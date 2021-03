Po „Visų žvaigždžių“ dvikovos – Curry pasakojimas apie jį įkvėpusį Navarro

Nuotr.: USA Today Sports-Scanpix

Pirmadienio naktį Atlantoje nuvilnijo NBA „Visų žvaigždžių“ diena, kurią vainikavo geriausių krepšininkų rungtynės. Pasibaigus dvikovai Giannis Antetokounmpo neslėpė džiaugsmo dėl iškovoto trofėjaus, o Stephenas Curry atskleidė, kad jį įkvėpė Juanas Carlosas Navarro.

„Negalvojau, kad privalau nepramesti visas rungtynes, – po dvikovos sakė Antetokounmpo. – Tiesiog stengiausi žaisti. Kai esi šalia tokių vyrukų kaip Damianas Lillardas, Stephenas Curry ar Chrisas Paulas, viskas yra lengva.“

„Niekas dėl manęs nesijaudino, galėjau žaisti vienas prieš vieną ir nebuvau dvigubinamas gynyboje. Paprasčiausiai mėgavausi rungtynėmis ir stengiausi turėti kuo daugiau progų“, – pridėjo graikas.

Milvokio „Bucks“ žvaigždė buvo pripažintas naudingiausiu „Visų žvaigždžių“ rungtynių krepšininku ir tapo pirmuoju europiečiu, iškovojusiu tokį apdovanojimą.

Antetokounmpo šiąnakt per 19 minučių surinko 35 taškus (13/13 dvit., 3/3 trit.), 7 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 1 bloką bei 3 klaidas.

Jis taip pat tapo daugiausiai metimų iš žaidimo be klaidų pataikiusiu krepšininku „Visų žvaigždžių“ rungtynių istorijoje. Prieš tai tokiu pasiekimu galėjo pasigirti Halas Greeras, realizavęs visus 8 metimus 1968-aisiais.

„Be abejo, esu labai patenkintas, kad savo namuose turėsiu Kobe Bryanto vardu pavadintą trofėjų, – tęsė Antetokounmpo. – Tai nuostabus jausmas. Norėjau laimėti pernai ir turėjau tam šansą, nes nemažai apie tai galvojau. Šiemet apie šį apdovanojimą nė negalvojau, tiesiog mėgavausi žaidimu.“

Tuo metu antroje mačo dalyje nežaidusiam LeBronui Jamesui buvo užduotas klausimas, ar jis ketina skiepytis nuo koronaviruso skirta vakcina. Vis tik „Lakers“ žvaigždė tiesaus atsakymo nepateikė.

„Tai yra pokalbis, kurį turėsiu su savo šeima, – teigė Jamesas. – Tai yra privatus reikalas. Be abejo, mačiau Adamo (Silverio) komentarus dėl žaidėjų vakcinavimo, tačiau tokie dalykai yra sprendžiami šeimoje.“

Iki šiol per 16 „Visų žvaigždžių“ rungtynių LeBronas mažiausiai buvo pelnęs 13 taškų, tačiau šiąnakt jis sukrapštė viso labo 4 taškus, atlikdamas du dėjimus.

Jamesas taip pat teigė, kad pasibaigus „Visų žvaigždžių“ dienai, poilsio dienas stengsis išnaudoti maksimaliai.

„Tikiuosi, kad taip, – paklaustas, ar kelių laisvų dienų pakaks atsigavimui, sakė Jamesas. – Ar to užteks? Be abejo, stengsiuosi išnaudoti tiek laiko, kiek tik jo bus. Laiko niekada nebus per daug, tačiau jis niekada nebuvo mūsų pusėje. Pilnai išnaudosiu tai, ką turiu ir viskas bus gerai.“

Tai buvo jau ketvirti metai, kuomet buvo išrenkami komandų kapitonai, kurie suburia savo komandas. LeBronas visus ketverius metus buvo kapitonu ir visus kartus jo komandos laimėjo.

„Tikiuosi, kad man bus leista nebebūti „Visų žvaigždžių“ kapitonu, jog galėčiau turėti idealų pergalių balansą“, – pokštavo LeBronas.

„Visada stengiuosi suburti gerą komandą ir man pasisekė, jog visus ketverius metus laimėjome. Visi vyrukai eina į aikštę rungtis bei stengtis laimėti“, – pridėjo Jamesas.

Šiąnakt ryškiausiomis spalvomis žibėjo ir Stephenas Curry, kūręs vieną efektingą epizodą po kito.

„Golden State Warriors“ žvaigždė prie pergalės pridėjo 28 taškus (2/3 dvit., 8/16 trit.), 4 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 1 klaidą.

„Pačios rungtynės buvo panašios kaip ir visada, – pripažino Curry. – Įprastai žiūrovų mes ir taip nematome, išskyrus tuos, kurie sėdi parketinėse vietose, tačiau su sirgaliais atmosfera, be abejo, yra garsesnė ir padeda labiau užsivesti.“

Curry šiąnakt taip triumfavo ir NBA snaiperių konkurse bei nukėlė kepurę prieš Navarro, teigdamas, jog sėmėsi patirties iš legendinio Ispanijos krepšininko.

„Žaidžiau prieš jį tarptautinėse rungtynėse bei stebėjau daug jo žaidimo elementų, – sakė Curry. – Jo žaidimo kūrimas, metimų pasirinkimas, ritmas aikštelėje. Mačiau jį mėtant tritaškius nuo vienos kojos ir tai, kaip jis judėjo aikštelėje, prisidėjo prie mano žaidimo. Kelis sykius esu bandęs mesti tritaškius nuo vienos kojos, iš kurių porą pataikiau.“

„Be abejo, dalis labai tolimų metimų atėjo iš jo (Navarro). Kai esi aikštelėje, visada atkreipi dėmesį į tokius žaidėjus ir tai yra puiki galimybė kažką pridėti į savo paties arsenalą. Be jokios abejonės esu stebėjęs Navarro žaidimą“, – pridėjo Curry.

