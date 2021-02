Fenomenali „Real” pergalė prieš „Žalgirį” – nemetus baudų ir suklydus 22 kartus

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Ispaniškas barjeras jau trečia kartą iš eilės nebuvo peržengtas. Kauno „Žalgiris“ (14-12) Eurolygoje patyrė pralaimėjimą.

Martino Schillerio auklėtiniai išvykoje 58:70 (13:21, 18:15, 11:15, 16:19) nusileido Madrido „Real“ (16-10) krepšininkams.

Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, kurie po Fabieno Causeur tritaškio įgijo dviženklę persvarą (18:8). Vis dėlto kauniečiai sugebėjo grįžti į mačą, surengė spurtą 15:5 ir po Martino Gebeno dėjimo antrajame kėlinyje skirtumas sumažėjo perpus (23:18).

„Real“ bandė atitrūkti, tačiau vedami Thomaso Walkupo žalgiriečiai atsilaikė ir prieš ilgąją pertrauką degė 36:31 skaičiai ispanų naudai.

Trečiąjį kėlinį „Žalgiris“ pradėjo atkarpa 7:0 ir po Nigelo Hayeso tolimo šūvio kvėpavo varžovams į nugaras (37:38). Netrukus šeimininkai atsakė spurtu 9:0 ir po dviejų Gabrielio Decko tritaškių nutolo 9 taškais (47:38).

Reikalus Madrido ekipa sutvarkė ketvirtajame kėlinyje, kuomet tritaškiais užpylė žalgiriečius ir po Alberto Abalde tolimo metimo likus 2 minutėms turėjo 16 taškų persvarą (70:54).

Į akį krinta fenomenali „Real“ statistika. Pablo Laso auklėtiniai sugebėjo lengvai laimėti suklysdami 22 kartus ir nemesdami nė vieno baudos metimo.

Patyrę pralaimėjimą, žalgiriečiai turnyrinėje lentelėje nukrito į dešimtąją vietą, užleisdami šį vakarą Sankt Peterburgo „Zenit“ sutriuškinusią „Valencia“ (91:62).

Tiek „Žalgirio“, tiek Valensijos ekipos pergalių ir nesėkmių santykis yra vienodas – 14-10, tačiau ispanai turi tarpusavio taškų pranašumą.

Tuo metu laimėjęs „Real“ aplenkė šįvakar pralaimėjusį „Zenit“ (15-10) ir pakilo į ketvirtąją vietą.

Rungtynių eiga:

0:0, 1 min.: Ginčo kamuolį laimi svečiai.

0:2, 1 min.: Pirmieji Jokubaičio taškai per Tavaresą.

2:4, 2 min.: Rubito metimas iš vidutinio nuotolio. Deckas atsako darbiniais taškais.

2:6, 3 min.: Hayeso taškai greitoje atakoje.

7:6, 4 min.: Laprovittola smeigia tritaškį. Tavaresas prideda metimą iš vidutinio nuotolio.

9:6, 5 min.: Tavaresas karaliauja po krepšiu ir pelno taškus.

12:6, 6 min.: Laprovittola smeigia antrąjį tritaškį.

15:8, 8 min.: Grigonio dvitaškis. Garuba atsako tolimu metimu.

18:8, 8 min.: Causeuro tritaškis. Schilleris prašo pasitarimo.

21:10, 10 min.: Jankūnas ir Deckas keičiasi taškais.

21:13, 10 min.: Jankūno tritaškis.

„Real“: Nicolas Laprovittola 6. Gabrielis Deckas 5, Walteris Tavaresas 4.

„Žalgiris“: Paulius Jankūnas 5, Rokas Jokubaitis, Augustine'as Rubitas, Marius Grigonis ir Nigelas Hayesas po 2.

Pražangų nenaudojimas pirmajame kėlinyje badė akis. Per pirmas 9 minutes abi komandos nė karto neprasižengė gynyboje (tik po kartą puolime), o per visą ketvirtį nė viena komanda nestojo prie baudų metimo linijos. „Žalgiris” jau prarado 5 kamuolius, kai „Real” – 4.

24:13, 13 min.: Carrollo tritaškis.

26:15, 14 min.: Jankūnas sumeta baudas. Abalde deda iš viršaus.

28:21, 14 min.: Hayeso 2 tritaškiai paeiliui. Thompkinsas atsako dvitaškiu.

28:23, 16 min.: Gebeno dėjimas.

30:23, 16 min.: Carrollo metimas viena ranka.

32:23, 17 min.: Thompkinso dvitaškis.

34:23, 17 min.: Aloceno dvitaškis. Schilleris prašo pasitarimo.

34:25, 18 min.: Jokubaitis renka taškus iš vidutinio nuotolio.

36:27, 19 min.: Walkupo taškai po Walkupo juvelyrinio perdavimo. Carrolas atsako dvitaškiu.

36:29, 20 min.: Walkupas maudo Thompinksą.

36:31, 20 min.: Taiklios Walkupo baudos.

„Real“: Jaycee Carrolas 7, Nicolas Laprovittola 6. Gabrielis Deckas 5.

„Žalgiris“: Nigelas Hayesas 8, Paulius Jankūnas 7, Thomasas Walkupas 6, Rokas Jokubaitis 4.

Vienas iš tų atvejų, kai minus penki atrodo kaip geras rezultatas „Žalgiriui”, nes pirmoje rungtynių pusėje jie tikrai neatrodė gerai. Per daug neišnaudotų pražangų, per daug neatsikovotų kamuolių (pralaimima 12-21, leidus puolime atkovoti 5, kai patys nesugriebė nė vieno). „Real” visą antrą kėlinį žaidė be Tavareso ir dėl to „Žalgiris” puolė laisviau, tačiau didysis klausimas antroje pusėje, ar „Žalgiris” sugebės užpulti ir prieš Tavaresą.