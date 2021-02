Sunkumus puolime pripažinęs Schilleris: „Jei rungtynės būtų kompiuterinis žaidimas, viskas būtų lengva“

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Kauno „Žalgiris“ 58:70 nusileido Madrido „Real“ klubui, o vyriausiasis treneris Martinas Schilleris po nesėkmės pripažino, kad jo auklėtiniai kelių link karališkojo klubo krepšio per visas rungtynes surasti taip ir nesugebėjo.

„Sveikinimai „Real“, jie nusipelnė laimėti, – komentarą apie rungtynes pradėjo Schilleris. – Buvau patenkintas mūsų pastangomis gynyboje, atlikome gerą darbą. Jau prieš rungtynes iššūkis buvo aiškus – kaip mes pelnysime taškus? „Real“ yra ypač gera komanda gynyboje, turinti didelį ūgį. Deja, per visas rungtynes taip ir neradome būdų, kaip pelnyti taškus, todėl „Real“ ir nusipelnė pergalės.“

– Kodėl nusprendėte Rubitą leisti į startinį penketą?

– Tam, jog galėtume sukurti metimus iš pikenpopo situacijų ir, be abejo, tam, kad ištrauktume Tavaresą iš baudos aikštelės. Panašiai darėme prieš Kuzmičių antradienį.

– Pirmajame kėlinyje iš pikenpopo situacijų atlikote tris metimus, tačiau nė vieno per likusias rungtynes. Ar tiesiog nusprendėte to atsisakyti?

– Ne, tačiau rungtynės nėra kompiuterinis žaidimas. Jeigu tai būtų kompiuterinis žaidimas, tuomet viskas būtų lengva. Tiesiog taikai pikenpopą prieš aukštą vidurio puolėją ir mėtai metimus. Realybėje privalu pataikyti metimus, po jų įgyti pasitikėjimo ir ritmą.

Vis tik tai nėra vien tik metimo atlikimas, reikia susikurti ir pranašumą. Viskas nėra taip lengva, o jeigu būtų, šį darbą galėtumėte atlikti ir jūs.

– Kiek didelė problema buvo „Real“ perimetro gynyba?

– Kalbant labai atvirai, manau, kad didesnę žalą darė jų gynyba baudos aikštelėje. Mes ir įprastomis sąlygomis nemetame daug tritaškių, o be Milaknio šis skaičius neišaugs. Išmetėme 12 tritaškių, lyginant su 29 „Real“.

Tai nėra sudėtinga matematika – jeigu meti 12 tritaškių, tai yra to dalis. Rinkti taškus prieš „Real“ yra rimtas iššūkis, o Milaknio 20-ies minučių trūko.

Ne todėl, kad jis mėto tritaškius, bet jis padeda išplėsti aikštelę. Vis dėlto tam nėra pasiteisinimų ir mes turėsime rasti išeitį.

– Deckas per visą sezoną pataikė 9 tritaškius, šiandien jis atseikėjo keturis. Kiek tai buvo netikėta?

– Jis buvo didelis X faktorius. Jau pirmajame kėlinyje, kai jis pataikė du tritaškius, atkreipėme dėmesį, kad jis tai padarė. Ir tai nebuvo situacijos, kuriose jis buvo paliktas visiškai be priežiūros, tačiau kai jis taip pataiko, tai daro didelę įtaką rungtynėms.

– „Žalgiris“ per pirmą pusę prasižengė 6 sykius. Ar nepasigedote daugiau pražangų?

– Manau, kad taip, pražangų trūko. Buvo 2-3 situacijos, kur turėjome prasižengti tam, kad sustabdytume jų atakas. Pagerinome tai antroje dalyje, tačiau to trūko. Tai buvo praktiškai vienintelis dalykas, apie kurį kalbėjome iš gynybinės pusės per ilgąją pertrauką.