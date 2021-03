NBA pulsas: paslaptis dėl Kawhi, Jokičiaus genialumas ir George'o vargai prieš „Celtics“ elitą

Nuotr.: AFP – Scanpix

Kawhi Leonardo paslaptis, „Celtics“ žvaigždžių gynyba prieš Paulą George'ą, Bogdano Bogdanovičiaus sugrįžimas, „Spurs“ sudėties gylis ir legendos taku žengiantis Nikola Jokičius – tai ir dar daugiau – kovo 3-osios NBA pulse.

Kovo 3-osios NBA pulsas

DUETAS. Ja Morantas pirmąkart karjeroje užfiksavo dvigubą dublį, kurį papuošė pelnydamas daugiau nei 30 taškų. 21-erių įžaidėjas per 33 minutes surinko 35 taškus, 10 rezultatyvių perdavimų ir 5 atkovotus kamuolius.

Jonas Valančiūnas nuo savęs pridėjo 11 taškų (5/11 dvit., 1/2 baud.) ir 16 atkovotų kamuolių. Jų vedama „Grizzlies“ Vašingtone laimėjo 125:111 ir pasiekė trečią pergalę per ketverias rungtynes.

NETIKĖTAI. Mūšį su Bostono „Celtics“ pasitikinėjusi Los Andželo „Clippers“ iki paskutinių sekundžių laikė paslaptį dėl Kawhi Leonardo nerungtyniavimo.

Nors klubo žvaigždė protokole buvo įrašytas į startinį penketą, krepšininkas nežengė į aikštę apšilimui, o apie jo nedalyvavimą mače dėl nugaros skausmų buvo paskelbta įsibėgėjus pirmajam kėliniui.

Strategas Tyronnas Lue teigė nežinantis, ar atletas galės padėti „Clippers“ ketvirtadienio mače su Vašingtono „Wizards“.

GYNYBA. Iniciatyvos ėmęsis Paulas George’as su 32 taškais tapo rezultatyviausiu žaidėju Bostone, tačiau jis ypatingai vargo, kai jo globą apsiimdavo Jaysonas Tatumas arba Jaylenas Brownas.

Remiantis ESPN statistikos analize, kai vienas prieš jų stodavo prieš George’ą, Los Andželo „Clippers“ žvaigždė įmetė tik 3 taškus, iš žaidimo pataikydamas 1 metimą iš 11. Per ketvirtą kėlinį jis liko be taškų, pramesdamas visus šešis metimus.

Ginantis kitiems „Celtics“ žaidėjams, George’as sumetė 29 taškus, realizuodamas 11 iš 15 metimų iš žaidimo. Bostono klubas namie laimėjo 117:111.

DEBIUTAS. Trae Youngas pasistengė, jog prie Atlantos „Hawks“ vairo stojęs laikinasis vyr. treneris Nate’as McMilllanas debiutuotų pergalingai.

Gynėjas ketvirtajame kėlinyje sumetė 13 taškų iš eilės, iš viso per mačą surinko 18 bei padėjo „Hawks“ laimėti Majamyje 94:80. Tuo pačiu Atlantos ekipa nutraukė „Heat“ šešių pergalių seriją.

SUGRĮŽO. Dėl kelio traumos 25 rungtynes praleidęs Bogdanas Bogdanovičius žengė į aikštę, kur ribotai žaidęs aikštėje praleido 16 minučių, įmetė 5 taškus (1/1 dvit., 1/4 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei atkovojo 2 kamuolius.

Įsibėgėjus sausiui serbui buvo nustatytas dešinio kelio uždegimas bei nuo kaulo nuskilusi atplaiša.

TAIKOSI. Majamio „Heat“ snaiperis Tyleris Herro į „Hawks“ krepšį susmeigė 3 iš 7 tritaškių bei bent vieną tolimą metimą užfiksavo 32-ose rungtynėse paeiliui. Sulig šia serija jis pasiekė penktą „Heat“ klubo rezultatą, o nuo Timo Hardaway vyresniojo pasiekimo – 33 mačų iš eilės – trūksta tritaškio artimiausiame mače.

NAUJI LYDERIAI. Traumų ir koronaviruso išbalansuota San Antonijaus „Spurs“ besiverčiant iš padėties vis atranda naujus lyderius ir demonstruoja sudėties gylį.

Trey Lylesas dvikovoje su Niujorko „Knicks“ įmetė 18 taškų bei tapo devintu „Spurs“ žaidėju, kuris šį sezoną pirmavo komandoje pagal pelnytus taškus. San Antonijaus ekipos gretose taip pat aštuoni žaidėjai įmetė mažiausiai po aštuonis taškus.

„Spurs“ vertėsi be Derricko White’o, LaMarcuso Aldridge’o, Rudy Gay ir Devino Vassellio. Sugrįžęs Keldonas Johnsonas žaidė tik 11 minučių.

VEJASI. Žvėriškai Milvokyje pasirodęs Nikola Jokičius sumetė 37 taškus, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 10 kamuolių bei užfiksavo 50-ąjį karjeros trigubą dublį.

Tokį pasiekimą NBA istorijoje tarp centrų įsirašė vienintelis Wiltas Chamberlainas, kuris karjerą užbaigė su 78 trigubais dubliais.

„Jokičiaus genialumas kalba pats už save, – po dvikovos sakė „Nuggets“ vyr. treneris Michaelas Malone’as. – Šis vyrukas tiesiog nepavargsta. Kai Nikola nėra aikštėje, jis maldauja komandos draugų kovoti dėl kamuolių, gintis ir dalintis kamuoliu. Iš tikrųjų tai siunčia savotiška žinutę, kai geriausias komandos žaidėjas demonstruoja tokį elgesį.“

Dominavusi „Nuggets“ Viskonsine laimėjo 128:97.

PRITRŪKO. Sau įprastą rezultatyvumą fiksavęs Giannis Antetokounmpo sumetė 27 taškus (10/12 dvit., 0/3 trit., 7/10 bauud.) ir atkovojo 8 kamuolius.

Iki dvikovos su „Nuggets“ jis ketveriose rungtynėse paeiliui rinko po mažiausiai 35 taškus, o legendos Kareemo Abdul-Jabbaro rezultato pritrūko dar vieno tokio susitikimo.

Milvokyje šešerius metus žaidęs Abdul-Jabbaras 1972-1973 m. sezone dukart skirtingais laikais fiksavo penkerių rungtynių serijas, kuomet pelnė po mažiausiai 35 taškus.

ABSURDAS. Atkakliame mūšyje su Los Andželo „Lakers“ techninę už ginčus su teisėju gavęs Devinas Bookeris net nesuprato, kai buvo pasiųstas iš aikštės.

Vienam arbitrui fiksuojant techninę pražangą, Finikso „Suns“ žvaigždė nuo žemės stipriau perdavė kamuolį šalia buvusiam teisėjui, į ką atkreipęs dėmesį trečias brigados narys sušvilpė antrą techninę pražangą ir išvarė Bookerį.

„Kai nerungtyniauja toks vyrukas Bookeris arba jis būna išvaromas, komandai įgauna pasitikėjimą, kuris leidžia ištraukti tokias rungtynes“, – po pergalės 114:104 komentavo „Suns“ strategas Monty Williamsas.

Bookeris per 24 minutes sumetė 17 taškų (6/9 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius. Jam tai buvo antras išvarymas per penkias savaites.

ANT BANGOS. Solidžią atkarpą fiksuojanti „Suns“ laimėjo 15-ą kartą per 18 rungtynių ir su 23 pergalėmis per 34 turus Rytų konferencijoje pakilo į antrąją vietą.

Finikso klubas tokias aukštumas sužaidus mažiausiai 34 mačus pasiekė pirmąkart nuo 2008 m. sausio 30-osios. Tuomet „Suns“ pirmavo Vakaruose su rezultatu 33-13 ir nusileido tik „Celtics“ (35-8).

KARYS. „Lakers“ paskui save tempęs LeBronas Jamesas sumetė 38 taškus (13/16 dvit., 3/8 trit., 3/5 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 5 kamuolius, tačiau Los Andželo klubas pralaimėjo penktą kartą per septynerias rungtynes.

Siekiant palaužti „Suns“, 36-erių veteranas nesulaukė pagalbos iš universaliųjų gynėjų: Kentaviousas Caldwellas-Pope’as per 31 minutę įmetė 4 taškus (1/7 metimai), tuo metu Wesley Matthewsas per 23 minutes prametė 2 metimus ir liko be taškų.

