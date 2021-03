Prasideda NBA 2K21 „BasketNews.lt“ patronų pavasario čempionatas

Nuotr.: BasketNews.lt iliustracija Nuotr. BasketNews.lt iliustracija Skelbiame NBA 2K21 „BasketNews.lt“ patronų pavasario čempionato, sulaukusio 130 dalyvių, pradžią. Pavasario čempionato nugalėtojui atiteks „PlayStation 5“ konsolė, kurią įsteigė prie turnyro rėmėjų gretų prisijungęs buitinės technikos ir elektronikos tinklas TECHNORAMA.LT. Divizionai Pavasario čempionatas vyks trimis – A, B ir N – divizionais. Visi iki šiol „BasketNews.lt“ NBA 2K turnyruose nedalyvavę žaidėjai pateko į N divizioną. Tuo metu likę dalyviai buvo išreitinguoti pagal savo pasirodymą žiemos čempionate: 36 aukščiausias vietas užėmę reitingo žaidėjai ir trys B diviziono finalo ketverto dalyviai (vienas finalininkas nedalyvauja turnyre) pateko į A divizioną, o likę 39 – į B divizioną. A divizionas: Vieta Žaidėjas Divizionas Taškai +/- 1. Martynas Valaitis A 28 38.0 2. Paulius Vyšniauskas A 28 29.9 3. Matas Lukošius A 28 29.4 4. Mantas Overlingas A 28 27.2 5. Rytis P. A 27 15.4 6. Karolis Plytnikas A 26 11.1 7. Orestas Pukinskas A 26 9.6 8. Marius Černeckis A 25 10.0 9. Mantas Gorochovskis A 25 1.0 10. Andrius R. A 24 19.7 11. Titas Skuodas A 24 7.5 12. Virgis V. A 24 5.5 13. Rolandas Zelenis A 24 4.3 14. Marius Ūsas A 24 -7.8 15. Laurynas Dudavičius A 23 11.6 16. Vaidas Urbelis A 23 11.1 17. Aidas Makūnas A 23 3.8 18. Darius Petrulaitis A 23 -3.3 19. Karolis Butkus A 23 -8.6 20. Titas Š. A 22 6.1 21. Gytis Miciulevičius A 22 5.3 22. Tomas Navickas A 22 2.1 23. Dovydas Sipavičius A 22 -5.7 24. Lukas Sabaliauskas A 21 1.8 25. Haroldas Zenkovas A 21 -0.5 26. Martynas Macas A 21 -5.5 27. Martynas Gričena A 21 -9.6 28. Lukas Grincevičius A 20 -3.4 29. Šarūnas Burba A 20 -4.3 30. Šarūnas Docius A 19 -4.9 31. Audrius Ivickas A 19 -23.8 32. Jonas Lekšas A 18 -11.6 33. Juras Survila A 17 -10.1 34. Audrius Liaučys A 17 -18.0 35. Justas P. A 16 -9.1 36. Paulius Čepelionis A 12 -17.7 37. Laurynas Marcinkevičius B 38. Martynas A. B 39. Laurynas S. B B divizionas: Vieta Žaidėjas Divizionas Taškai +/- 1. Vilius Kumparskas A 11 -11.1 2. Gabrielius Čelka A 9 0.3 3. Aristidas Lukas Končius A 3 -26 4. Augustinas Venckus A 0 0 5. Tautvydas Mištautas B 28 26.7 6. Stasys Kardašius B 27 12.9 7. Deividas Milkintas B 26 14.8 8. Rokas V. B 25 12.3 9. Ričardas G. B 25 6.6 10. Emilis Vaičiulis B 25 -8.3 11. Petras Lekšas B 24 9.9 12. Paulius Kurlinkus B 24 8.3 13. Povilas Lengvinas B 23 8.9 14. Justinas Urbanavičius B 23 7.7 15. Vytautas Garbašauskas B 23 2.3 16. Renatas Jakimavičius B 22 8.1 17. Vaidas L. B 22 0.9 18. Kastytis K. B 22 0.4 19. Mantas Naujokas B 22 -0.3 20. Kajus G. B 22 -11.8 21. Mantas Čijunskis B 21 4.0 22. Eimantas Kašelionis B 21 2.6 23. Kęstas Medinis B 21 0 24. Aurimas Sabeckis B 20 -4 25. Domantas Ž. B 19 -8.4 26. Lukas Malinauskas B 19 -11.3 27. Aldas Mackevičius B 16 -13.5 28. Karolis Pavalkis B 15 3.9 29. Audrius Žvinklys B 15 -16.3 30. Kęstutis Minderis B 12 -15.7 31. Aivaras Endriukaitis B 11 -5.9 32. Martynas Pakštas I 21 -14.8 33. Edvinas Vyšniauskas I 18 -19.1 34. Jomantas E. I 12 -12.9 35. Jonas Sabauskas Xbox 36. Sigis J. Xbox 37. Ignas Sp. Rudens 38. Karolis M. Rudens 39. Gustavas Klikna BasketNews.lt N divizionas: Vieta Žaidėjas 1. Lukas Jakimavičius 2. Tomas T. 3. Naglis Kaukėnas 4. Rosvaldas V. 5. Lukas Paliulis 6. Laurynas Glebas 7. Povilas K. 8. Džiugas S. 9. Rokas M. 10. Nerijus B. 11. Donatas D. 12. Kajus Bendikas 13. Žygimantas D. 14. Mantas Manuilovas 15. Karolis S. 16. Justas J. 17. Kęstutis Jasas 18. Liudas Kripaitis 19. Titas Staniulis 20. Marius S. 21. Kostas Lynikas 22. Vėjas Matekonis 23. Aleksas Š. 24. Edgaras Rimša 25. Dovydas J. 26. Lukas Jokubauskas 27. Edgaras V. 28. Paulius G. 29. Žygimantas Augulis 30. Nedas Tamašauskas 31. Vitalij M. 32. Arnoldas J. 33. Laurynas Brazdeikis 34. Domantas Onaitis 35. Rokas S. 36. Edvinas Velička 37. Matas B. 38. Eimantas M. 39. Jorūnas Jurčius 40. Vytautas Katkus 41. Justinas D. 42. Edvardas Sprangauskas 43. Paulius L. 44. Arnas Karpuchinas 45. Modestas P. 46. Žygimantas S. 47. Žilvinas Stanys 48. Adomas Praspaliauskis 49. Tomas Žukauskas 50. Lukas Grišmanauskas 51. Emilis Venckus 52. Daumantas Kriaučiūnas Taip pat A ir B divizionų žaidėjai pagal reitingą buvo suskirstyti į 13 krepšelių, pagal kuriuos buvo sudarytos grupės. Grupių etapas Burtų keliu į kiekvieną A ir B divizionų grupę pateko po vieną žaidėją iš krepšelio. Tada kiekvienos grupės žaidėjai burtų keliu* paeiliui rinkosi norimą komandą iš 2020-21 m. NBA sezono (išskyrus „Lakers“, „Bucks“ „Nets“), su kuria varžysis visą grupių etapą. *Kelintu numeriu buvo rinktąsi, nurodyta skiltyje Pos. A divizionas A grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 7 Martynas Valaitis (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 8 Mantas Overlingas (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 4 Marius Černeckis (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 1 Virgis V. (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Laurynas Dudavičius (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 12 Vaidas Urbelis (Raptors) 0 0 0 0 0 0 0 2 Titas Š. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 5 Tomas Navickas (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 6 Martynas Gričena (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 11 Lukas Grincevičius (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 13 Juras Survila (Kings) 0 0 0 0 0 0 0 10 Paulius Čepelionis (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 9 Laurynas Marcinkevičius (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 B grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 2 Matas Lukošius (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 9 Karolis Plytnikas (Raptors) 0 0 0 0 0 0 0 5 Mantas Gorochovskis (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 12 Titas Skuodas (Rockets) 0 0 0 0 0 0 0 3 Rolandas Zelenis (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 11 Darius Petrulaitis (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 13 Karolis Butkus (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 7 Dovydas Sipavičius (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 6 Martynas Macas (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 8 Šarūnas Burba (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 4 Audrius Ivickas (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 10 Justas P. (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 1 Laurynas S. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 C grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 5 Paulius Vyšniauskas (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 1 Rytis P. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 8 Orestas Pukinskas (Raptors) 0 0 0 0 0 0 0 13 Andrius R. (Hawks) 0 0 0 0 0 0 0 12 Marius Ūsas (Pacers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Aidas Makūnas (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 9 Gytis Miciulevičius (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 7 Lukas Sabaliauskas (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 2 Haroldas Zenkovas (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 10 Šarūnas Docius (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 4 Jonas Lekšas (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 6 Audrius Liaučys (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 11 Martynas A. (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 Aštuonios aukščiausias vietas kiekvienoje grupėje užėmusios komandos (iš viso 24) pateks į A diviziono atkrintamąsias, kur kovos dėl pagrindinių prizų, o 9-13 vietas – baigs pasirodymą turnyre. B divizionas A grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 5 Aristidas Lukas Končius (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 10 Stasys Kardašius (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 9 Rokas V. (Wizards) 0 0 0 0 0 0 0 4 Petras Lekšas (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 12 Justinas Urbanavičius (Raptors) 0 0 0 0 0 0 0 3 Vaidas L. (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 7 Kajus G. (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 6 Aurimas Sabeckis (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 1 Domantas Ž. (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 13 Audrius Žvinklys (Rockets) 0 0 0 0 0 0 0 8 Aivaras Endriukaitis (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 11 Jomantas E. (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 2 Karolis M. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 B grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 7 Vilius Kumparskas (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 12 Tautvydas Mištautas (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 13 Ričardas G. (Kings) 0 0 0 0 0 0 0 4 Paulius Kurlinkus (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 11 Povilas Lengvinas (Grizzlies) 0 0 0 0 0 0 0 2 Renatas Jakimavičius (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 1 Mantas Čijunskis (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 6 Eimantas Kašelionis (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 8 Lukas Malinauskas (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 10 Kęstutis Minderis (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 3 Edvinas Vyšniauskas (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 9 Sigis J. (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 5 Gustavas Klikna (Raptors) 0 0 0 0 0 0 0 C grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 2 Gabrielius Čelka (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 1 Augustinas Venckus (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 12 Deividas Milkintas (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 11 Emilis Vaičiulis (Hawks) 0 0 0 0 0 0 0 9 Vytautas Garbašauskas (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 7 Kastytis K. (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 6 Mantas Naujokas (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Kęstas Medinis (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 8 Aldas Mackevičius (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 4 Karolis Pavalkis (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 5 Martynas Pakštas (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 13 Jonas Sabauskas (Grizzlies) 0 0 0 0 0 0 0 10 Ignas Sp. (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 Dvi aukščiausas vietas kiekvienoje grupėje užėmusios komandos (iš viso 6) pateks į A diviziono atkrintamąsias, kur kovos dėl pagrindinių prizų, o 3-8 vietas (iš viso 18) – į bendras B ir N divizionų atkrintamąsias, kur žais dėl simbolinių prizų. N divizionas A grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 1 Lukas Jakimavičius (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 2 Daumantas Kriaučiūnas (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Žygimantas Augulis (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 4 Povilas K. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 5 Nerijus B. (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 6 Edgaras Rimša (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 7 Matas B. (Grizzlies) 0 0 0 0 0 0 0 8 Paulius L. (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 9 Arnas Karpuchinas (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 10 Rokas M. (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 11 Lukas Grišmanauskas (Raptors) 0 0 0 0 0 0 0 12 Rosvaldas K. (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 13 Naglis Kaukėnas (Rockets) 0 0 0 0 0 0 0 B grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 1 Modestas P. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 2 Žilvinas Stanys (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Žygimantas D. (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 4 Mantas Manuilovas (Hornets) 0 0 0 0 0 0 0 5 Adomas Praspaliauskis (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 6 Žygimantas S. (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 7 Emilis Venckus (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 8 Kęstutis Jasas (Pacers) 0 0 0 0 0 0 0 9 Tomas T. (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 10 Lukas Jokubauskas (Hawks) 0 0 0 0 0 0 0 11 Vitalij M. (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 12 Laurynas Brazdeikis (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 13 Džiugas S. (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 C grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 1 Paulius G. (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 2 Tomas Žukauskas (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Vytautas Katkus (Celtics) 0 0 0 0 0 0 0 4 Marius S. (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 5 Laurynas Glebas (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 6 Dovydas J. (Pelicans) 0 0 0 0 0 0 0 7 Titas Staniulis (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 8 Justinas D. (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 9 Donatas D. (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 10 Vėjas Matekonis (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 11 Edvinas Velička (Grizzlies) 0 0 0 0 0 0 0 12 Domantas Onaitis (Pacers) 0 0 0 0 0 0 0 13 Edgaras V. (Spurs) 0 0 0 0 0 0 0 D grupė Pos Komanda GM W L PPG PPG A Diff PTS 1 Edvardas Sprangauskas (Grizzlies 0 0 0 0 0 0 0 2 Arnoldas J. (Pacers) 0 0 0 0 0 0 0 3 Nedas Tamašauskas (76ers) 0 0 0 0 0 0 0 4 Lukas Paliulis (Blazers) 0 0 0 0 0 0 0 5 Liudas Kripaitis (Clippers) 0 0 0 0 0 0 0 6 Rokas S. (Celtikcs) 0 0 0 0 0 0 0 7 Justas J. (Warriors) 0 0 0 0 0 0 0 8 Eimantas M. (Jazz) 0 0 0 0 0 0 0 9 Aleksas Š. (Nuggets) 0 0 0 0 0 0 0 10 Karolis S. (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 11 Jorūnas Jurčius (Mavericks) 0 0 0 0 0 0 0 12 Kostas Lynikas (Suns) 0 0 0 0 0 0 0 13 Kajus Bendikas (Hawks) 0 0 0 0 0 0 0 Dvi aukščiausas vietas kiekvienoje grupėje užėmusios komandos (iš viso 8) pateks į A diviziono atkrintamąsias, kur kovos dėl pagrindinių prizų, o 3-8 vietas (iš viso 24) – į bendras B ir N divizionų atkrintamąsias, kur žais dėl simbolinių prizų. Grupių etapai apdovanojimai Po grupių etapo bus apdovanoti šių kategorijų laimėtojai kiekviename divizione: MVP (daugiausiai turnyrinių taškų (PTS) surinkęs ir didžiausią įmestų bei praleistų taškų skirtumą (DIFF) turėjęs žaidėjas);

Geriausiai besiginantis žaidėjas (mažiausią varžovų vidutiniškai pelnomų taškų (PPG A) rodiklį turėjęs žaidėjas);

Labiausiai patobulėjęs žaidėjas (didžiausią pažangą, lyginant su žiemos čempionato grupės etapu, padaręs žaidėjas).* *Negalioja N divizionui. Pavasario čempionato apdovanojimų laimėtojai dovanų gaus „BasketNews.lt“ atributikos. Taisyklės Visi dalyviai grupių etape turi sužaisti po du kartus su visais savo grupės žaidėjais abiems susitartu patogiu laiku. Grupių etapui (24 rungtynės) skiriamos aštuonios savaitės. Grupių etapo pabaiga – gegužės 4 d., 23:59 val. Rungtynes galima žaisti kada nori, t. y., nėra privaloma kiekvieną savaitę sužaisti tam tikrą kiekį mačų, o dvikovų skaičius per savaitę nėra ribojamas. Vadinasi, neturint galimybės žaisti tam tikrą laikotarpį, sužaisti daugiau mačų galima anksčiau arba vėliau. Svarbiausia – grupių etapui pasibaigus būti sužaidus po kartą su visais varžovais. Vis dėlto, per pirmąjį grupių etapo mėnesį (iki balandžio 6 d.) reikės būti sužaidus bent pusę rungtynių. Už kiekvieną pergalę skiriami 2 taškai, o pralaimėjimą – vienas. Nesužaidus rungtynių, negaunama nė taško. Jeigu grupėje surenkama po lygiai taškų, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai. Rungtynių taisyklės: Game style: Superstar

Quarter Length: 5 minutes

Fatigue: On

Game speed: Normal

Off-ball gynyba draudžiama (jei pateikiami bent trys trumpi vaizdo įrašai, kuriuose varžovas gynėsi pagal Off-ball gynybą, jam įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:50) Kitos taisyklės: Jeigu žaidimas užstringa ar nutrūksta iki pirmojo kėlinio pabaigos, rungtynes reikia peržaisti iš naujo. Jeigu žaidimas užstringa antrajame kėlinyje ir vėliau, likusį laiką reikia peržaisti su esamu rezultatu (t. y., jeigu mačas nutrūksta, pvz., trečiajame kėlinyje esant rezultatui 49:39, peržaisti reikia du kėlinius, o prie galutinio rezultato pridėti 49:39).

Jeigu žaidimas stringa, rungtynes reikia nutraukti iki pirmojo kėlinio pabaigos, kitaip mačą privaloma tęsti.

Jeigu priešininkas tyčia palieka mačą, jam prie esamo rezultato pridedama -20 (t. y., jeigu išeitą esant rezultatui, pvz., 39:59, jam įskaitomas pralaimėjimas 39:79).. Tarpusavyje žaidžiant po du kartus, vienas mačas žaidžiamas namuose, kitas išvykoje. Varžovų kontaktus ir kitą informaciją dalyviai turėjo gauti el. pašto adresu, kuriuo registravosi į turnyrą. Rezultatai ir turnyrinės lentelės, kurias netrukus bus galima rasti paspaudus čia arba „BasketNews.lt“ tinklalapyje, skiltyje „Kitos –> 2K lyga“, bus nuolat atnaujinamos, o rezultatai įvedami per parą nuo jų atsiuntimo (išskyrus savaitgaliais). Kiekvienų rungtynių rezultato nuotrauką mačo veda nurodytoje formoje. Prizai Pavasario čempionato pagrindinį prizą įsteigė turnyro rėmėjas – buitinės technikos ir elektronikos tinklas TECHNORAMA.LT. A diviziono žaidėjai varžysis dėl šių prizų: 1-oji vieta: „PlayStation 5“ konsolė;

2-oji vieta: „Apple Airpods 2“ ausinės;

3-oji vieta: „BasketNews.lt“ džemperis;

4-oji vieta: „BasketNews.lt“ džemperis. Dėl trečiosios vietos nebus žaidžiama. B ir N divizionų finalininkai bus apdovanoti simboliniais prizais – „BasketNews.lt“ atributika.

