Jaunimo šėlsmas RKL: 19-metis surinko 53 naudingumo balus, 17-metis – 43 taškus

Nuotr.: RKL Nuotr. RKL Regionų krepšinio lygos („TOPsport–RKL“) rungtynių maratonas tęsiasi. Praėjusią savaitę trečiajame pagal pajėgumą Lietuvos divizione sužaisti net 32 mačai. A divizione retą nesėkmę Plungėje patyrė sezono lyderė Vilniaus „Rivile“, 53 naudingumo balus surinkęs Ukmergės „Olimpo“ puolėjas Augustinas Mikštas į naujas aukštumas iškėlė geriausią sezono pasirodymo kartelę, o B divizione jau aiškios 3 iš 4 komandų, kurios pateko į „TOPsport“ taurės finalo ketvertą. Sužvėrėjusi Plungė smogė sezono lyderiams Įsibėgėjusi Plungės „Olimpo“ (15-10) kariauna nestabdo arklių ir jungia aukščiausią pavarą. Aido Žukausko treniruojami žemaičiai per pirmuosius du 2021-ųjų mėnesius šventė 9 pergales iš 13 ir reguliariajam sezonui artėjant prie finišo tampa karščiausia lygos komanda. Įspūdingą atkarpą žaidžiantys olimpiečiai šį savaitgalį namuose 84:62 (23:14, 28:14, 19:21, 14:13) užtikrintai nugalėjo „Rivilę“ (20-4) ir nutraukė 11 iš eilės vilniečių pergalių seriją. Legendiniam klubui pergalingame mače 25 naudingumo balus surinko geriausias sausio mėnesio „TOPsport–RKL“ krepšininkas Tomas Domarkas, 23 pridėjo Žygimantas Jocys. Svečių gretose 18 naudingumo balų pasirodymą surengė Karolis Brusokas. „Olimpas“ 33:42 pralaimėjo kovą po krepšiais, tačiau geriau pataikė iš toli (15 iš 35 prieš varžovų 5 iš 21), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (24 prieš 13), perėmė daugiau kamuolių (16 prieš 10) ir rečiau klydo (19 prieš 26). Po šios pergalės Plungės klubas A diviziono 16 komandų turnyre įsitaisė 4 turnyro lentelės vietoje. Reguliariajame sezone „velniams“ dar liko 5 rungtynės, o 3 iš jų bus žaidžiamos su 10-15 vietą užimančiomis komandomis. Tuo metu vos 4 pralaimėjimą patyrusi „Rivile“ išlieka absoliučia sezono lydere ir artimiausius konkurentus iš Kretingos (17-5) lenkia 3 pergalėmis. Tiesa, „Kretinga“ yra sužaidusi 2 rungtynėmis mažiau, todėl reguliaraus sezono nugalėtojo klausimas išlieka atviras. Ukmergės puolėjo 53 naudingumo balų pasirodymas Svarbią pergalę pasiekė ties atkrintamųjų varžybų riba balansuojantis Ukmergės „Olimpas“ (8-17). Lauryno Dulinsko auklėtiniai Klaipėdoje 97:94 (22:21, 19:22, 30:25, 26:26) palaužė lentelės kaimyną LCC Tarptautinį universitetą (7-13). Šiose rungtynėse, kaip ir visame „TOPsport–RKL“ čempionate, ryškiausiai spindėjo Augustino Mikšto žvaigždė. 19-metis per 36 minutes pelnė 29 taškus (8/12 dvit., 1/3 trit., 10/11 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, 1 kartą suklydo, blokavo 2 metimus, išprovokavo 11 pražangų ir surinko 53 naudingumo balus. Tai – geriausias sezono rezultatas „TOPsport–RKL“ pirmenybėse. LCC komandai 33 naudingumo balus surinko Nikita Sokolovas. Dėl COVID-19 aplinkybių A diviziono komandoms iki reguliaraus sezono pabaigos liko sužaisti skirtingą kiekį rungtynių – šiuo metu šis skaičius balansuoja nuo 5 iki 10 susitikimų. Į atkrintamąsias varžybas pateks 12 čempionato komandų, o 15–16 vietas užėmusios ekipos kitą sezoną rungsis B divizione. „Olimpas“ šiuo metu yra 12-as, o 10 rungtynių atsargoje turintis LCC užima 13 vietą. Mikšto pasirodymas nebuvo vienintelis šio sezono rekordas. A divizione Kėdainių SC „Ateitis“ (13-9) puolėjas Justinas Žirlys pataikė 13 dvitaškių iš 19, o jo komanda 94:76 palaužė Biržų KKSC (13/11). B diviziono Ignalinos „Vilkakalnio“ (2-13) 17-metis gynėjas Jokūbas Fominas mače su Kazlų Rūdos „Ataka“ (16-1) pelnė net 43 taškus, tačiau jo komanda pralaimėjo 61:100. B divizione Radviliškio ŠSPC (13/2) 104:98 palaužė Pakruojo SC (8/7) ir pataikė net 18 tritaškių iš iš 40 (45 proc.). „TOPsport“ taurės ketverte – tik vienas nežinomasis „TOPsport–RKL“ B diviziono komandos tęsia kovą dėl pirmojo sezono trofėjaus. Kovo 12–14 d. vyksiančiame finalo ketverte dėl bilieto į superfinalą susirungs „Jurbarkas“ ir Kauno „Žalgiris-3“. „Jurbarkas“ į finalo ketvertą pateko jau kiek anksčiau, o žalgiriečiai tai padarė šią savaitę, kai ketvirtfinalyje 77:60 (24:10, 20:22, 20:18, 13:10) nugalėjo Pakruojo SC „Lygumų-ŽŪB“. Namuose žaidę Vytauto Pliaugos auklėtiniai varžovus į duobę pasiuntė jau pirmajame kėlinyje, o per likusius ketvirčius sėkmingai išsaugojo įgytą pervarą. Labiausiai prie to prisidėjo 19 naudingumo balų surinkęs Dominyka Butka ir Nedas Montvila (16). Pakruojo gretose 20 naudingumo balų pasirodymą surengė Mantas Jankaitis, 16 balų surinko Daivaras Pakarklis. Pirmą kartą organizuojamo „TOPsport“ taurės finalo ketverte žais ir Radviliškio ŠSPC, šeštadienį 75:67 (11:20, 19:17, 24:11, 21:19) palaužę Anykščių „Elmį“. Namuose žaidęs Radviliškio krepšininkai po pirmojo kėlinio turėjo 9, o po antrojo – 7 taškų deficitą. Po didžiosios pertraukos Luko Pipiro auklėtiniai spurtavo ir trečiąjį ketvirtį laimėjo 24:11. Ketvirtajame kėlinyje vyko atkakli kova, tačiau pabaigoje tiksliau sužaidę Radviliškio krepšininkai džiaugėsi iškovotu bilietu į finalo ketvertą. Nugalėtojams Aivaras Kvedaravičius surinko 19, Gražvydas Mockus – 18 naudingumo balų. „Elmio“ vežimą į priekį tempė Donatas Radžiūnas (18), Tautvydas Jodelis (17) ir Žygimantas Žiukas (15). Radviliškio varžovas pusfinalyje paaiškės po Kazlų Rūdos „Ataka“ ir Šiaulių „Saulė-SG“ mūšio. Rungtynės Kazlų Rūdoje vyks kovo 8 d. „TOPsport“ taurę iškovojusi komanda džiaugsis ne tik trofėjumi, tačiau ir turės išskirtinį šansą pakovoti dėl vietos kito sezono A divizione. Jeigu turnyrą laimės komanda nežaisianti didžiajame B diviziono finale, pasibaigus 2020–2021 m. čempionatui ji sužais papildomas rungtynes su jį pralaimėjusia ekipa ir, pergalės atveju, nugvelbs bilietą į A divizioną. Jei „TOPsport“ taurę iškovos viena iš komandų vėliau žaisiančių B diviziono finale, tuomet nepriklausomai nuo jo baigties abi iškovos bilietą į A divizioną. Istoriškai sėkmingiausias „Ryto-MRU-VKM“ sezonas Į pabaigą juda ir „TOPsport–RKL“ B diviziono reguliarusis sezonas. Devynių komandų A grupėje visas savo rungtynes jau sužaidė „Kupiškis“ (6-10), o visoms kitoms komandos beliko vos po vienerias rungtynes. Į aštuntfinalį iš A grupės pateks 6 stipriausios grupės komandos, o 7–9 vietą užėmusios ekipos šešioliktfinalio serijose iki 2 pergalių kausis su B grupės 8–10 vietą užėmusiomis komandomis. B grupėje tiesiogiai į aštuntfinalį pateks 7 geriausios komandos. B grupėje visą reguliarųjį sezoną jau sužaidė Vilniaus „Rytas-MRU-VKM“ (11-7). Gintauto Reginos auklėtiniai praėjusį savaitgalį dukart 99:61 (19:18, 21:13, 22:15, 37:15) ir 93:65 (21:12, 18:12, 25:29, 29:12) nugalėjo Marijampolės SC (0-12). Vilniaus atstovai jau žino ir galutinę savo vietą reguliariajame sezone. Įspūdingą mačą šeštadienį sužaidė 18-metis Matas Mačijauskas. 210 cm ūgio vidurio puolėjas per 25 minutes spėjo surinkti net 43 naudingumo balus (25 tšk., 9/11 dvit., 1/1 trit., 4/5 baud. met., 18 atk. kam., 2 rez. perd., 1 per. kam., 4 kl., 1 blok, 5 išpr. praž.). Marijampolės klube 24 naudingumo balus surinko Mantas Varnagiris. Nepriklausomai nuo to, kaip likusias rungtynes sužais varžovai, G. Reginos kariauna tarp 10 komandų išsaugos 5 vietą. Pirmosios vietos likimas čia dar taip pat nėra aiškus. Dėl jos varžosi Kazlų Rūdos „Ataka“ (16-1) ir Kauno „Žalgiris-3“ (14-1). Įdomu tai, kad nuo 2015–2016 m. sezono „TOPsport–RKL“ čempionate rungtyniaujančiam „Ryto-MRU-VKM“ klubui šis reguliarusis sezonas buvo sėkmingiausias. 2017–2018 m. reguliariajame sezone per 22 mačus buvo iškovotos 13 pergalių (59,9 proc.). Atsižvelgiant į laimėtų ir pralaimėtų rungtynių procentą, šis sezonas vilniečiams buvo sėkmingiausias (laimėta 61,1 proc. rungtynių). Aukščiausias „Ryto-MRU-VKM“ komandos pasiekimas „TOPsport–RKL“ pirmenybėse buvo užfiksuotas dar pirmajame 2015–2016 m. sezone, kai sostinės krepšininkai pasiekė B diviziono ketvirtfinalį. Tada reguliariajame sezone vilniečiai per 18 susitikimų pasiekė 10 pergalių. Tuo metu B diviziono A grupėje nugalėtojo klausimas panašu, bus atviras iki pat paskutinių reguliaraus sezono rungtynių. A grupėje priekyje žengia „Jurbarkas“ (14-1) ir Radviliškis (13-2). Būtent šios komandos susidurs paskutiniame reguliaraus sezono susitikime. Artėjantį penktadienį mačas vyks Radviliškyje. Pirmąjį tarpusavio susitikimą sausio pradžioje 73:59 laimėjo „Jurbarkas“, todėl Radviliškiui, norint triumfuoti savo grupėje, penktadienį reikės įveikti „Jurbarką“ bent 15 taškų skirtumu.

