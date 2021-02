Už borto: Sabonis nepateko į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes

Anonimas

shaqas katik per tnt graziai pasake jog didziausias snubas yra Sabonis ir pasake ka karolis zemiau minejo, indiana 4 rytuose, karjeros sezonas su trigubais dubliais ir nepateko, man asmeniskai tai cia isvis vienas didziausiu snubu per daug metu, ta prasme kad toki sezona zaidejas zaidziantis is top4 komandos konferencijoje nepatektu tai nzn...