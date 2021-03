NBA pulsas: „Rockets“ dugnas ir greičiausias tūkstantis tritaškių

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Hjustono „Rockets“ dugnas, Jono Valančiūno ekipos rekordas, P.J. Washingtono rekordas, kylančios Majamio „Heat“ ir Niujorko „Knicks“ – tai ir dar daugiau – kovo 1-osios NBA pulse.

Kovo 1-osios NBA pulsas

REKORDAS. Jono Valančiūno atstovaujama Memfio „Grizzlies“ iškovojo didžiausią pergalę klubo istorijoje – Hjustono „Rockets“ klubas buvo nublokštas 49 taškais (133:84).

Iki šiol didžiausią pergalę NBA „Grizzlies“ buvo iškovojusi 2003-2004 metų sezone, kai 47 taškų pranašumu (110:63) sutriuškino Naujojo Džersio „Nets“.

DUGNAS. Pralaimėjimas 49 taškais – trečias blogiausias rezultatas „Rockets“ istorijoje ir aštuntas prasčiausias tarp visų NBA komandų. Ekipa pataikė vos 4 tritaškius iš 45 bandymų. Iš žaidimo „Rockets“ įmetė 27,7 proc. metimų, o tai klubo istorijoje yra antirekordas.

Nuo tada, kai Christianas Woodas patyrė traumą, Hjustono klubas suklupo 11 kartų iš eilės ir nukrito į priešpaskutinę Vakarų konferencijos vietą.

Ar taip buvo pasiektas „Rockets“ dugnas?

„Tikiuosi, kad taip, – po mačo sakė „Rockets“ treneris Stephenas Silas. – Tai buvo gėdinga. Nepataikyti metimai mus šį sezoną kankina. Nėra žodžių apibūdinti tai, jog pataikėme 4 tritaškius iš 45.“

INDĖLIS. Johnas Wallas mače su „Grizzlies“ užfiksavo itin neįprastą statistiką. Jis per 27 minutes surinko 14 taškų (4/11 dvit., 0/5 trit., 6/8 baudų), tačiau daugiau nenuveikė nieko naudingo: atkovotų kamuolių, rezultatyvių perdavimų, perimtų kamuolių ir blokų statistikos grafose liko nuliai.

PAVIJO. Michaelas Jordanas per savo karjerą sužaidė 61 rungtynes, kuriose pelnė bent 30 taškų, atkovojo bent 10 kamuolių ir atliko bent 5 rezultatyvius perdavimus. 26-erių Giannis Antetokounmpo tai padarė jau dabar. Praėjusią naktį graikas pergalingoje dvikovoje su Los Andželo „Clippers“ įmetė 36 taškus, pridėjo 14 sugriebtų kamuolių ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Pirmoje vietoje pagal tokių rungtynių skaičių yra LeBronas Jamesas (113), antroje – Karlas Malone'as (95), trečioje – Russellas Westbrookas (84), ketvirtoje – Larry Birdas (81), penktoje – Charlesas Barkley (71), o 6-7 pozicijas šiuo metu dalijasi Jordanas ir Antetokounmpo.

PRO ŠALĮ. Los Andželo „Clippers“ per paskutines keturias dvikovos su Milvokio „Bucks“ minutes prametė visus 9 metimus, o tai buvo blogiausias rezultatas klubo istorijoje per pastaruosius 10 metų. Visus šiuos metimus atliko Paulas George'as ir Kawhi Leonardas. „Clippers“ pralaimėjo 100:105.

SERIJOS. Milvokio „Bucks“ pastarąsias 15 rungtynių žaidžia serijomis. Iš pradžių ekipa laimėjo penkis mačus paeiliui, po to pralaimėjo 5 susitikimus iš eilės, o dabar vėl fiksuoja 5 pergalių seriją, kuri lygoje nusileidžia tik Majamio „Heat“.

POKYTIS. Dar prieš kelias savaites Majamio „Heat“ buvo turnyrinės lentelės apačioje, bet dabar laimėjo šešis mačus iš eilės ir fiksuoja ilgiausią seriją NBA, o per pastarąsias 13 rungtynių ekipa iškovojo 10 pergalių. „Heat“ sugrįžo prie lygaus pergalių ir pralaimėjimų balanso (17-17) bei Rytų konferencijoje dalijasi 5-7 vietomis.

PRISTABDĖ. Šį sezoną su 29,5 taško vidurkiu ketvirtoje vietoje esantis Stephenas Curry buvo gerokai pristabdytas dvikovoje su Los Andželo „Lakers“, kurioje snaiperis surinko 16 taškų (3/6 dvit., 2/7 trit., 4/5 baudų). Curry per savo karjerą mačuose su „Lakers“ fiksuoja vieną prasčiausių rezultatyvumo rodiklių – per 32 mačus įmetė po 20,6 taško. Mažiau krepšininkas per savo karjerą pelno tik žaisdamas prieš Milvokio „Bucks“ (19,9) ir Indianos „Pacers“ (20,5).

TAŠKŲ RINKĖJAS. Bradley Bealas 21-ąjį kartą šį sezoną pasiekė 30 taškų ribą, o tai padarė per 30 rungtynių. Šįkart Vašingtono „Wizards“ atakuojantis gynėjas mače su Bostono „Celtics“ įmetė 46 taškus (13/23 dvit., 3/6 trit., 11/12 baudų), bet jo ekipa po atkaklios kovos krito 110:111.

NBA istorijoje tik du žaidėjai per pirmąsias 30 sezono rungtynių dažniau surinko bent po 30 taškų. Tai – 26 kartus tokią ribą pasiekęs Michaelas Jordanas ir 22 kartus tokį pasiekimą užfiksavęs Jamesas Hardenas.

Bealas fiksuoja ir sau nemalonią statistiką. „Wizards“ pralaimėjo 11 rungtynių iš eilės, kuriose jis pelnė bent po 40 taškų.

PERGALINGAS METIMAS. Iki mačo pabaigos likus 47 sekundėms „Wizards“ dar pirmavo 5 taškais (110:105), bet Jaysonas Tatumas pataikė tris dvitaškius iš eilės, paskutinį – likus 4,7 sek., ir Bostono klubui išplėšė pergalę.

„Jis yra ypatingas talentas. Jis ne šiaip sau pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes“, – apie Tatumą sakė Bealas.

3 KĖLINIAI. Finikso „Suns“ vedlys Devinas Bookeris per 3 kėlinius spėjo pasiekti 40 taškų ribą. Jis savo karjeroje tai padarė ketvirtąjį kartą ir per pastaruosius 25 sezonus klube vienintelis fiksuoja tokią statistiką.

Pergale 118:99 prieš Minesotos „Timberwolves“ pasibaigusiame mače Bookeris surinko 43 taškus (14/20 dvit., 1/6 trit., 12/13 baudų) ir pasiekė savo sezono rekordą. Vien trečiajame kėlinyje atletas surinko 21 tašką.

Ketvirta vieta. Niujorko „Knicks“ (18-17) ekipa svečiuose 109:90 susitvarkė su Detroito „Pistons“, laimėjo trečią kartą iš eilės ir Rytų konferencijoje jau pakilo į ketvirtą vietą, į priekį užleisdama tik Filadelfijos „76ers“, Bruklino „Nets“ ir Milvokio „Bucks“. Ekipa per pastarąsias 9 rungtynes laimėjo septynis kartus.

Juliusas Randle'as prie pergalės pridėjo 25 taškus (7/12 dvit., 3/6 trit., 2/3 baudų), 8 atkovotus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus. Puolėjas per antrą mačo pusę surinko 17 taškų.

KARJEROS MAČAS. Šarlotės „Hornets“ komandoje karjeros pasirodymą surengė P.J. Washingtonas. 22-ejų puolėjas per 41 minutę įmetė 42 taškus (10/15 dvit., 5/8 trit.) ir atkovojo 9 kamuolius. Iki šiol lygos antramečio rezultatyvumo rekordas buvo 27 taškai. Jo vedama „Hornets“ po pergalingo Maliko Monko metimo Sakramente 127:126 įveikė „Kings“.

GREIČIAUSIAS. Sakramento „Kings“ gynėjas Buddy Hieldas greičiausiai NBA istorijoje pataikė 1000 tritaškių – jis tai padarė per 350 rungtynių. Per savo karjerą 27-erių snaiperis pataiko 40,4 proc. tritaškių, o praėjusią naktį į Šarlotės „Hornets“ krepšį sumetė 8 tritaškius iš 15.

Gražiausi nakties epizodai

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: