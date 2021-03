Švedo dvitaškis sensacingai parklupdė „Real“ ir nutraukė „Chimki“ istorinę nesėkmių seriją

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Maskvos srities „Chimki“ (3-23) pralaimėjimų liūnas bent trumpam baigėsi. Rusijos klubas nutraukė didžiausią pralaimėjimų seriją Eurolygos istorijoje.

Rungtynių žaidėjas Jordan Mickey Taškai 19 Naudingumas 24 Blokuoti metimai 2 Dvitaškiai 62% 8/13

Andrejaus Malcevo auklėtiniai namuose 78:77 (17:18, 28:20, 17:24, 16:15) parklupdė Madrido „Real“ (16-11) krepšininkus.

Su 17 pralaimėjimų paeiliui „Chimki“ šį sezoną tapo didžiausią nesėkmių seriją užfiksavusia komanda Senojo žemyno pirmenybių istorijoje.

Iki rungtynių pabaigos likus žaisti minutę po Gabrielio Decko dvitaškio į priekį įsiveržė ispanai, tačiau netrukus prametė iš artimos distancijos, kamuolį atkovojo šeimininkai ir iniciatyvos ėmęsis Aleksejus Švedas likus 17 sekundžių pataikė sudėtingą dvitaškį, persvėrusį rezultatą maskviečių naudai (78:77).

Lemiama ataka priklausė „Real“, tačiau Fabienas Causeur suklydo ir retą pergalę šventė rusai.

Į pergalę „Chimki“ atvedė Švedo ir C.J. McCollumo duetas, abu šie krepšininkai pelnė po 22 taškus ir surinko po 23 naudingumo balus.

Madrido ekipos gretose pasižymėjo Deckas, kurio sąskaitoje – 15 taškų (4/8 dvit.„ 1/1 trit., 4/5 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas ir 22 naudingumo balai.

„Chimki“: Aleksejus Švedas (7/12 dvit., 2/10 trit., 8 rez. perd., 5 per. kam.) ir Errickas McCollumas (5/8 dvit., 3/9 trit., 7 rez. perd., 3 per. kam.) po 22, Jordanas Mickey 19 (8/13 dvit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 2 blok.).

„Real“: Gabrielis Deckas (4/8 dvit., 7 atk. kam.) ir Jaycee Carrollas (5/9 trit.) po 15, Walteris Tavaresas 14 (7/12 dvit., 11 atk. kam., 2 blok.), Nicolas Laprovittola 12 (2/2 trit., 5 kld.), Fabienas Causeur 11 (2/5 trit., 8 rez. perd., 5 kld.).

Rungtynių apžvalga: