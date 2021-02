Darjušo vedamas „Vytis“ nutraukė „CBet“ pergalių seriją

Nuotr.: V. Kuralavičius

Nuotr. V. Kuralavičius

Darjušas Lavrinovičius surinko dvigubą dublį, o jo vedama Šakių „Vyčio“ (21-6) ekipa NKL – VIKINGLOTTO pasiekė skambią pergalę. Šakių klubas namie 86:70 (23:15, 14:28, 21:14, 28:13) įveikė Jonavos „CBet“ (23-3), kuri patyrė nesėkmę po devynių laimėjimų iš eilės.

Rungtynių žaidėjas Darjuš Lavrinovič Taškai 24 Naudingumas 28 Atkovoti kamuoliai 11 Tritaškiai 57% 4/7

Po dviejų kėlinių „CBet“ pirmavo 6 taškais (43:37), bet trečiojo ketvirčio pradžioje šeimininkai spurtavo 11:0 ir įgijo 5 taškų persvarą (48:43).

Po trijų kėlinių „Vytis“ pirmavo 1 tašku (58:57), o sužaidus 34 minutes – 3 taškais (66:63).

Tuomet Paulius Beliavičius ir Paulius Semaška smeigė po tritaškį, Aurelijus Pukelis ir Beliavičius pataikė po dvi baudas ir likus 4 minutėms „Vytis“ atitrūko iki 9 taškų (76:67).

Lemiamu metu Mindaugas Stašys pataikė šešias baudas ir šeimininkų persvarą padidino iki 16 taškų.

Šakių komandai Lavrinovičius per 31 minutę pelnė 24 taškus (5/8 dvit., 4/7 trit.), atkovojo 11 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.



Jonavos ekipos gretose išsiskyrė Darius Tarvydas, kurio sąskaitoje per 24 minutes buvo 13 taškų (3/5 dvit., 1/2 trit.), 6 atkovoti kamuoliai ir 20 naudingumo balų.



„Vytis“: Darjušas Lavrinovičius 24 (5/8 dvit., 4/7 trit., 11 atk. kam., 28 naud. bal.), Aurelijus Pukelis 15 (5/5 dvit., 5/7 baud., 5 atk. kam.), Šarūnas Vingelis 13 (3/4 trit.), Mindaugas Stašys 11 (7/8 baud., 4 rez. perd.), Paulius Beliavičius (1/6 trit., 4 rez. perd., 5 per. kam.) ir Paulius Semaška (1/5 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam.) po 7.



„CBet“: Kahlilas Thomasas 14 (5/11 dvit., 4/8 baud., 8 atk. kam.), Laimonas Kisielius (6/9 dvit.) ir Darius Tarvydas (6 atk. kam.) po 13, Ignas Labutis 11 (3 per. kam.), Aurimas Urbonas (6 rez. perd.), Liamas O'Reilly (1/5 trit., 4 rez. perd., 7 kld.) po 7.