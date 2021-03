NBA pulsas: pratrūkęs Mitchellas ir nušvilptas Hardenas

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Pirmasis Deivido Sirvydžio taškas NBA, žvaigždžių rekordus kartojantis Joelis Embiidas, į švilpimą trigubu dubliu atsakęs Hardenas, įspūdingas Atlantos „Hawks“ išsigelbėjimas – tai ir dar daugiau – kovo 4-osios NBA pulse.

Kovo 4-osios NBA pulsas

REKORDAS. Indianos „Pacers“ gynėjas T.J. McConnellis pirmoje rungtynių pusėje perėmė 9 kamuolius ir užfiksavo visų laikų NBA rekordą. Antroje rungtynių pusėje atletas perėmė vieną kamuolį ir surinko antrą karjeros trigubą dublį: 16 taškų, 13 rezultatyvių perdavimų ir 10 perimtų kamuolių (klubo rekordas).

Prieš tai McConnellis daugiausiai buvo perėmęs 6 kamuolius.

NBA perimtų kamuolių rekordas siekia 11 kamuolių, kuriuos 1999 m. balandį užfiksavo Kendallas Gillas, o 1976 m. gruodį pirmasis tokį rezultatą pademonstravo Larry Kenonas.

Paskutinio taškų, rezultatyvių perdavimų ir perimtų kamuolių trigubo dublio autorius – Mookie Blaylockas. Atlantos „Hawks“ krepšininkas 1998 m. balandžio 14-ąją įsirašė 14 taškų, 11 rezultatyvių perdavimų bei 10 perimtų kamuolių.

TAŠKAS. Deividas Sirvydis pravėrė savo taškų sąskaitą NBA čempionate. Penktose karjeros rungtynėse nuo suolo pakilęs 20-metis realizavo vieną baudą iš dviejų ir įsirašė pirmąjį tašką. Jo atstovaujama Detroito „Pistons“ svečiuose 129:105 įveikė Toronto „Raptors“.

SUGRĮŽIMAS. Jamesas Hardenas tapo šeštuoju žaidėju NBA istorijoje, kuris pirmose rungtynėse su savo buvusia komanda surinko trigubą dublį. Bruklino „Nets“ gynėjas dvikovoje su Hjustono „Rockets“ pelnė 29 taškus, atkovojo 10 kamuolių bei pridėjo 14 rezultatyvių perdavimų.

Hjustono arenoje susirinko 3,6 tūkst. žiūrovų, o nemaža jų dalis per pristatymą ir Hardenui gavus kamuolį jį nušvilpdavo.

„Daug įvairių emocijų iš sirgalių, bet aš žinojau, kad tai nutiks. Tiesiog norėjau ateiti ir jiems surengti šou“, – po mačo sakė Hardenas.

„Nets“ išvykose laimėjo septynis kartus paeiliui ir pasiekė klubo rekordą.

Hardeno pasirodymas:

DUOBĖ. Hjustono „Rockets“ šįkart dėl traumų vertėsi aštuoniais žaidėjais ir patyrė jau 13-ą pralaimėjimą iš eilės. Tai prasčiausia klubo serija nuo 2001 metų, kuomet buvo patirta 15 nesėkmių iš eilės.

DRIOKSTELĖJO. „Rockets“ gretose Johnas Wallas ir Victoras Oladipo pasiekė asmeninius sezono rezultatyvumo rekordus. Wallas surinko 36 taškus (7/18 dvit., 5/12 trit., 7/11 baudų), o Oladipo pridėjo 33 taškus (4/14 dvit., 5/11 trit., 10/13 baudų).

TRIJULĖ. Joelis Embiidas „76ers“ istorijoje tapo trečiuoju krepšininku, kuris iki „Visų žvaigždžių“ rungtynių fiksuoja 30 taškų ir 10 atkovotų kamuolių statistiką. Prieš tai tuo pasižymėjo Wiltas Chamberlainas ir Charlesas Barkley.

Embiidas per pirmąsias 30 rungtynių generuoja 30,2 taško ir 11,6 atkovoto kamuolio statistiką.

Embiidas gali tapti pirmuoju centru nuo 1981-1982 m. sezono, kuris fiksuoja bent 30 taškų vidurkį. Pastarąjį kartą tuo pasižymėjo Mosesas Malone'as.

IŠVARYTAS. Donovanas Mitchellas pratęsimo pabaigoje dėl savo emocingų reakcijų į teisėjų sprendimus gavo dvi technines pražangas ir buvo išvarytas iš rungtynių. Eidamas link išėjimo krepšininkas trenkė į dėžę, o ši kliudė šalia sėdėjusį apsaugos darbuotoją. Visgi krepšininkas iškart dėl to atsiprašė.

„Niekada nekaltinu teisėjų, visada sakau, kad pats galėjau padaryti daugiau, bet to buvo per daug. Turėjome tokių rungtynių ir vienas laimėjome, kitas pralaimėjome. Bet visas teisėjavimas... Mes esame malonūs, nesiskundžiame, neprarandame savitvardos. Darosi juokinga... Man tai atsibodo. Lyga turi kažką dėl to daryti“, – sakė Mitchellas.

TRIGUBI DUBLIAI. Detroito „Pistons“ klubo istorijoje užfiksuotas antrasis atvejis, kuomet rungtynėse komandos draugai surenka po trigubą dublį.

Masonas Plumlee dvikovoje su Toronto „Raptors“ pelnė 14 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o Dennisas Smithas užfiksavo 10 taškų, 12 sugriebtų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų statistiką.

Prieš tai „Pistons“ istorijoje tuo pasižymėjo tik Donnie Butcheris ir Ray Scottas, kurie tai padarė 1964 metais.

RETENYBĖ. Atlantos „Hawks“ likus 6 minutėms dar atsiliko 16 taškų deficitu (90:106), tačiau sugebėjo Orlando „Magic“ ekipą įveikti 115:112. Paskutinių 6 minučių atkarpą „Hawks“ laimėjo 25:6. Atlantos ekipa tuomet iš žaidimo pataikė 7 metimus iš 13, visus tritaškiais, kai „Magic“ įmetė 1 metimą iš 10.

SPURTAS. Šarlotės „Hornets“ mače su Minesotos „Timberwolves“ trečiajame kėlinyje turėjo trapią 6 taškų persvarą (71:65), bet tuomet spurtavo 18:0 ir ėmė triuškinti oponentus (89:65), o galiausiai rungtynes laimėjo 33 taškų pranašumu.

KĖLINYS. Naujojo Orleano „Pelicans“ ketvirtajame kėlinyje surinko net 45 taškus, tačiau to ekipai neužteko – nors ir ketvirtį laimėjo 13 taškų pranašumu, rungtynėse namuose prieš Čikagos „Bulls“ krito 124:128.

NEPALŪŽO. Dalaso „Mavericks“ neturėjo savo ryškiausios žvaigždės Luka Dončičiaus, tačiau namuose sugebėjo įveikti Oklahomos „Thunder“ 87:78. Nugalėtojams Kristaps Porzingis surinko 19 taškų ir 13 atkovotų kamuolių.

Šį sezoną šeštoje vietoje NBA pagal rezultatyvumą esantis Dončičius nežaidė dėl problemų su nugara.

LILLARDO LAIKAS. Damianas Lillardas eilinį kartą suspindo rungtynių pabaigoje ir Portlando „Trail Blazers“ atvedė į pergalę. Šįkart 22 taškus pelnęs gynėjas likus 14 sek. smeigė tritaškį, kuris persvėrė rezultatą (108:106), o per likusį laiką „Golden State Warriors“ taškų nepelnė.

NEŽAIDĖ. Los Andželo „Lakers“ vertėsi ne tik be Anthony Daviso, bet ir be LeBrono Jameso, o klubas svečiuose 120:123 nusileido Sakramento „Kings“. Jamesas pirmąsias sezono rungtynes praleido dėl čiurnos skausmų.

Gražiausi nakties epizodai

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: