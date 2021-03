„Celtics“ mainų taikiklyje – „Pistons“ ir „Magic“ žvaigždės

Anonimas

Celtics kiekviena sezona paleidzia tokiu feikiniu naujienu kad jie planuoja daryt mainus vienam ar kitam zaidejui, o gaunasi po to kad ale per daug is ju reikalao ir mainai neivyko. Kazkuris anoniminis GM is kitos komandos sake jog Celtics daro mainus su tavim tik tada kai zino kad gali tave apgauti. Ir panasu kad pagaliau tai kirto per ju komandos reputacija kai Haywardas paliko juos be nieko, nors galejo gauti is Indianos Myles Turneri.