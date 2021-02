Įspūdingame trileryje – fantastiškas „Warriors“ išsigelbėjimas ir pergalė prieš „Heat“

Nuotr.: AP-Scanpix

„Golden State Warriors“ ketvirtajame kėlinyje turėjo 15 taškų deficitą, tačiau sugebėjo išplėšti pratęsimą ir po to iškovoti pergalę.

Rungtynių žaidėjas Kent Bazemore Taškai 26 Naudingumas 26 Dvitaškiai 50% 6/12 Perimti kamuoliai 3

Steve‘o Kerro auklėtiniai namuose 120:112 (24:36, 22:25, 30:25, 29:19, 15:7) nukovė Majamio „Heat“ (11-17) ir pasiekė antrąją pergalę paeiliui.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje Bamas Adebayo įkrovė iš viršaus ir padidino svečių pranašumą iki 15 taškų (96:81). Likus žaisti mažiau nei 7 minutes „Heat“ vis dar turėjo 14 taškų persvarą (99:85).

Vis tik tuomet Kentas Bazemore‘as smeigė tritaškį, Kelly Oubre pridėjo dvitaškį, Andrew Wigginsas atliko dėjimą, Ericas Paschallas surinko 4 taškus iš eilės ir likus 3 min. 37 sek. „Warriors“ deficitas sumenko iki 3 taškų – 96:99.

Neilgai trukus Stephenas Curry smeigė tritaškį, Adebayo atsakė dėjimu ir likus 1 min. 36 sek. „Heat“ pirmavo 105:101.

Jau kitoje atakoje Bazemore‘as smeigė tritaškį, o po kelių akimirkų pelnė taškus iš po krepšio ir likus 52 sekundėms rezultatas tapo lygus – 105:105.

Per likusį laiką savo metimus prametė Jimmy Butleris, Oubre bei Kendrickas Nunnas, tad dvikova persikėlė į pratęsimą.

Iki dvikovos pabaigos likus pusantros minutės Adebayo pataikė dvitaškį ir vėl išlygino rezultatą (109:109), tačiau tuomet „Warriors“ surengė pergalingą spurtą.

Curry bei Wigginsas smeigė po tritaškį ir likus 40,1 sekundės šeimininkai susikrovė 6 taškų pranašumą – 115:109. Likus 33,5 sekundės savuoju tritaškiu atsakė Duncanas Robinsonas, tačiau Curry atseikėjo dar vieną tolimą metimą ir taip nulėmė rungtynių baigtį – „Warriors“ pirmavo 118:112.

„Warriors“: Kentas Bazemore'as 26 (6/12 dvit., 4/7 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Stephenas Curry 25 (5/20 trit., 7 atk. kam., 11 rez. perd.), Kelly Oubre (5/8 dvit., 4/7 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam.) ir Andrew Wigginsas (4/7 dvit., 4/9 trit., 8 atk. kam., 6 kld.) po 23, Ericas Paschallas 11 (4/4 dvit., 7 atk. kam.).



„Heat“: Bamas Adebayo 24 (10/16 dvit., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 2 blok.), Kendrickas Nunnas 19 (5/9 trit.), Jimmy Butleris (5/13 dvit., 12 atk. kam., 11 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Duncanas Robinsonas (3/10 trit.) ir Precious Achiuwa (6/7 dvit., 6 atk. kam.) po 13, Tyleris Herro 11 (1/7 dvit., 2/8 trit., 15 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok.), Andre Iguodala 10 (2/4 trit.), Kelly Olynykas 7.

