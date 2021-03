Kepurę prieš varžovus nukėlęs Schilleris: „Nebuvo nė vieno momento, kuomet mes galėtume užsikabinti“

Nuotr.: zalgiris.lt

Kelius link varžovų krepšio it miražą matęs Kauno „Žalgiris“ patyrė vieną didžiausių šio sezono pralaimėjimų Eurolygoje. Lietuvos ekipa Turkijoje nusileido Shane'o Larkino ir Vasilije Micičiaus tandemo vedamai Stambulo „Anadolu Efes“ ekipai (62:89).

Žalgiriečių vyr. treneris Martinas Schilleris po rungtynių pripažino, jog jo auklėtiniai neturėjo prošvaisčių ir pabrėžė neišnaudotas progas mačo pradžioje.

„Rungtynėse nebuvo nė vieno momento, kuomet mes galėtume užsikabinti tiek gynyboje, tiek puolime“, – pripažino strategas.

„Rungtynių istorija klostėsi taip, kad per pirmąsias 5 minutes puolime turėjome gerų progų, tačiau negalėjome jų išpildyti, kas tikrai nepadėjo. Svarbiausia, kad nesugebėjome užsikabinti gynyboje. Antroje mačo pusėje dirbome geriau, tačiau tai buvo tik blykstelėjimai. Tai labai svarbu. Reikia atidžiai pasižiūrėti į šias rungtynes, ką darėme gerai, ką darėme blogai – į patį procesą. Šioje sezono stadijoje, kai liko 5 rungtynės, būtina tobulėti ir pataisyti klaidas. Kiekvienos rungtynės yra milžiniškos svarbos“, – pridėjo Schilleris.

– Puolime kamuolys nejudėjo taip, kaip judėdavo ankstesnėse rungtynėse. Kokios to priežastys?

– Sutinku. Šiose rungtynėse kamuolys nejudėjo gerai. Dėl to galima atiduoti pagarbą penktai geriausiai gynybai Eurolygoje. Jie užkirto visus kelius link krepšio ir varžė mūsų judėjimą. Visas rungtynes stengėmės rasti pranašumų ir jais pasinaudoti, tačiau jeigu to nepadarai, kamuolys užsilaiko vietoje ir tai yra problema.

– Kas padaro „Anadolu Efes“ tokia efektyvia komanda gynyboje?

– Jie viską labai gerai išanalizuoja, panašiai, kaip Madrido „Real“. Jie yra geriausiai puolanti komanda lygoje, kuri puikiai išsidėsto aikštelėje, fenomenaliai suka kamuolį. Gynyboje jie yra penkti ir puikiai susispaudžia, palieka oponentams mažai vietos. Ši komanda priverčia tave sukti kamuolį aplink tritaškį ir užkerta prasiveržimus, išvaro tave iš po krepšio. Šiandien „Anadolu Efes“ tai atliko puikiai ir jeigu tuo atveju nesugebi pataikyti, labai sunku rinkti taškus.

–Turite vos keturis žaidėjus per pirmas tris pozicijas. Kiek sunku žaisti, kai rotacija čia tokia maža?

– Yra kaip yra. Šiuo metu turime tokią situaciją. 5 žaidėjų rotacija gynėjų grandyje įskaitant Nigelą Hayesą, 4 gynėjais nebūtų įmanoma verstis. Šiuo metu Eurolygoje galiu verstis 9 žaidėjais ir nieko nepadarysi. Kiekviena komanda retai remiasi daugiau nei 9 krepšininkais. Toks dabar yra scenarijus ir nieko negali pakeisti.

– Kiek rimta yra Joffrey Lauvergne'o trauma?

– Kol kas nieko negirdėjau, nes dar nesikalbėjau su komandos gydytojais.

– Nepaisant pralaimėjimo, šiandien nepasinaudojote Mareku Blaževičiumi. Kokios to priežastys? Ar jam kažko trūksta treniruotėse?

– Ne. Treniruotėse jis atlieka gerą darbą ir gauna laiko pasireikšti Lietuvos krepšinio lygoje. Tiesiog nusprendžiau šiandien daugiau remtis Martinu Gebenu.