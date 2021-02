Per minutės pertraukėlę ant auklėtinių siutęs Schilleris: „Tam buvo priežastis“

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Ispaniškas barjeras antrą kartą paeiliui pasirodė neįveikiamas. Kauno „Žalgiris“ klimpo didžiulėje Šarūno Jasikevičiaus ir „Barcelonos“ gynybinėje pekloje bei Eurolygoje patyrė vieną didžiausių šio sezono nesėkmių – 62:86.

Nei vienas žalgirietis nesugebėjo pelnyti dviženklio taškų skaičiaus, o metimų iš žaidimų pataikymo procentas nesiekė 50-ies. Prie to itin prisidėjo „Barcos“ fiziškumas ir spaudimas per visą aikštelę, kuris privertė „Žalgirį“ suklysti 20 kartų.

Po rungtynių „BasketNews.lt“ pakalbintas kauniečių vyr. treneris Martinas Schilleris pastebėjo, jog fiziškai jo auklėtiniai kovojo pagirtinai, tačiau pritrūko psichologinio tvirtumo.

„Blogos rungtynės mūsų komandai. „Barcelona“ yra labai pajėgi, bet man nepatiko mūsų kova. Neturiu omenyje fiziškumo, mes bėgome kaip ir jie ir atidavėme visas jėgas fiziškai, tačiau to neužtenka, – kalbėjo Schilleris. – Jeigu nori kovoti prieš tokią komandą, kaip „Barca“, kalbant apie psichologiją ir koncentraciją, tu turi duoti daugiau abiejose aikštelės pusėse. Dėl to mes ir esame nepatenkinti, mažiau dėl rezultato, daugiau – dėl pasirodymo.“

Trečiajame kėlinyje 38-erių strategas pasižymėjo kone garsiausia savo minutės pertraukėle per visą sezoną. „Žalgiriui“ atsiliekant 18 taškų, Schilleris keiksmažodžiais kreipėsi į savo auklėtinius, neaiškindamas jokios taktikos ir pasitarimo pabaigoje iš visų jėgų tėkšdamas derinių lentą į „Palau Blaugranos“ parketą.

Anot stratego, taip jis bandė prikelti komandą.

„Tai buvo akivaizdu, kad mums reikėjo kažkiek emocijų, nes man nepatiko, kokie po dviejų kėlinių išėjome iš rūbinės. Tam buvo priežastis“, – mintimis dalinosi Schilleris.

Rungtynių žaidėjas Cory Higgins Taškai 19 Naudingumas 27 Dvitaškiai 89% 8/9 Atkovoti kamuoliai 3

– Ar galite atskleisti, kokia yra prieš rungtynes negalavusio Thomaso Walkupo būklė? Kokią įtaką jis turėjo šiandienos rungtynėse?

– Aš labai džiaugiuosi, kad Thomasas žaidė. Jis visą naktį vėmė, tačiau atsistojo ant kojų ir kovojo. Toks jau jis yra, labai džiaugiuosi, kad jis žaidė ir manau, kad Thomasui viskas gerai. Tai turbūt buvo apsinuodijimas maistu. Žinoma, šiais laikais svarbu įsitikinti, ar tai nėra koronavirusas, bet tikrai taip neatrodė.

– Pirmajame kėlinyje Walkupas gavo dvi ankstyvas pražangas ir dėl koronaviruso neturint Luko Lekavičiaus reikėjo į aikštelę leisti Roką Jokubaitį. Ar jam sunkiai sekėsi puolime organizuoti komandos žaidimą?

– Taip, bet tai nėra lengva. „Barcelona“ šiandien žaidė labai agresyviai ir visiems buvo sunku persivaryti kamuolį į kitą aikštelės pusę, Rokui taip pat. Vis dėlto vėliau jis įsivažiavo ir tai jam yra puiki galimybė mokytis bei tobulėti žaidžiant prieš Leandro Bolmaro, kuris šiemet buvo pašauktas NBA naujokų biržoje. Rokas kitais metais taip pat nori būti tokioje pačioje situacijoje, todėl jam tai yra puikus šansas mokytis.

– Tiek antrajame, tiek trečiajame kėlinyje puolime kritote į duobę. Kas nutiko jūsų komandai ir ką „Barcelona“ gerai darė gynyboje?

– Kaip ir minėjau, jie labai spaudė mus puolime, ypač persivarant kamuolį per aikštelę, kas apsunkino mūsų atakas, ypač kai norime kamuolį į ataką įvesti greitai. Jeigu negali žaisti savo derinių, žaidimas pasidaro labai statiškas ir pradedi žaisti vienas prieš vieną. Tai ir buvo rungtynių istorija. Žinoma, trūko Lekavičiaus, kuris gali pats susikurti sau metimus, trūko jo greičio.

– Per pirmąją rungtynių dalį Cory Higginsas pelnė 17 taškų. Ar dėl to buvo kalta „Žalgirio“ gynyba, ar jis tiesiog per daug stiprus individualiai?

– Abiejų dalykų kombinacija. Higginsas yra Karaliaus taurės MVP, labai geras žaidėjas. 17 taškų yra tikrai daug, mes keitėme gynybines kombinacijas ir antroje rungtynių pusėje prie jo pastatėme Nigelą Hayesą, kas buvo labai svarbu. Nesu tikras, ar jo uždarymas sustabdė kraujavimą, nes tada atsirado kitų žaidėjų, kurie tempė varžovus.

– Tiek pirmojoje tarpusavio dvikovoje Kaune, tiek šiandien jums pavyko pristabdyti Nikola Mirotičių. Ar turite kažkokios specifinės informacijos, kuri leidžia sustabdyti taip, kaip kitoms komandoms nepavyksta?

– Jį prižiūrėjo Nigelas, Augustine'as ir Jankūnas. Jie fokusavosi ties juo ir skaitė situacijas, iš kur jis išbėga, kur labiausiai mėgsta gauti kamuolį. Aš vertinu šiuos vyrukus už gerą darbą su Mirotičiumi, tačiau to toli gražu neužtenka lygiai kovoti su „Barcelona“.