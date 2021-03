Atsitiesęs Jokubaitis: „Man labai reikėjo tokių rungtynių“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Prieš antradienio vakarą Rokas Jokubaitis Eurolygoje per ketverių rungtynių atkarpą vidutiniškai rinko po 3 taškus ir po 2,5 naudingumo balo, tad dvikova su Vilerbano ASVEL Kauno „Žalgirio“ įžaidėją itin pradžiugino ne tik dėl pergalės, bet ir dėl asmeninio pasirodymo.

Prie pergalės 85:75 Jokubaitis per 23 žaidimo minutes pridėjo 10 taškų (3/8 dvit., 4/4 baudų), 5 rezultatyvius perdavimus, po 2 atkovotus ir perimtus kamuolius bei 14 naudingumo balų.

5 rezultatyvūs perdavimai buvo geriausias rezultatas „Žalgirio“ komandoje.

„Taip, teisingai, mano atkarpa tikrai nebuvo labai maloni nei man pačiam, nei treneriams, nei, manau, sirgaliams, – spaudos konferencijoje sakė Jokubaitis. – Treneriai davė daug žaidybinio laiko, bet aikštėje nepavykdavo nuveikti kažko įspūdingo.

Viduje nežinojau, kur dėtis, nes man labai reikėjo tokių rungtynių. Ir psichologiškai, ir tam, kad pakelčiau ūpą sau ir komandos draugams. Tikrai labai džiaugiuosi komanda ir savo pasirodymu, nutrūko mano prastų rungtynių serija. Tikiuosi, kad iki sezono galo kreivė eis aukštyn.“

„Žalgiris“ paskutiniu metu strigo puolime, o šįkart sutiko vieną fiziškiausių šio sezono ekipų ir į jos krepšį sumetė 85 taškus. Tai buvo geriausias kauniečių rezultatas nuo sausio 8-osios, kai Maskvos srities „Chimki“ ekipai buvo sumesti 102 taškai.

„Noriu visus pasveikinti su tikrai svarbia pergale. Manau, kad tai yra viena svarbiausių šio sezono pergalių. Taip kalbėjome ir prieš rungtynes, aš ir pats taip galvojau. Dabar bus rimčiausias iššūkis, paskutinės 8 rungtynės. Laimėjome prieš karščiausią Eurolygos komandą. Antroje pusėje pademonstravome gerą gynybą ir, aišku, puolime judėjome neblogai“, – pasakojo Jokubaitis.

Rungtynių žaidėjas Joffrey Lauvergne Taškai 18 Naudingumas 19 Dvitaškiai 55% 6/11 Perimti kamuoliai 2

– Trečiasis kėlinys buvo laimėtas 27:15. Ką galite iš jo išskirti?

– Pirmiausia į galvą šauna momentas, kai perėmiau kamuolį iš Davido Lighty. Pagyvėjo komandos užsivedimas, ilgą laiką buvome be komandinių pražangų, tad jiems davėme daug kontakto. Tai ir buvo lūžis, perimtas kamuolys, kamuolio užmetimai Joffrey Lauvergne'ui. Tas ir davė stimulą. Gerai, kad susikrovėme persvarą. Rungtynių pabaigoje buvo lengvos panikos, bet kai turėjome tokią persvarą, labai sunku ją iššvaistyti.

– Kaip jums pačiam sekasi šį sezoną atrasti ryšį su Lauvergne'u, kuriam šiandien užmetėte ne vieną kamuolį?

– Man asmeniškai prieš tai neteko taip su juo labai daug žaisti, per vienas rungtynes padarėme turbūt daugiau užmetimų nei su kitais komandos draugais per visą sezoną. Visi matome, kad Lauvergne'as šį sezoną turi ypač daug epizodų, kuomet jam mažiukas kabina kamuolį virš lanko. Reiškia, kad jis labai gerai pastato užtvarą ir leidžiasi po krepšiu. Jis tai yra labai gerai atidirbęs. Be to, jis labai gerai šoka į viršų, todėl kartais perdavimas neatrodo logiškas, jis būna aukštas, virš lanko, bet jis sugeba pagauti. Nėra sunku su juo tai sužaisti, mažiukui tik lieka jam pakabinti kamuolį.

– Po Artūro Milaknio traumos antras rungtynes paeiliui pradėjote starto penkete. Kiek tai jums yra kitoks vaidmuo?

– Per visą sezoną buvau startavęs rungtynėse tik vieną kartą sezono pradžioje, Lietuvos krepšinio lygoje. Sezono eigoje buvo dažnas atvejis, kad turėdavau žaisti starto penkete, bet kažkas pasikeisdavo ir treneriai padarydavo rotaciją. Man visą sezoną kilti nuo suolo sekėsi visai neblogai.

Dabar, jau sezono gale, svarbiausiose rungtynėse, žaidžiant starto penkete jautiesi svarbus komandai, psichologiškai yra labai smagu. Bet jeigu gauni pasitikėjimą, turi jį ir išnaudoti. Man kelias rungtynes nesisekė ir dėl to save graužiau, bet šiandien viskas pavyko.

– Pastaruoju metu komanda strigo puolime. Kas leido geriau sužaisti puolime ir kodėl ekipa prieš tai strigo?

– Tas rungtynių kiekis yra nemažas. Jeigu ne Eurolyga, tai bando įkišti LKL. Bet čia gali būti tik mažytė detalė, kodėl esame tokie išsibalansavę. Aišku, turėjo ateiti momentas, kai puolime strigsime, nes visą sezoną tikrai gerai puolėme ir treneris neturėdavo priekaištų, visada sakydavo, jog galime įmesti, bet svarbiausia yra gynyba. Gynyboje paskutinėmis rungtynėmis atrodėme neblogai, bet nuo sezono pradžios mūsų variklis buvo puolimas. Mums reikėjo tokių rungtynių. Manau, kad tai bus atsispyrimo taškas į paskutinę rungtynių seriją. Tikėkimės, kad atrodysime gerai ir puolime, ir gynyboje.

Rungtynių apžvalga: