Utenoje – Kupšo šou ir 40 taškų pervažiuotas „Neptūnas“

Suprantu, kad Neptūno šio sezono tikslas neiškristi iš LKL, bet come on.. Žaidė komandos kurių biudžetas panašus (Neptūno net didesnis), bet aikštėje vaizdas toks, kad žaistų LKL grandas prieš rkl vidutiniokus. Gal galėtų pagaliau prabilti klubo vadovai ir pasiaiškinti dėl esamos situacijos? Kokia ateitis klubo laukia? Garantuoju, kai bus galima lankytis krepšinio rungtynėse, net nemokamai įleidžiant į areną nesurinktų pilnos arenos. Kodėl komandoje žaidžia Galdikas? Ar nemanot, kad jis nelabai orientuojasi aikštėje, tik jį išleidžia, puola žaidėjus ir specialiai stengiasi kuo greičiau išsibauduoti, o apie jo lygį kaip krepšininko nėra net ką kalbėti.. Ką komandoj veikia Stankevičius? Einikis iš viso gyvas? Pusę komandos nei kamuolio varytis nemoka, nei metimo turi, kas per krepšininkai.. Tegul keičia specialybę, jeigu net pradmenų krepšinio neturi. Neptūnas žiūriu labai gera vieta tokius surinkti. Prie senų vadovų gal ir buvo klubas prasiskolinęs, bet žaidė dėl aukščiausių vietų, o dabar žaidžia dėl išlikimo LKL, o skolos nemažėja arba mažėja tiek, kad dar 10 metų užtruks, kol bus jos likviduotos. Dabar susėdę turtingiausi Klaipėdos verslininkai už Neptūno vairo ir nieko nedaro, suprantu, kad savivaldybės parama vilioja, bet gal laikas pradėti ieškoti rėmėjų ar patiems prisidėti.. Gera pradžia būtų padaryta vien atlikus tokias korekcijas Šaulys -> Mineikis, Galdikas -> Piekus, Stankevičius -> Romančenko, jau dabar komanda atlikus tokius pakeitimus nesusilpnėtų, plius apšiltų kojas jaunesni žaidėjai prieš artėjantį naują sezoną. O kitą sezoną nori nenori vis tiek reikės bent 2 pajėgesnių legionierių.