Portlande – spindintis LaMelo ir laikrodį atgal atsukusio Carmelo sezono rungtynės

Nuotr.: AP-Scanpix

Nuotr. AP-Scanpix

19-metis LaMelo Ballas sužaidė vienas iš geriausių trumpos karjeros rungtynių, o 36-erių Carmelo Anthony prisiminė ryškiausius karjeros laikus ir vedė Portlando „Trail Blazers“ (19-14) į pergalę.

Rungtynių žaidėjas Robert Covington Taškai 21 Naudingumas 30 Atkovoti kamuoliai 10 Blokuoti metimai 2

Terry Stottso auklėtiniai namuose 123:111 (27:33, 32:26, 33:24, 31:28) pranoko Šarlotės „Hornets“ (16-18) ir nutraukė keturių pralaimėjimų seriją.

Ballas per 32 minutes surinko 30 taškų (5/11 dvit., 5/7 trit., 5/6 baud.), 8 rezultatyvius perdavimus, 6 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius, 1 bloką bei 2 klaidas.

Tuo metu geriausias sezono rungtynes sužaidęs Anthony pelnė 29 taškus (4/9 dvit., 6/10 trit., 3/3 baud.), perėmė 5 ir atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus bei 3 sykius suklydo.

„Blazers“ rungtynes perlaužė ketvirtajame kėlinyje. Rodney Hoodas bei Nassiras Little‘as pataikė po vieną, o Anthony – du tritaškius ir pusantros minutės atkarpą 12:0 laimėję šeimininkai susikrovė 19 taškų persvarą – 104:85.

Per likusią rungtynių dalį „Hornets“ savo deficito iki vienženklio taip ir nebesumažino bei turėjo pripažinti varžovų pranašumą.

„Blazers“ šiose rungtynėse realizavo 24 tolimus metimus iš 46 bandymų (52 proc.) ir pagerino pataikytų tritaškių klubo rekordą. Prieš tai geriausias „Blazers“ komandos pasiekimas buvo 23 tikslūs tritaškiai.

„Blazers“: Carmelo Anthony 29 (4/9 dvit., 6/10 trit., 5 per. kam., 2 blok.), Damianas Lillardas 23 (6/15 trit., 10 rez. perd., 3 per. kam.), Robertas Covingtonas 21 (5/7 trit., 10 atk. kam., 2 blok.), Gary Trentas 17 (5/7 dvit., 2/4 trit.), Enesas Kanteris (5/7 dvit., 11 atk. kam.) ir Nassiras Little'as (2/4 trit.) po 11, Rodney Hoodas 8 (2/3 trit.).



„Hornets“: LaMelo Ballas 30 (5/11 dvit., 5/7 trit., 5/6 baud., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 4 per. kam.), Terry Rozieras 20 (5/8 dvit., 3/9 trit., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Malikas Monkas 19 (4/6 dvit., 3/7 trit.), Calebas Martinas 11 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Milesas Bridgesas 9 (4/7 dvit.), Cody Martinas 8 (4/7 dvit., 9 atk. kam.).

Anthony ir Ballas apsikeičia marškinėliais:

Rungtynių apžvalga:

Visi šios nakties rezultatai: