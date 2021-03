Permainos „Neptūne“: iš pareigų pasitraukė klubo direktorius

bmc

Pasikeitinai ne ten, kur ju reikia. O tas pasakymas „del nepritekliaus“ tai turbut ziauriau ir negalejo issireiksti :D O tie kaltinimai kitu, kad jie zaidzia pries jus kai jus susilpneje, tai dar labiau isitikinau, kad uz neptuno vairo stovi netinkami zmones. Salygos visiems vienodos, juk komandoj ne 5 zaidejai zaidzia. Geriau paziurekit kokiu klounu i komanda prisirinke, perdavimo nesugeba be klaidu atlikti, kamuolio nepasivaro, metimus meto lyg sugipsuotom rankom, net nekalbu apie taktinius dalykus, kur ju is viso nera, pas zaideju net nera noro kovoti. Is dabartines komandos gal 2-3 zaidejai gali zaisti ir tai su avansu, jeigu kita sezona liks puse sitos komandos, tai galit is karto skelbti bankrota nesidare gedos ir sirgaliu nervu negadine. Net nkl su tokia sudetim kita sezona vargu ar laimes. Dar pikciau darosi kai zinai, kad kluba valdo turtingiausi Klaipedos verslininkai, klubas senai turetu buti isbrides is skolu ir kovoti del medaliu, o ne sedeti ten pat kur ji ir pereme, bet dabar yra kovojama ne del medaliu, o del islikimo lkl. Dabar sedi visi smelio i burnas prisiseme ir tyli, ir nezinia kokia ateiti mato verslininkai.. Ar cia specialiai nori krepsini nuvaryti i dugna, kad ju sukurtas futbolo klubas gautu didesni finansavima is savivaldybes.. Kai kiti klubai daro teigiamus zingsnius i prieki, neptunas net ne tai, kad stovi vietoje, bet eina zemyn. Nieko aisku si sezona nebepadarysi ir jau neverta mesti pinigu i bala, bet noretusi isgirsti is savininku ataskaita, kodel tokie rezultatai, kiek skolu atiduota, kiek dar liko, per kiek laiko planuoja sugrazinti kluba i buvusi lygi, kiek, koks remejas remia kluba ir t.t.