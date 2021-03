Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Panevėžio „Lietkabelį“ antrąsyk iš eilės tarpusavio serijoje priėmęs Vilniaus „Rytas“ sužaidė pagal lygiai tokį pat scenarijų. Atsilikinėdami po pirmosios mačo dalies, Giedriaus Žibėno auklėtiniai smogė varžovams trečiajame kėlinyje, laimėdami 18:6, ir pasiekė dvigubai saldžią pergalę.

Fotogalerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Sostinės ekipa ne tik įsibėgėjo iki dešimties pergalių serijos, bet ir įveikė vieną iš tiesioginių varžovų kovoje dėl antrosios vietos reguliariajame sezone. Šioje pozicijoje įsitaisęs „Rytas“ dabar nuo panevėžiečių atitrūko per dvi pergales, taip pat yra sužaidęs vienu susitikimu mažiau.

„Lietkabelis“ buvo labai gerai pasiruošęs rungtynėms ir su jais kartojosi mums tas pats scenarijus antrąkart iš eilės, – spaudos konferenciją pradėjo „Ryto“ vairininkas Giedrius Žibėnas. – Jungiame penktą bėgį, kai esame atsilikinėtojų vaidmenyje. Bet per ilgąją pertrauką panikos nebuvo pas mus, rūbinėje aptarėme, kad nesusimetame savo gerų metimų ir gynyboje esame per minkšti. „Lietkabelis“ pirmą pusę žaidė taip, kaip norėjo ir kaip buvo pasiruošę.

Antroje rungtynių pusėje įėjome su labai geru mentalitetu, susitvarkėme gynyboje, jie įmetė tik 6 taškus (per trečią kėlinį). Vertėme juos mesti labai nepatogius metimus, dėl ko buvo labai kieta kova dėl kamuolio ir mes ją laimėjome 42-27. Žaidėjai gerai atliko darbą, tik norėtųsi, kad pergalė neįlįstų per giliai, nes viskas yra apie sekančias rungtynes.“

– Kodėl komanda prieina prie tokios situacijos, kai atsilikinėja po pirmosios pusės ir tada tenka kapstytis antroje dalyje?

– Geras klausimas, bet, visų pirma, mes nepanikavome. Matėme, kokius įmeta jie metimus ir kokius mes. Krepšinis vyksta 40 minučių. Bet jeigu tai taps tendencija, tada šitas klausimas būtų labai į temą. Dabar nesakyčiau, jog tai – tendencija. Paprasčiausiai mes kitaip turime įeiti į rungtynes ir duoti žinutę visoms komandoms, kas mes esame tokie ir kokio lygio galime būti. Mes galime tik įsivaizduoti, kaip atrodytume prieš visas komandas, jeigu žaistume taip, kaip gebame po ilgosios pertraukos antras rungtynes iš eilės.

Rungtynių žaidėjas Arnas Butkevičius Taškai 14 Naudingumas 25 Blokuoti metimai 2 Atkovoti kamuoliai 6

– „Lietkabelis“ trečiajame kėlinyje įmetė tik 2 metimus iš 19. Kaip keitėsi akcentai gynyboje po ilgosios pertraukos?

– Norėjome laikyti aukštą tempą, nes žinojome, kad jie turi problemų su rotacija. Mes irgi ryte sužinojome, kad Andrew Goudelockas nežais, bet tai nekeitė mūsų plano. Antroje rungtynių pusėje tiesiog uždarėme jiems prieigas, dažniau keitėmės ir atstovėjome. Individualias atsakomybes gynyboje priėmėme žymiai atsakingiau.

– Ivanas Buva šiose rungtynėse susidūrė su didžiuliu kūnu – Džordže Gagičiumi. Kaip jam sekėsi jūsų akimis?

– Komandai pabrėžiau, kad tai buvo komandinė pergalė, nenoriu per daug išskirti žaidėjų, bet žinome, kad Ivanas gali žaisti žymiau geriau prieš Gagičių. Jis tą padarys kitose rungtynėse Panevėžyje. Ivanas šiandien buvo tikrai piktas ant savęs.

– Jūsų komanda metė vos du baudos metimus. Ar nepritrūko?

– Turime tą pabrėžti, esu apsibraukęs. Metėme tik du baudos metimus, nors labai daug žaidėme per vidurį – per Ivaną Buvą, per Martyną Echodą. Labai keista, kodėl mes metėme tik dvi baudos. Bet ne mano kompetencija komentuoti.

– Kokia situacija dėl pirštą susižeidusio Andrew Goudelocko?

– 90 proc., kad (šeštadienį) žais Klaipėdoje. Labai smulki traumelė.