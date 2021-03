Į „Neptūną“ grįžęs Dorsey: „Sezono pabaigoje norime užsikabinti medalius“

Nuotr.: BNS

2020-2021 metų sezoną Klaipėdos „Neptūno“ komanda pradėjo su visiškai lietuviška sudėtimi. Vieni šiuo, retai Lietuvos krepšinio lygoje, matomu reiškiniu džiaugėsi, kiti nuogąstavo, jog komanda neišlaikys tokio lygio, kuris laikėsi kelis sezonus prieš tai.

Ir nors pastarųjų rungtynių rezultatai byloja, jog komandos žaidimas gerėja, vis dėlto permainų komandos sudėtyje buvo imtasi sezonui persiritus į antrąją jo pusę. Po Tado Pažėros patirtos traumos, atsirado skylė įžaidėjo pozicijoje, o ją užkamšant buvo pakviestas Klaipėdos krepšinio sirgaliams puikiai pažįstamas ir praėjusiame sezono uostamiesčio komandą atstovavęs Darrin Dorsey.

Atmetęs kelių klubų pasiūlymus, šis 33-jų metų amerikietis priėmė „Neptūno“ pasiūlymą sugrįžti į Lietuvą.

„Vienas iš kriterijų, kodėl aš nusprendžiau grįžti į „Neptūną“ buvo tai, jog jau esu čia žaidęs, pažįstu daugelį komandos narių, žinau, kaip jie žaidžia, – „bcneptunas.lt“ tinklalapiui atviravo Darrin Dorsey. – Galima sakyti, kad man tai buvo kaip vasaros pertrauka, po kurios mes vėl susirinkome ir tęsiame darbus.“

Ieškant pamainos traumą patyrusiam Tadui Pažėrai, komandos vadovų ir trenerių noras buvo išlaikyti lietuvišką komandą ir pasipildyti lietuviu. Vis dėlto nepavykus rasti tinkamo žaidėjo, buvo atsigręžta į puikiai pažįstamą krepšininką.

„Užkamšyti įžaidėjo spragą turėjome atsirinkę tris realius kandidatus, tačiau nusprendėme pasikviesti Darriną, nes jis rungtyniavo mūsų komandoje praeitame sezone, žino trenerio žaidimo sistemas, pažįsta žaidėjus, – komandos naujoku džiaugėsi klubo sporto direktorius Dainius Vaitelis. – Komandos draugai šią naujieną priėmė labai gerai. Darrinas yra ne tik geras žaidėjas, tačiau ir puikus žmogus, su juo labai lengva bendrauti.

Nors amerikietis ilgą laiką nėra rungtyniavęs, visgi atvyko neblogos fizinės formos. Mes tikimės, kad pereinamasis laikotarpis ilgai netruks ir įžaidėjas greitu metu įeis į žaidybinę formą. Kadangi Tadas Pažėra yra patyręs pėdos kaulo lūžį, mums reikėjo ieškoti naujoko. Mūsų komandoje trūko tokio stiliaus įžaidėjo, todėl pastarasis turėtų duoti daug naudos puolime.“

Nors amerikiečio kelionė į Lietuvą užtruko ir jis nespėjo prisijungti prie komandos Citadele KMT finalinėse kovose, visgi debiutavo sekmadienį vykusiose rungtynėse prieš Lietuvos čempionus Kauno „Žalgirį“.

„Aš žiauriai buvau pasiilgęs krepšinio, – galimybe vėl rungtyniauti džiaugėsi Dorsey. – Paskutinėse rungtynėse prieš „Žalgirį“ negalėjau nustoti šypsotis būdamas aikštėje, tas jausmas sugrįžti buvo tikrai nerealus.“

– Darrinai, nuo praėjusio sezono nesportavai su jokia komanda, kaip tau sekėsi sportuoti namuose?

– Viskas ėjosi neblogai. Arizonoje nebuvo didelių COVID-19 suvaržymų, todėl aš visada galėjau nueiti į sporto salę ir palaikyti sportinę formą. Teko ir pažaisti 5 prieš 5, bet tai nebuvo tas pats, kas profesionalioje komandoje.

– Pirmose savo rungtynėse šį sezoną tau teko žaisti prieš Lietuvos krepšinio lygos čempionus „Žalgirį“. Tose rungtynėse buvai rezultatyviausias ir naudingiausias savo komandoje. Kaip jauteisi aikštėje?

– Nežinojau, kaip susiklostys rungtynės man asmeniškai, kadangi jos buvo man pirmos šiame sezone. Galvoje sukosi įvairios negatyvios mintys, kad galiu būti šiek tiek apdulkėjęs, lėtas, pamiršęs kai kuriuos derinius. Bet kai tik įžengiau į aikštę, viskas tarsi sugrįžo, lyg būčiau žaidęs dar vakar. Rungtynės man susiklostė neblogai, bet, net jei ir būčiau prametęs visus metimus, vis tiek būčiau laimingas vien dėl to, kad vėl galiu žaisti.

– Ar buvo sunku atgauti formą, kai atvykai į Lietuvą?

– Grįžti į formą man padeda komandos treneriai, manau, tai ilgai neužtruks. Svarbiausia man buvo kuo greičiau priprasti prie komandos naujokų, suprasti naujus derinius.

– Kalbant apie Tomą Gaidamavičių. Ar sunku buvo prie jo priprasti, išpildyti tai, ko jis prašo?

– Treneris Tomas man labai patinka. Jis labai atviras žmogus. Jis tau tiesiai šviesiai pasakys, jei kažką ne taip darai, bet tuo pačiu metu ir pagirs už gerus darbus. Man labai svarbu, kad treneris būtų atviras su savo žaidėjais. Taip pat, jis motyvuoja visus, kad taptume geresniais. Net rungtynių su „Žalgiriu“ metu jis man dalino patarimus, kaip geriau išpildyti vieną ar kitą žaidimo aspektą.

– Ko iš tavęs galime tikėtis šiame sezone ir ką įneši į komandą?

– Daug geros energijos. Noriu, kad šiame sezone mes būtume alkani, kovotume dėl kiekvieno kamuolio. Manau, kad aš galiu į komandą įnešti tai, ko jai reikia, nesvarbu ar tai būtų darbas gynyboje, rezultatyvus perdavimas, taiklus metimas. Aš visada pasiruošęs.

– Ką manai apie „Neptūno“ žaidimą šiame sezone?

– Situacija tikrai nėra bloga. Žinoma, mes norėtume būti aukščiau turnyrinėje lentelėje, bet visko galime pasiekti tik bendru darbu. Visada stengiuosi padrąsinti jaunesnius žaidėjus imtis iniciatyvos. Nesvarbu, kad jiems kai kuriose rungtynėse nesiseka, tiesiog reikia išlikti pozityviems. Na ir, žinoma, sezono pabaigoje visi norėtume ant kaklo užsikabinti medalius.

– Puikiai pažįsti daugelį komandos narių, nes žaidei čia praeitais metais. Ar pasiilgai Simo Galdiko juokelių rūbinėje?

– Ar pasiilgau Simo juokelių? Žinoma, pasiilgau. Jis puikus žmogus, visada ateina geros nuotaikos, gerai nusiteikęs ir kitiems perduoda savo gerą energiją. Pamenu, kai atėjau į pirmą treniruotę ir įžengiau į rūbinę, iškart pamačiau jo besišypsantį veidą. Komanda mane ir puikiai priėmė. Nuostabus jausmas žinoti, kad tu esi laukiamas komandoje, „Neptūne“ jaučiuosi tarsi būčiau su šeimos nariais. Čia yra puiki infrastruktūra, puikūs treneriai, pagalbiniai žmonės. Labai džiaugiuosi sugrįžęs į Klaipėdą.

– Šiuo sudėtingu laikotarpiu rungtynės vyksta be fanų, žiūrovų. Koks jausmas žaisti tuščiose arenose?

– Iš tikrųjų, pirmose rungtynėse net nepastebėjau, kad žaidžiame be fanų. Dar kartą pasikartosiu, tiesiog buvau laimingas galėdamas vėl rungtyniauti. Žinau, kad situacija pasikeis, kuomet žaisime „Švyturio“ arenoje, namuose. „Neptūno“ fanai yra nuostabūs, jie mus palaikė ir gerais, ir sunkiais laikais. Bet žiūrint plačiau, manau kiekvienas pripranta žaisti be fanų. Gal kiek keista bus kelias rungtynes, bet vėliau prie to priprasiu.

– Artimiausiose rungtynėse jūsų laukia stipri Utenos „Juventus“ komanda. Šios rungtynės bus svarbios turnyrinės lentelės atžvilgiu. Kokios tavo mintys prieš šią dvikovą?

– Tai yra labai stipri komanda. Mūsų laukia tikrai svarbios ir sunkios rungtynės, bet eisime kautis ir kovoti dėl pergalės. Norime parodyti visoms komandoms, kad esame rimta ir konkurencinga komanda.

– Ko norėtum palinkėti „Neptūno“ sirgaliams?

– Norėčiau, kad fanai būtų su mumis kiekvienose rungtynėse arenoje, ypač svarbiausiose sezono dvikovose. Nežinau, kiek tai realistiška, bet būtų puiku turėti savų fanų užnugarį. Bet kol jie negali būti su mumis arenoje, norėčiau jiems palinkėti gerų emocijų prie televizijos ekranų, palaikant „Neptūną“.