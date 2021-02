Durantą turėjęs pakeisti Butleris atsisakė kvietimo į „Visų žvaigždžių” mačą

Nuotr.: AFP – Scanpix

Domantas Sabonis nebuvo pirmasis NBA variantas tuomet, kai tapo aišku, jog Kevinas Durantas nežais „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, skelbia Majamio „Heat“ apžvalgininkas E.J. Skolnickas.

Anot jo, NBA vietoje Duranto norėjo pasikviesti Jimmy Butlerį, tačiau šis kvietimo atsisakė.

To priežastis – Butleris į „Visų žvaigždžių“ rungtynes būtų vykęs tik tokiu atveju, jeigu į jas būtų išrinktas ir jo komandos draugas Bamas Adebayo, „Five on the Floor“ tinklalaidėje pranešė Skolnickas.

31-erių 201 cm ūgio Butleris šį sezoną renka po 20,1 taško, 7,8 atkovoto kamuolio ir 7,8 rezultatyvaus perdavimo. Jis nuo 2015 metų „Visų žvaigždžių“ rungtynėse žaidė penkis kartus.

23-ejų 208 cm ūgio Adebayo šį sezoną fiksuoja 19,6 taško, 9,6 atkovoto kamuolio ir 5,5 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Centras praėjusį sezoną debiutavo „Visų žvaigždžių“ mače.

Vietoje Duranto į žvaigždžių rungtynes pakviestas Sabonis Indianos „Pacers“ ekipoje vidutiniškai pelno po 21,4 taško, atkovoja po 11,4 kamuolio bei atlieka po 5,9 rezultatyvaus perdavimo.

Sabonis už patekimą į „Visų žvaigždžių“ rungtynes gaus 1,3 mln. JAV dolerių premiją. Lietuvis šiose rungtynėse žais antrą sezoną paeiliui.

Nors Kevinas Durantas NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse nežais, jis vis tiek užims savo komandos kapitono pareigas, skelbia ESPN. Durantas pats suburs savo komandos sudėtį. Jis ir LeBronas Jamesas vienas po kito rinksis norimus krepšininkus į savo ekipą, o tai jie padarys kovo 4 dieną.

„Visų žvaigždžių“ mačo dalyviai: