Jasikevičius: „Tikiuosi, kad „Žalgiris” nešventė geriau už mus, nes šiandien atrodė prasčiau“

Šarūnas Jasikevičius antrą kartą šį sezoną šventė pergalę prieš buvusią savo komandą Kauno „Žalgirį“, o po pergalės „Barcelonos“ treneris pagyrė auklėtinių gynybą, prieš kurią buvo įmesti 62 taškai.

„Pirmajame kėlinyje irgi visai neblogai gynėmės, manau, kad „Žalgiris“ įmetė kelis sunkius metimus, – po rungtynių sakė Jasikevičius. – Mes nepasiėmėme kamuolių, „Žalgiris“ per pirmą mačo pusę prametė 16 metimų ir puolime atkovojo 10 kamuolių. Čia yra baisus skaičius ir tai juos kažkiek išlaikė rungtynėse. Paskui mes susitvarkėme su dalykais, jog reikia užbaigti gynybines atakas, reikia stengtis iš jų išgauti greitą puolimą. Tada mums jos pasidarė labiau kontroliuojamos.

Gynėmės ta pačia gynyba kaip ir Kaune, tada jie mus visada atakuodavo per išorę, stengdavosi apeiti su mažiukais – ar su Walkupu, ar Lekavičiumi. Aišku, šiandien tokio Walkupo dėl jo susirgimo nebuvo, nebuvo ir Lekavičiaus, gal dėl to jie nutarė žaisti per vidurį. Manau, kad jie buvo pasiruošę žaisti „high low“ žaidimą, o mes kai kuriais momentais to nesupratome, nors dėl to paties kentėjome Madride per Karaliaus taurę ir antradienį dėl to dirbome. Nuo antrojo kėlinio sužaidėme nuostabias rungtynes gynyboje, o nuo gynybos dominavome.“

Rungtynėse treneris ilgą laiką matė sau mielą vaizdą – dviejų 20-mečių talentų kovą. Vienoje aikštės pusėje buvo 6 taškus pelnęs Rokas Jokubaitis, kitoje – 8 taškus ir 6 rezultatyvius perdavimus surinkęs Leandro Bolmaro.

„Buvo labai smagu žiūrėti į kovą tarp dviejų vienų geriausių jaunųjų įžaidėjų pasaulyje ar Europoje. Manau, kad abu išėjo absoliučiai be kvapo, pusiau numirę, nes tikrai abu vienas kitą spaudė. Išėjo nuostabi mikrodvikova. Man, treniravus abu, buvo nuostabu žiūrėti. Abu yra panašūs, neįtikėtino mentaliteto ir darbštumo. Jie išsitaškė vienas ant kito, buvo smagu žiūrėti.

Rungtynių žaidėjas Cory Higgins Taškai 19 Naudingumas 27 Dvitaškiai 89% 8/9 Rezultatyvūs perdavimai 3

Bolmaro labai dažnai išeina su idėja dusinti varžovą, jis gali tai daryti, jeigu komanda neturi antro tikro įžaidėjo, nors Rokas ir yra įžaidėjas. Tuomet Bolmaro yra labai tinkamas, jis tai daro visą sezoną ir ACB, ir Eurolygoje“, – sakė Jasikevičius.

Pirmasis šių komandų mačas Kaune baigėsi „Barcelonos“ triumfu 73:62. Ar mačas Barselonoje Šarui taip pat buvo emocingas?

„Čia viskas yra kitaip. Visada sakiau, kad žaisti namuose prieš savo buvusias komandas yra vienas dalykas, bet grįžti į namus yra baisu. Tai yra emocijų protrūkis, reikia jas valdyti ir galvoti apie komandą, bet taip pat apie milijonus dalykų, kaip bilietai, pasimatymas su šeima, draugais. Geriau jau turėti tokias problemas negu jų neturėti.“

Šaras penktą kartą paeiliui triumfavo Eurolygos rungtynės po taurių pertraukos, o prieš tai visus kartus tai padarė su „Žalgiriu“. Kaip komanda atšventė pirmą sezono titulą – Karaliaus taurę?

„Šventėme gerai, tikiuosi, kad „Žalgiris“ nešventė už mus geriau, nes šiandien atrodė prasčiau. Reikės dirbti mums ant šventimo, – šypsodamasis sakė Šaras. – Šventėme žalgirietiškai, tikrai labai gerai, man patiko, kaip jie moka švęsti. Tikiuosi, kad jie dar laimės kažką, kad galėtume vėl taip pat audringai švęsti.“

Rungtynių apžvalga: