Jonavos klubas pirmą kartą istorijoje laimėjo NKL reguliarųjį sezoną

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr. Dainius Lukšta

Jonavos klubas pirmą kartą istorijoje užsitikrino NKL – VIKINGLOTTO pirmenybių reguliariojo sezono nugalėtojo vardą.

Rungtynių žaidėjas Kahlil Wesley Jaquan Thomas Taškai 25 Naudingumas 26 Atkovoti kamuoliai 8 Dvitaškiai 86% 12/14

Jonavos „CBet“ (23-2) namuose 96:66 (31:16, 27:16, 26:16, 12:18) įveikė Klaipėdos „Neptūną-Akvaservį“ (10-18) ir tapo nepavejamas.

Vos prasidėjus rungtynėms „CBet“ spurtavo 14:0 ir atitrūko nuo varžovų (17:3). Ketvirčio pabaigoje „Neptūnas-Akvaservis“ pradėjo rinkti taškus, tačiau jonaviečiai laimėjo kėlinį 31:16. Liamas O‘Reilly vien per pirmąjį kėlinį pelnė 9 taškus.

Anksti įgyta solidi persvara suteikė daugiau žaidimo laiko jauniesiems „CBet“ žaidėjams. Be to, šiame mače Jonavos klubas vertėsi be Gedimino Žalalio ir Edvino Šeškaus.

Dvitaškius mesdama 66 proc. (18/27), o tritaškius – 57 proc. (4/7) taiklumu „CBet“ įpusėjus rungtynėms pirmavo 58:32.

Po pertraukos Kahlilas Thomasas toliau dominavo baudos aikštelėje, o po Aurimo Urbono dėjimo skirtumas pasiekė 30 taškų (73:43). Po trijų kėlinių „CBet“ pirmavo 84:48, o paskutiniame ketvirtyje šeimininkai sutvarkė formalumus.

„CBet“: Kahlilas Thomasas 25 (12/14 dvit., 8 atk. kam., 26 naud. bal.), Liamas O'Reilly 14, Laimonas Kisielius 12, Tomas Delininkaitis 11 (7 rez. perd.), Nojus Pankratjevas 10.

„Neptūnas-Akvaservis“: Lukas Kreišmontas 12, Adomas Sidarevičius 9, Gabrielius Mažeika ir Mintautas Mockus po 8.