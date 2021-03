Milašius: apie naujos kadencijos tikslus, 12 komandų lygoje ir BBL turnyrą

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Trečiajai Lietuvos krepšinio lygos prezidento kadencijai išrinktas Remigijus Milašius atskleidė išsikeltus tikslus bei vylėsi, jog artimiausioje ateityje pirmenybėse vėl atsiras derbis.

Milašius LKL vadovauja nuo 2013 metų, o šiandien naujai 4 metų kadencijai buvo išrinktas vienbalsiai. Jis buvo vienintelis kandidatas užimti LKL prezidento pareigas.

„Kaip nekeista, prieš mėnesį buvo paskelbta, ar kas nors norėtų kandidatuoti į prezidento poziciją, bet neatsirado nė vieno, todėl man teko pratęsti šį darbą, – įžanginėje spaudos konferencijos kalboje sakė Milašius. – Šie metai yra labai svarbūs, baigėsi kelios sutartys, kurios lemia LKL įvaizdį, matomumą ir t.t. Pagrindinės sutartys – su televizija ir internetine televizija, su Karaliaus Mindaugo taurės transliuotoju. Šiais metais reikia pasirašyti naujas sutartis ketveriems metams. Tai yra labai svarbus momentas. Mes sutartyse matome, kiek turėsime eterio, komercinių minučių, tuomet galime susiplanuoti kitų metų rėmėjus. Naujiena yra ta, kad planuojame rodyti apie 120 televizinių rungtynių.

Galbūt naujam žmogui būtų sudėtinga spręsti šiuos klausimus, nes tai lems biudžetą ir prizinį fondą. Mes per daug metų sukūrėme savo įvaizdį, įvedėme naujovių. Manau, kad liga baigsis ir klubai galės nusipirkti geresnių žaidėjų. Tikrai gali atsirasti kitokia intriga, o tada atsiranda ir žiūrimumas bei sirgalių emocijos.“

– Remigijau, kokius darbus pavyko nuveikti per antrąją kadenciją?

– Sukūrėme gamybinę ir reklaminę grupę, kurioje patys kuriame ir darome. Neplanavome, bet turime vieną gražiausių studijų Lietuvoje. Koks turinys – čia sėdi Ignas Grinevičius, Karolis Tiškevičius ar pakviestas svečias. Turinys visada yra svarbu. Ir aikštėje, ir šioje studijoje.

Kalbant apie sportinius klausimus, tai pandemija įnešė savo korekcijas. Tai, ką buvome suplanavę, turime pakeisti ir sukurti kitu kampu. Bet buvo laikas, maždaug dveji metai, per kuriuos padarėme viską, ką buvome numatę.

– Ką parodo tai, kad buvote išrinktas vienbalsiai?

– Tai reiškia, kad esame teisingame kelyje. Per šį laiką padarėme tai, ką turėjome padaryti. Tiek lygos įvaizdžio klausimu, tiek ir dėl klubų. Klubuose dėl pandemijos yra daugiau sudėtingų klausimų. Matau gražią ateitį ne vien kūrybinėmis idėjomis. Galbūt ir turinys pasikeis, galbūt turėsime derbį. Tada ir aikštėje viskas pasikeistų.

– Koks turėtų būti komandų skaičius lygoje?

– Savo programoje turiu aiškiai parašęs, jog esu už 12 komandų. Tai nereiškia, kad aš tai pristatau ir taip bus. Visi turi teisę balsuoti, ar nori 10, ar 11, ar 12 komandų. Nurodžiau, kad esu už 12 komandų ir 3 ratų sistemą.

Mes turime tam tikrus įsipareigojimus prieš kompanijas, kiek minučių turime jas parodyti per televiziją. Turime išspręsti klausimą dėl sumažinto rungtynių skaičiaus. Su komandomis, kurios žaidžia Europoje, viskas yra aišku. Mes optimistiškai žiūrime į Baltijos krepšinio lygą, ta tema yra padarytas didelis postūmis, rytoj turėsime dar vieną posėdį. Jau galutinai susitarėme, jog būtų trys Latvijos komandos, galbūt dvi Estijos ekipos ir mūsų 5-6 klubai. Tuomet vėl atgimtų turnyras, kuris vyktų savaitės viduryje.

Žaidėjams yra svarbu išvažiuoti į kitą šalį ir miestą, ne vien treniruotis. Jie turėtų po dvejas rungtynes per savaitę, ko ir nori. Tokia yra vizija, bet tai nereiškia, jog Milašius parašė ir taip bus. Jeigu klubai nepritars, tai liks taip, kaip yra. Tada nereikia manęs kaltinti, jog Milašius nieko nedaro. Sprendimus priima visi klubai. Vadovas priklauso nuo balsų daugumos.

– Kaip galvojate, kodėl rinkimuose nebuvo daugiau kandidatų?

– Tai yra sunkus darbas, didelė atsakomybė. Tai, ką šiandien darome, galbūt nesame pakankamai įvertinti, ypač žurnalistų, kurie daugiau plaka negu sako kažką gera. Siūlyčiau pakeisti mane ir suprasite, ką reiškia bemiegė vasara, ką reiškia rungtynės, kaip dirbti su rėmėjais, kaip surinkti sumas. Ypač šiuo metu, kai dėl ligos uždarai čempionatą ir negauni pajamų. Tikrai nėra lengva suvaldyti procesą. Taip pat ir klubuose atsiranda nežinomybė. Jeigu artimiausiu metu, po sutarčių pasirašymo, atsiras žmogus, kuris gali ateiti ir dirbti, kuris myli krepšinį, juk nėra parašyta, kad aš turiu visus 4 metus užimti šias pareigas. Reikia eiti į darbą beveik kiekvieną dieną. Pažiūrėčiau, kiek atsirastų tokių, kurie nori prisiimti tokią atsakomybę ir dirbti krepšiniui.

– Ar klubai turėjo kokių pretenzijų?

– Nebuvo jokių pretenzijų. Patvirtinome finansinę ataskaitą ir jokių priekaištų nebuvo. Noriu pabaigti tą klausimą dėl praėjusį sezoną neišdalinto prizinio fondo ir daugiau į jį neatsakinėsiu. Sezonas buvo nutrauktas kovo 13 dieną. Srautiniai pinigai yra sudėti visai kitaip. Pagrindiniai pinigai gaunami sezono pabaigoje ir iš to išmokamas prizinis fondas. Buvo sužaista pusė rungtynių, o mūsų susitarime svarbiausia yra tai, kas vyksta per atkrintamąsias ir finalus. Buvo tokių atvejų, kaip, pvz. su LNK, kuri buvo permokėjusi 50 tūkst. eurų, todėl vedėme derybas ir abiem liko po 25 tūkst. Buvo kompanijų, kurioms turėjome grąžinti pinigus. Su kitomis kompanijomis sutarėme, kad šį sezoną atidirbsime reklamą. Mes negavome kitų pinigų, viskas matosi ataskaitoje. Bankas mūsų nekredituoja, mes neprivalome išmokėti prizinį fondą. Aš tai padaryčiau su malonumu ir galvočiau, kaip gesinti skolas kitą sezoną. Mes savo pakeltomis rankomis susitarėme, žinojome, kad to nebus. Atsakiau viską, daugiau į šį klausimą neatsakinėsiu.

– Artėja ir LKF prezidento rinkimai. Ar galite į jį pretenduoti?

– LKF postas yra šiek tiek kitoks. Jis yra labai sureikšmintas Lietuvos krepšinio bendruomenėje. Turbūt niekur kitur tiek apie tai negirdėtume. Dėl vienos nesėkmės aikštėje būtų dvejiems metams nublokšta rinktinė. Kaip tuomet federacijai reikėtų surinkti rėmėjus, jog rinktinė galėtų egzistuoti? Praėjusiais metais rinktinė atvyko į Palangą, pasitreniravo, sužaidė rungtynes ir viskas. Tai yra tragedija, jie negauna pajamų iš bilietų. Nenoriu važinėti po Lietuvą ir visus agituoti. Ką girdžiu apie kitus kandidatus, taip, jie pasiekę aikštėje, bet negirdėjau, kad jie yra kažką pasiekę vadyboje. Jeigu atsiras didelis noras, apie tai bus galima diskutuoti. Aš čia (LKL – aut. past.) visada galiu rasti žmogų, jeigu čia bus pasirašyti kontraktai. Viskas su organizaciniais klausimais yra padaryta, lieka tai, kas vyksta aikštėje.

– Vakar „Delfi“ paskelbė, kad LKL Alytaus „Dzūkijai“ paskolino 40 tūkst. eurų, o klubai apie tai nežinojo. Kokia buvo komandų nuomonė apie tai?

– Buvo klubo problema ir jie kreipėsi. Aš nesu biurokratas ir sugebu surinkti pinigus bei matyti, kas darosi klubuose. Čia ne pirmas klubas. Kažkam reikėjo prieš rinkimus pamesti informaciją, nes apie mane nėra mesti staigmenų. Aš Lietuvos versle nedalyvauju, dalyvauju pasaulyje, tik suteikiu galimybę lietuviams uždirbti pinigus. Priėmiau sprendimus ir davėme pinigus. Šiandien Tomas Pačėsas visiems pasakė, kad balandžio mėnesį pinigai su procentais bus grąžinti.

– Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas užsiminė, kad klubas vėluoja mokėti algas. Ar lygoje yra daugiau tokių klubų?

– Po praėjusių metų galvojau, kad bus blogiau, bet tokių nusiskundimų nelabai yra, galbūt vienas kitas klubas vėluoja kelis mėnesius, bet jų nenoriu įvardyti. Šiais metais licencijavimas prasidės jau gegužės mėnesį ir tada pamatysime tikrąją situaciją.