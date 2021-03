ASVEL Kaune versis be dviejų gynėjų

anonimas07

Waltonas nezaidzia jau daugiau nei menesi, o ir siaip jis nespejo padaryti beveik jokios itakos Asvelio zaidimui, nei geraja nei blogaja prasme, tai cia ir tokios "isretejus gretos". Bet jeigu ir Waltona iskaiciuoti i isretejimus, tai reiketu ir Freemana tada prideti, nes jis tuo paciu metu paliko Asveli, ir buvo kur kas svarbesnis :) Na jei nors ir be Dioto laimejo Asvelis Barsoje, aisku jo indelis statistikoj nelabai matosi, bet be jo gal ir net blogiau Asveliui nei be Fallo.