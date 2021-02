Arti fiasko Karaliaus taurėje buvęs Šaras: „Akimirką atrodė, kad tikrai nelaimėsime“

Nuotr.: Imago Images – Scanpix

Nuotr. Imago Images – Scanpix

„Barcelona“ penktadienį Ispanijos Karaliaus taurės ketvirtfinalyje balansavo ant bedugnės krašto. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai pirmajame kėlinyje turėjo 20 taškų deficitą ir tik per pratęsimą 103:93 palaužė pagirtinai kovojusią Malagos „Unicaja“.

Po išvengto fiasko Šaras prisiėmė kaltę sau, tačiau išskyrė galutinio rezultato svarbą.

„Tokie turnyrai labai skiriasi nuo kitų. Čia svarbiausia išlikti gyvam, – kalbėjo Jasikevičius. – Mums tai ir pavyko padaryti bent iki rytojaus. Vis dėlto noriu pasveikinti savo vyrus. Aš neatlikau savo darbo paruošdamas juos rungtynėms. Išėjome be gynybos, be kovos, be kontakto, o varžovai neturėjo ko prarasti. Visgi laimėjome ir turime rytojų. Tikiuosi sustiprėsime, suprasime, ką darėme ne taip ir būsime pasiruošę žaisti fiziškai.“

Palaužusi Malagos ekipą, šeštadienį 20.00 val., Lietuvos laiku pusfinalyje „Barca“ susitiks su Roko Giedraičio ir Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“, kuri 96:87 įveikė Badalonos „Joventut“ krepšininkus.

Anot Jasikevičiaus, jeigu komanda prieš baskus demonstruos tokį patį krepšinį, kaip prieš „Unicaja“, laimėti – neįmanoma.

„Taip žaisdami tikrai nelaimėsime prieš „Baskonia“. Turime kentėti. Jie labai sėkminga komanda, puikiai sužaidė ketvirtfinalyje. O jeigu atvirai, šiandien akimirką atrodė, kad tikrai nelaimėsime“, – po mačo kalbėjo 44-erių specialistas.