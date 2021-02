Matkevičius: „Negali būti per didelio atsipalaidavimo ar per didelės įtampos, reikia – auksinio viduriuko“

Nuotr.: Ž.Vingelis

Nuotr. Ž.Vingelis

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė surengė vieną iš paskutinių treniruočių prieš pirmąsias Europos krepšinio čempionato atrankos rungtynes su Čekijos rinktine. Šeštadienio dvikovai besiruošiančių lietuvių treneris Benas Matkevičius apibendrino treniruočių procesą, išskyrė psichologijos svarbą ir išskyrė pirmųjų varžovų stipriąsias puses.

„Vaizdas jau geresnis, laikas vis tiek spaudžia, tai negalime per daug įlįsti į vidų, į galvas. Manau, kad visi suprantame skirtumą tarp žinojimo ir jausmo – tu žinai, kad yra svarbios rungtynės, bet tu turi ir jausti, kad tai yra svarbios rungtynės viduje ir turi surasti tą balansą, kad savęs per daug neišbalansuotum, kad neperdėtum spaudimo.

Turi iš savęs reikalauti, jausti vidinį spaudimą, bet visame tame turi būti įjungtas protas, kad tu suprastum apie ką yra esmė, kaip žaisti ne tik tai emociškai, bet ir su galva, su idėja, su mintimis. Tai viskas po truputį persiduoda, negali būti per didelio atsipalaidavimo, negali būti per didelės įtampos, turi būti auksinis viduriukas, tai dabar prie to ir artėjame“, – teigė rinktinės treneris Benas Matkevičius.

– Ką labiausiai akcentuojate treniruočių metu?

– Tiek gynyba, tiek puolimas yra svarbūs, aišku gynyboje daug kas priklauso nuo noro ir tos energijos, kurią mes be abejo turime ir tai matosi, kartais reikia net pristabdyti, bet vėlgi gynybą reikia žaisti su protu, žinoti, kur stovėti, kiek padėti, kur padėti, kur nepadėti, tai tas irgi po truputį skaidrėja. O puolime tiesiog reikia prisiminti derinius, visi jau po truputį randa savo vietas, tie, kurie yra buvę, jau žino, tie, kurie dar nėra buvę, jiems reikia priprasti, ypatingai įžaidėjai, bet jau matosi, kad tie deriniai greičiau įsisavina negu anksčiau, tai aš manau, kad čia yra geras ženklas.

– Koks tas pirmasis varžovas?

– Čekija yra gana kitoks varžovas, negu mes matėme pirmose rungtynėse, nes Audos nėra, kuris mums žalos pridarė pirmose rungtynėse, to pačio Balvino nėra, kuris praeitame lange buvo, o dabar patyrė mažą traumą, bet tai nėra esmė, vis tiek yra žaidėjai, kurie yra patyrę, tas pats Bohačikas, Hrubanas, yra ir Peterka, kuris skirtumą daro pas juos, tai bus labai svarbu viską susidėlioti aikštelėje, žinoti, kas yra kas, nes yra tam tikros situacijos, kur jie mus gali pagauti.

Tai mes turėsime gynyboje daug kalbėti, turėsime skaityti visas situacijas ir žinoti, kurie žaidėjai yra metikai, kurie daugiau yra pikenrolo žaidėjai, žinoti nuo ko padėti, nuo ko nepadėti, tai dar analizuosime video medžiagą, dar bus aiškiau, bet, aš manau, kad ta komanda yra daug patyrusi, gerai kartu susižaidę, keletą jaunesnių veidų yra atsivežę šiam langui, bet tie pagrindiniai žaidėjai vis tiek yra išlikę ir vienas kitą labai gerai pažįsta, dėl to mes turime tam būti labai gerai pasiruošę.

Atrankos turnyro C grupėje Dariaus Maskoliūno auklėtiniai su Danijos rinktine dalinasi 2–3 vietomis, o į Europos čempionatą pateks šeimininkė Čekija ir dvi geriausios grupės komandos. Vasario 20 d. lietuviai susitiks su Čekija, kurią pirmose rungtynėse nugalėjo rezultatu 97:89 bei vasario 22 d. su Danijos rinktine, prieš kurią pralaimėjo rezultatu 76:80.