezultatus. Kaip ir praleisdavome daug taškų, bet daugiausiai jie atsirasdavo iš to, jog padarome klaidas ir gauname greitas atakas. Tai sumažinome ir dėl to automatiškai pagerėjo mūsų gynyba. Pagrindinės problemos buvo puolime.

Nuotr. BNS

– Su Janavičiumi LKL laimėjote 7 rungtynes iš 13, be jo – 1 iš 7. Kiek stipriai dėl jo netekties nukentėjo komandos tobulėjimas?

– Tai kažkiek procesą pristabdė. Galima sakyti, kad tai yra mažo biudžeto reikalai – teko eiti su vienu tvirtesniu įžaidėju ir vienu jaunu krepšininku. Ir kitose pozicijose vienas yra vyresnis, kitas – jaunesnis, ketvirtoje ir trečioje pozicijose visi yra jauni. Ir kaip tik Janavičius gavo traumą, o po jos dar sunkiai įėjo į formą.

Kažkiek nukentėjome, bet visos komandos kažkur kenčia, visos komandos sprendžia savo bėdas. Mes iš pradžių turėjome Jogėlos traumą, po to pirmieji susirgome virusu, po to Janavičiaus trauma ir jo ilgas įėjimas į formą. Bet nereikia teisintis, gyvename ir išgyvename. Ateis ir geros dienos, visada blogai nebus.

Dabar jau Janavičius demonstruoja neblogą formą, mes tobulėjame, einame į priekį. Aišku, visada norisi geriau, bet yra kaip yra. Nepasakyčiau, kad tobulėjame per lėtai, viskas yra normaliai.

– Ar buvo viena ar kelios sritys, kuriose komandai patobulėti buvo sunkiausia?

– Visose pozicijose reikėjo kažkiek prisiderinti. Tai viena pozicija nesuveikia, tai kita. Nemanau, kad visos pozicijos buvo labai stiprios ar labai silpnos. Reikėjo dirbti ir viskas, ieškoti stipriausių vietų, ką kiekvienas žaidėjas gali. Išskirčiau tik įžaidėjo poziciją, kuri buvo silpniausia mūsų grandis.

Treneris turi pats priprasti prie žaidėjų, pasižiūrėti, ką jie moka. Iškart viskas nepavyksta. Derini taktikas, derinius, kas gaunasi, kas ne, o dabar žiūrime, kad po truputį žaidimas kyla.

– Ne vienam jūsų krepšininkui žaidimas „Neptūne“ yra didelis iššūkis, karjeros galimybė. Kiek komanda yra priklausoma nuo to, kaip paaugs žaidėjai?

– Ypač jaunoje komandoje taip yra, bet ir su patyrusia ekipa nėra taip, kad gauni biudžetą, superki žaidėjus ir reiškia, kad jau turėsi rezultatą. Pasižiūri į Eurolygą ar NBA ir matai, kad surenka sudėtį, bet niekaip nelaimi titulo ar prizinių vietų. Čia lygiai tas pats: eini ir sieki maksimumo. Būna, kad ir surinkta gera komanda, bet nesigauna, nesiklijuoja komanda, gal mikroklimatas, gal žaidimas nesiklijuoja. Reikia laiko.

Nuotr. BNS

– Kaip sekasi atėjusiems iš žemesnio lygio priprasti prie didesnio vaidmens?

– Tame ir yra problema, yra kalbama, kad tie jauni žaidėjai ateis ir bus lyderiai, dažnai ir žurnalistai tai pabrėžia prieš sezoną. Mes su treneriais pasikalbame ir galvojame visiškai kitaip. Kai tas jaunuolis žaidžia su keturiais vyresniais, tai jie sutraukia žaidimą ir tam jaunam, juokaudami kalbame, tik numeta tą kauliuką ir jis padaro, kas lieka. O šiemet, kai jau yra didesnis vaidmuo, tu pats turi viską daryti, sutraukti varžovų gynybą, numesti kitam, tada yra daug sunkiau. Tam reikia laiko.

– Kiek tenka stebėti spaudos konferencijas, atrodo, kad jūs nesate tas treneris, kuris skubėtų po vienų gerų rungtynių kažką išgirti. Žvelgiant į pirmą sezono pusę, ar apskritai galima pasakyti, kad kažkas žaidžia virš savo galimybių ar keltų lūkesčių?

– Labai akcentuojame komandinį žaidimą ir dabar iškelčiau būtent jį. Kad ir jauna komanda, bet ji pradėjo labai jausti vienas kitą. Asmeniškai turbūt per tą laiką labiausiai patobulėjo Matas Jogėla, nes iš pradžių jam po traumos sunkiai sekėsi atsiskleisti. Slavinskas ryškiai pagerino savo duomenis. Būna, kad ir Stankevičius sužaidžia, būna, kad visai tyli. Kažko išskirti nelabai gali. Visi tobulėja, eina į priekį, visais džiaugiuosi. Galbūt norisi iš pačių jauniausių, kad jie kažkiek įsilietų į mikroklimatą ir žaidimą. Labai gerai pagelbėja atėję iš NKL Mineikis su Sidarevičiumi. Šaunuoliai, nėra lengva ateiti į tokį lygį ir beveik be treniruočių iškart žaisti. Puikiai įsiliejo.

Komandoje yra puikus mikroklimatas. Aišku, po pralaimėjimų būna sunkiau, pasitaiko mažų pykčių, bet vyrai kalbasi, yra susibazavę, susikaupę, eina į kiekvienas rungtynes ir stengiasi. Treniruotėse visi atsiduoda 100 proc., net ir vyresni žaidėjai, kuriuos turiu pagirti, kartais nori daugiau dirbti už jaunimą. Turime labai gerą pavyzdį.

– Su Mineikiu susiklostė įdomi situacija – jis NKL tritaškius (29,5 proc.) pataiko kur prasčiau nei LKL (51,7 proc.), pataiko ir per rankas.

– Čia ta pati problema apie ką kalbėjome – čia jis yra jaunas žmogus tarp keturių gerų žaidėjų, o NKL jis yra iš vyresnių, pats turi kurti žaidimą. Ateina į LKL, aplinkui yra stipresni žaidėjai, jie sutraukia varžovų dėmesį, o jam automatiškai lieka laisvės.

Nuotr. BNS

– Jau ne vienas jūsų krepšininkas yra pasakęs, kad esate gana griežtas treneris, tvirtai laikotės savo pozicijos ir taktikų. Kaip pats galvojate, kaip susiformavo toks požiūris?

– Save vertinti labai sunku, tegul kiti vertina, už mane turi kalbėti darbai. Kalbant apie griežtumą, tai labai mėgstu discipliną. Nepakenčiu vėlavimų, už tai turime nuobaudas. Labai nemėgstu nereikalingų kalbų, ypač per rungtynes su teisėjais. Į tai kreipiame daug dėmesio. Kalbant apie taktiką, taip pat turiu savo filosofiją ir požiūrį, jeigu galima taip sakyti, gal ir esu per jaunas treneris, jog galėčiau sakyti, kad turiu filosofiją. Bet kažkokią turiu ir griežtai to reikalauju iš žaidėjų. Kartais būna, kad žaidėjai nelabai nori sutikti, bet aš jiems visada sakau, kad jie iš pradžių turi tai išpildyti, o jeigu nesigaus, tai tada galėsime keisti.

– Taip pat tenka girdėti atsiliepimų, kad komandoje visiems esate lygus – ir jauniems, ir veteranams?

– Taip, kiekvienas žaidėjas yra profesionalas, čia ne jaunimo lyga. Jie turi atlikti savo darbą. Tik jeigu žiūrėti filosofiškai, tai vyresnis turi daugiau patirties ir jis tą darbą atliks geriau.

– Ko tikitės iš Darrino Dorsey, kurį jau pačiupinėjote praėjusį sezoną?

– Pirmiausia, jis yra įžaidėjas. Aišku, gal ne tiek daug kuriantis, bet mėgstantis imtis iniciatyvos. To mums labai reikia, lyderystės, jis gerai pataiko iš toli. Ir jis turi patirties. Rinkomės iš kelių variantų, labai norėjome įsigyti vieną jauną lietuvį, bet nepavyko. Sezono viduryje nesinorėjo rizikuoti, todėl pasirinkome patikrintą variantą. Be to, jis yra patyręs, gerai supranta sistemas, su juo tikrai dėl to problemų nebus. Svarbu, kad būtų sveikas, atvažiuotų jau kažkiek formoje, o įvesti į formą laiko turėsime. Blogai, kad jis turėjo atvažiuoti jau sekmadienį, po to antradienį, o išeina taip, kad tik trečiadienį įlipo į lėktuvą ir dabar laukiame. Jis atvyks tik ketvirtadienį vakare ir KMT turbūt nepasirodys. Nežinome, kada atvyks į Lietuvą, kokia forma, kaip aklimatizacija ir kiti reikalai. Didelė traumų rizika, nežinome, kokios bus formos, plius nebus sistemoje.

– Martynas Mažeika jau gali žaisti savaitgalį?

– Mažeika ketvirtadienį pradės sportuoti su komanda ir pasakys, ar gali žaisti, ar ne. Bandė šią savaitę, šiek tiek dar maudė nugarą. Yra mažas šansas.

– Komanda pralaimėjo visas 8 rungtynes prieš „Žalgirį“, „Rytą“, „Juventus“ ir „Lietkabelį“. Kovojant dėl aukščiausių vietų reikės su jomis susidurti, ar dar daug „Neptūnui“ trūksta, kad su jomis žaistų lygiai?

– Jos yra gerai sukomplektuotos, nemažai patyrusių žaidėjų, gal jie greičiau pagauna žaidimo braižą ir įgauna geresnę formą. Manau, kad jeigu mes dar kažkiek augsime, tai galime juos prisivyti. Pasikandžioti tikrai yra įmanoma. Galbūt reikia laiko, matysime vėliau, ką mes šį sezoną galime nuveikti.

– Kokie yra komandos tikslai?

– Pagrindinis tikslas buvo įvykdytas vasarą – klubas išgyveno, tai padarė klubo vadovai, miesto meras, savivaldybė, tarybos nariai. Biudžetas žaidėjams nėra didelis, todėl pradžiai tikslas yra pasiekti atkrintamąsias, o tuomet – matysime, kaip komanda augs. Turime tikslą kuo geriau pasirodyti, į kiekvienas rungtynes einame tam, kad kuo geriau sužaistume.

– Prieš sezoną buvo galima spėti, kad dėl patirties trūkumo komanda kentės ketvirtoje pozicijoje su Stankevičiumi ir Metrikiu. Kaip jiems sekasi?

– Kaip ir kiekvienoje pozicijoje, gali rasti bėdelių. Aišku, šioje pozicijoje buvo paimti du jauni, dar LKL duonos normaliai neragavę krepšininkai. Jie turi gerus kūnus, gerą potencialą tobulėjimui ir iš jų spaudžiame maksimumą.

Stankevičiaus pagrindinis ginklas yra metimas, tai reikia išnaudoti, toks ir yra jo vaidmuo – atakuoti. Kažkiek buvo silpnesnis gynyboje, o dabar jau sutvirtėjo. Jis turi talentą gerai blokuoti metimus. Kai jį galėjo pastumti, tuomet ir viršuje nepavykdavo blokuoti metimų, o dabar kažkiek atsilaiko. Be to, taktiniai dalykai, komandinės gynybos supratimas kažkiek šlubavo, o dabar jau pajudėjo į priekį.

Metrikis yra universalus, gali ir veržtis, ir mesti, ir gintis, tik labai trūksta patirties. Reikia šlifuoti, kada yra geras metimas, dabar jau geriau.

– Neturite tokio vieno daug žaidžiančio aukšto žmogaus, visi žaidžia iki 20 minučių. Kiek jų pasirinkimo įvairovė ir skirtumai sukuria pranašumų prieš varžovus?

– Jie visi yra skirtingi. Jeigu galime žaisti greitai, naudojame lengvesnius centrus, jeigu yra tvirtesni varžovai, tai leidžiame savo tvirtesnį vyruką. Čia yra pasirinkimo reikalas, kaip nori užpulti. Jeigu norime, kad du prieš du greičiau leistųsi, tai renkamės Beną, jeigu norime, kad žaisti pikenpopą, tai Gigą. Taip ir laviruoji. Jie žaidžia panašiai minučių, per jas atiduoda maksimumą ir komandai tai yra naudinga. 25-30 minučių išsilaikyti, tarkime, Simui, būtų sunku.

Nuotr. BNS

– Komandoje ilgiausiai žaidžia Janavičius ir, kiek netikėtai, Džiugas Slavinskas. Kaip jis sugeba pasinaudoti tokiu vaidmeniu?

– Džiugas tiesiog išsilaikė be traumų. Pradžioje traumą gavo Jogėla ir Džiugas gavo daug laiko, dabar – Mažeika, todėl daugiau žaidžia Jogėla ir Slavinskas. Be to, jis kartais žaidžia ir ketvirtoje pozicijoje. Jis yra patobulėjęs, anksčiau žinojome, kad gerai ginasi, o dabar kažkiek save atranda ir puolime.

– Matas Jogėla sezono pradžioje dėl traumos sunkiai įsivažiavo, kaip dabar jam sekasi komandoje?

– Dabar jau daug geriau, atranda save. Po traumos labai sunkiai įsiliejo į žaidimą, buvo neagresyvus. Dabar galiausiai išreikalavome agresyvumo, veržlumo, daugiau imtis iniciatyvos. Tik tada, kai jį pristabdo, ieškoti kitų variantų. Matas daug dirba, stengiasi, labai viską išpildo ir turime kitokį rezultatą.

– Kaip įvyko Evaldo Šaulio įsitvirtinimas komandoje?

– Pradžioje kažkiek buksavo, iš jo reikalavome lyderio vaidmens. Labai tikėjomės, jam su tuo buvo sunku, bet dabar jau viskas gerai, susitvarkė, imasi lyderio vaidmens, atakuoja, yra daug veržlesnis. Jis yra žemesnis, bet kuo žemesnis, tuo veržlesnis.

– Iš NKL atėjęs įžaidėjas Adomas Sidarevičius rungtyniauja po 12 minučių ir atlieka po 2,4 rezultatyvaus perdavimo. Ar pačiam jis tapo malonia staigmena?

– Su Adomu dirbu jau trejus metus, su juo kartu buvome jaunimo rinktinėje. Su juo yra gerai tai, kad jis yra perėmęs trenerio sistemą, žino, ko aš noriu. Jis ateina į treniruotes ir iš anksčiau supranta, ko iš jo bus reikalaujama. Tai labai prisideda. Aišku, jis dar jaunas, reikia fiziškai sutvirtėti, bet Adomas yra labai protingas vaikis, jam ir mokslai labai gerai sekėsi, o ir aikštėje gerai skaito situacijas.

– Pradedate ruoštis KMT finalo ketvertui. Akivaizdus viso finalo ketverto favoritas yra „Žalgiris“. Ko reikia jūsų komandai, kad pavyktų su jais pakovoti?

– Reikia labai didelės sėkmės, arba to, kad „Žalgiriui“ labai nesisektų, o mums labai sektųsi. Reikia pasiruošti ir kautis. Aišku, bus sunku tai padaryti, nes jie kiekvienoje pozicijoje turi labai gerus žaidėjus. Stengsimės kovoti, čia vienos rungtynės, visko gali atsitikti. Nebus taip, kad iškart nuleisime rankas, kad ir esame KMT autsaideriai.

– LKL vienu metu buvote dugne, o dabar jau esate šeštoje vietoje, iškovojote tiek pat pergalių, kiek ir penktoje vietoje esantis „Pieno žvaigždžių“ klubas. Kiek tai džiugina?

– Esame labai patenkinti, kad pavyko pakilti nuo dugno. Ir psichologiškai yra lengviau, ir komandos mikroklimatas iškart pagerėja. Kiekvienai komandai yra svarbu pergalės, kuo aukštesnė vieta lentelėje. Tai psichologiškai duoda daug didesnį impulso, kad reikia toliau dirbti ir galbūt bus dar aukštesni rezultatai.

– Į KMT vykstate pakilime?

– Tikrai taip, važiuojame kaip į šventę, geras nusiteikimas. Stengsimės duoti kovą kiekvienam varžovui.