Įžeidė rinktinės trenerio žodžiai: kodėl Solopova nebeatstovauja Lietuvai?

Pamastymui

Palyginimui paimsiu situacija kaip elgiasi tikri sportininkai profesionalai arba zmones galvojantys galva bet ne emocijomis: Solopova uzsisika kad treneris neisleidzia zaisti vienose rungtynese (pabreziu kad nusprende nezaisti po vienu konkreciu rungtyniu ir is aprasytos situacijos nepanasu kad bande pati pasiaiskinti situacija kodel treneris jos neisleido zaisti ir tiesiog nusprende liaudiskai tariant "uzsisikti") ir nusprendzia kad daugiau niekada nezais rinktineje prie Serniaus. Bendzius aria uz rinktine visuose languose buna vienas is lyderiu ir visada atkabinamas nuo didziuju cempionatu bet ir toliau sezono metu atvyksta atstovauti savo saliai ir jai padeti bent atrankose i cempionatus. Todel moteru krepsinis ir nejuda is mirties tasko, nes dabartiniu galimu rinktines lyderiu ego didesnis ir nepanasu kad is ju butu galima nulipdyti komanda.